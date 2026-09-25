Dương Mịch, Angelababy 'đè bẹp' đàn em

TPO - Phải hạn chế diễn xa vì chạy thận định kỳ, ca sĩ Siu Black bán đồ ăn qua mạng để có thêm thu nhập và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau hơn hai tháng lập kênh. Thế nhưng chuyện nghệ sĩ đứng bếp, bán hàng vẫn khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến sự nghiệp đi xuống, coi việc mưu sinh ấy là dấu hiệu hết thời.