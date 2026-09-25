Đội Công binh số 5 của Việt Nam lên đường tới Abyei

TPO - Đội Công binh số 5 chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), tiếp nối nhiệm vụ của các thê đội Công binh Việt Nam tại địa bàn.

Ngày 25/9, tại sân bay Nội Bài, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ), chủ trì lễ tiễn Đội Công binh số 5 lên đường làm nhiệm vụ tại Abyei.

﻿ ﻿ Lễ tiễn Đội Công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ, ngày 25/9.

Chúc cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 lên đường mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu toàn đội đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn, giữ gìn sức khỏe trong suốt thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, tham gia hoạt động GGHB LHQ là nhiệm vụ vinh dự, tự hào mà Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Những thê đội Công binh Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ tại Abyei, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền, người dân sở tại và được LHQ cùng đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao.

Tiếp nối kết quả của các thê đội đi trước, Đội Công binh số 5 được yêu cầu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ tại địa bàn, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

﻿ Đội Công binh số 5 dự kiến thực hiện nhiệm vụ tại Abyei trong thời gian một năm.

Theo Cục GGHB Việt Nam, trước khi lên đường, Đội Công binh số 5 đã hoàn thành chương trình huấn luyện tiền triển khai. Nội dung huấn luyện tập trung cập nhật tình hình địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ tại Abyei, các quy định của LHQ và Phái bộ UNISFA.

Đơn vị cũng nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của Đội Công binh số 4 và các thê đội trước về tổ chức, chỉ huy, quản lý lực lượng, khai thác trang thiết bị, bảo đảm an ninh, an toàn và xử trí các tình huống phát sinh tại địa bàn.

Cán bộ, nhân viên đơn vị được xác định có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Thành viên Đội Công binh số 5 làm thủ tục trước khi lên máy bay.

Để bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra liên tục, Cục GGHB Việt Nam đã phối hợp với LHQ và các cơ quan chức năng triển khai các nội dung về luân chuyển quân, vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị tới Abyei.

Đội Công binh số 4 được chỉ đạo chuẩn bị chặt chẽ việc bàn giao nhiệm vụ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu và kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cho Đội Công binh số 5.

Việc bàn giao nhằm bảo đảm lực lượng mới tiếp nhận đầy đủ các nội dung cần thiết, nhanh chóng ổn định tổ chức và duy trì liên tục hoạt động của Đội Công binh Việt Nam tại Phái bộ UNISFA.

Trước đó, ngày 23/9, máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Hoàng gia Australia đã đưa cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Nam Sudan. Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì lễ tiễn đoàn.