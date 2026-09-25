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Tình hữu nghị giữa các quốc gia cũng như một cái cây, muốn vươn cao phải được vun đắp

Minh Hạnh

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc cùng Toàn quyền Canada Louise Arbour trồng thêm một cây Sồi đỏ là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam - Canada. Tình hữu nghị giữa các quốc gia cũng như một cái cây, muốn vươn cao và toả bóng phải được nhiều thế hệ bền bỉ vun đắp bằng lòng tin, sự chân thành và những lợi ích cùng chia sẻ.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Toàn quyền Canada Louise Arbour và Thủ tướng Canada Mark Carney. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tối 24/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Canada, thủ đô Ottawa, Toàn quyền Canada Louise Arbour chủ trì chiêu đãi trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada. Cùng dự có Thủ tướng Canada Mark Carney; đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Canada.

Phát biểu chào mừng, Toàn quyền Canada Louise Arbour bày tỏ Phủ Toàn quyền Canada là mái nhà chung của tất cả người dân, nơi hội tụ sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa và lịch sử.

Phủ Toàn quyền Canada cũng là mái nhà của cộng đồng người Việt Nam đầy sức sống, một cộng đồng đã không ngừng góp phần làm phong phú xã hội Canada qua ba thế hệ. Văn hóa Việt đã hòa quyện một cách tự nhiên và sâu rộng vào đời sống xã hội Canada, để rồi các nghệ sĩ, doanh nghiệp và truyền thống ẩm thực Việt Nam đã trở thành những phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của Canada. Sự quan tâm và yêu mến của người dân Canada dành cho Việt Nam được thể hiện qua việc mỗi năm, ngày càng có nhiều người Canada đến khám phá Hà Nội, Vịnh Hạ Long và những thửa ruộng bậc thang ở Sa Pa.

Toàn quyền Canada Louise Arbour nhấn mạnh, hai quốc gia đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu, trong vai trò là các đối tác, chung một tình thân đặc biệt trong cộng đồng Pháp ngữ, một tập thể có cội rễ là tinh thần đoàn kết và tâm thế cởi mở với thế giới.

Theo Toàn quyền Canada Louise Arbour, hai nước đứng trước ngưỡng cửa mở ra một chương mới trong mối quan hệ bền chặt. Những cơ hội mới đang mở ra cho các doanh nghiệp và tổ chức của hai nước trong những lĩnh vực có vai trò định hình tương lai. Quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chắc chắn sẽ ngày càng bền chặt, giúp cùng nhau ứng phó với những thách thức của thời đại.

Toàn quyền Louise Arbour cho rằng, sắc màu mùa Thu đang chuyển mình bước sang giai đoạn mới gợi liên tưởng đến mối quan hệ Canada - Việt Nam với sự trưởng thành và niềm tin ngày càng sâu sắc. Thiên nhiên đang chuẩn bị cho một mùa hồi sinh mới, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Bà mong muốn hai nước hãy cùng nhau nắm bắt những cơ hội; tiếp tục vun đắp cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng và vững vàng hơn cho người dân hai nước; cùng hướng tới tương lai với niềm tin, khát vọng và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

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Toàn quyền Canada Louise Arbour phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu đáp từ, trân trọng cảm ơn bà Toàn quyền, ngài Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Canada về sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thân tình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng được hiện diện tại Phủ Toàn quyền Canada, một địa danh lịch sử gắn bó với hành trình xây dựng và phát triển của Canada; ấn tượng với hàng cây lưu niệm trong khuôn viên Phủ Toàn quyền Canada do các vị nguyên thủ, lãnh đạo quốc tế vun trồng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, việc cùng bà Toàn quyền trồng thêm một cây Sồi đỏ là dấu ấn của tình hữu nghị Việt Nam - Canada. Tình hữu nghị giữa các quốc gia cũng như một cái cây, muốn vươn cao và toả bóng phải được nhiều thế hệ bền bỉ vun đắp bằng lòng tin, sự chân thành và những lợi ích cùng chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973) và gần một thập kỷ triển khai Đối tác toàn diện (2017), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng những thành quả mà nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã gây dựng. Việc hai nước chính thức xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm lần này vừa là sự ghi nhận chặng đường đã qua, vừa là cam kết cho một tương lai lâu dài, ổn định và ngày càng gắn bó.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong một thế giới đang biến động sâu sắc, cả Việt Nam và Canada đều hiểu rằng không quốc gia nào có thể phát triển bền vững nếu đứng một mình. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu chiến lược đầy khát vọng. Canada đang đứng trước một giai đoạn phát triển và chuyển đổi quan trọng, với những định hướng và quyết sách chiến lược mới, tăng cường gắn kết lâu dài với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Những định hướng lớn đó đang gặp nhau, mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì tiếp xúc cấp cao và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác quốc phòng - an ninh cần từng bước mở rộng. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo phải trở thành động lực tăng trưởng mới. Hai nước cần đẩy mạnh kết nối "ba nhà" (Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp) nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng sẽ ngày càng có nhiều sinh viên, doanh nhân, nhà khoa học và nghệ sĩ hai nước tăng cường giao lưu, học tập và kết nối.

Gợi nhắc hình ảnh cây phong Canada và cây tre Việt Nam, mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có bộ rễ bền chắc và sức sống mạnh mẽ trước mọi đổi thay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ Việt Nam - Canada sẽ luôn vững vàng trên nền tảng tin cậy, rộng mở trong những lợi ích cùng chia sẻ và không ngừng vươn tới một tương lai tươi sáng.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Toàn quyền Canada Louise Arbour #quan hệ Việt Nam - Canada

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