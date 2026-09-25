Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Dương Mịch, Angelababy 'đè bẹp' đàn em

Minh Vũ

TPO - Dàn mỹ nhân Trung Quốc đổ bộ Tuần lễ thời trang Milan. Dương Mịch, Angelababy trẻ trung nổi bật. Dương Tử, Thẩm Nguyệt được khen tiến bộ.

duong-mich12.jpg
duong-mich13.jpg
Theo Sina, Dương Mịch tham dự show diễn Prada trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan, Italia với tư cách đại sứ thương hiệu. Nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn màu nâu xám nổi bật. Vẻ ngoài cuốn hút của ngôi sao Tam sinh tam thế thu về tới hơn 600 triệu lượt đọc trên Weibo. Kiểu tóc mới giúp nữ diễn viên trẻ trung hơn, tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo. Lý Hiện còn gọi đàn chị là "siêu Barbie của ngày hôm nay".
duong-mich16.jpg
duong-mich14.jpg
Dương Mịch nắm trong tay 26 hợp đồng quảng cáo, nhiều nhất trong số các diễn viên 8X của Trung Quốc. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên được mời tham dự các sự kiện thời trang cao cấp. Sau show Prada, Dương Mịch tiếp tục tham dự Vogue World 2026 tại Milan. Cô là nữ diễn viên Hoa ngữ thế hệ 8X đầu tiên góp mặt tại cả Met Gala và Vogue World.
angelababy2.jpg
angelababy5.jpg
Angelababy xuất hiện tại show diễn Marni trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan, Italia. Nữ nghệ sĩ thu hút ánh nhìn nhờ ngoại hình trẻ trung, gợi cảm, phong thái tự tin thanh lịch. Angelababy bị cấm phát ngôn và hạn chế hoạt động từ tháng 11/2023 do vướng tranh cãi đi xem buổi biểu diễn thoát y của Lisa (Blackpink) tại CLB Crazy Horse ở Paris, Pháp. Từ đó đến nay, nữ diễn viên vẫn nhận được lời mời chụp ảnh bìa tạp chí, tham dự sự kiện. Tuy nhiên, không còn dự án nào mời cô đóng phim.
angelababy1.jpg
angelababy6.jpg
Sự nghiệp diễn xuất của Angelababy sụp đổ nhanh chóng vì diễn xuất kém cỏi. Sau scandal, hai tác phẩm do Angelababy đóng chính là Tương tư lệnhMạn ảnh tầm tung lên sóng không giúp ích cho nữ diễn viên vì cô diễn quá dở.
tham-nguyet1.jpg
tham-nguyet3.jpg
Thẩm Nguyệt nhận lời mời tham dự show thời trang Xuân Hè 2027 của thương hiệu Max Mara. Nữ diễn viên được khen ngợi với phong cách cổ điển. Thẩm Nguyệt thường bị chê không hợp với thời trang cao cấp, tuy nhiên màn xuất hiện của cô tại Tuần lễ thời trang Milan lần này nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
tham-nguyet4.jpg
tham-nguyet5.jpg
Thẩm Nguyệt nổi tiếng từ năm 2017 với bộ phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp. Với vẻ ngoài ngây thơ dễ mến, Thẩm Nguyệt nhận được sự yêu thích của khán giả vì phù hợp hình tượng nữ chính ngây ngô, đơn thuần. Tuy nhiên, sau 9 năm, tham gia gần 20 tác phẩm, Thẩm Nguyệt không có thêm một bộ phim nào gây tiếng vang. Diễn xuất của cô bị đánh giá dậm chân tại chỗ, đọc thoại không rõ ràng, chỉ biết trợn mắt.
manh-tu-nghia1.jpg
manh-tu-nghia4.jpg
Mạnh Tử Nghĩa tham dự show diễn của thương hiệu Fendi. Cô diện thiết kế mới thuộc bộ sưu tập Xuân 2027, kết hợp cùng mẫu túi Baguette mới nhất. Cô được khen đẹp thanh thoát, sang trọng, thần thái cuốn hút. Dù chưa công bố danh hiệu hợp tác chính thức với nhà mốt Fendi, Mạnh Tử Nghĩa vẫn được diện liên tiếp 3 thiết kế thuộc bộ sưu tập Fendi Resort 2027, đều là các mẫu chưa chính thức mở bán.
manh-tu-nghia3.jpg
manh-tu-nghia6.jpg
Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, cô được chọn là hoa khôi Bắc Ảnh. Tuy nhiên, trong những năm đầu sự nghiệp, Mạnh Tử Nghĩa chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng không có công ty lớn chống lưng nên từng nhiều lần bị từ chối vai diễn. Trong một cuộc phỏng vấn, Mạnh Tử Nghĩa nói cô bị đoàn phim loại với lý do "quá xinh đẹp không phù hợp với vai diễn". Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá là một trong những tiểu hoa đán nổi bật nhất của lứa sinh sau năm 1995 sau thành công của phim Cửu trọng tử (2024).
duong-tu3.jpg
duong-tu6.jpg
Dương Tử tham dự show Onitsuka Tiger với tư cách Đại sứ thương hiệu. Lớp trang điểm giúp cô tôn lên nét đẹp cổ điển phúc hậu. Trang phục Dương Tử mặc lại trùng với một khách mời khác. Vì vậy, nhiều người cho rằng thương hiệu Onitsuka Tiger đối xử không công bằng với đại sứ thương hiệu như Dương Tử. Dương Tử nắm trong tay khoảng 20 hợp đồng quảng cáo, trong đó có các thương hiệu lớn như Givenchy, Valentino, Prada, Olay...
duong-tu1.jpg
duong-tu2.jpg
Ngoài thành công ở mảng thương mại, Dương Tử còn chiến thắng tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan, trở thành nữ diễn viên lứa 90 đầu tiên đoạt giải Thị hậu. Dương Tử là ngôi sao có nhiều tác phẩm nổi bật như Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật, Dư sinh, Trường tương tư, Trầm vụn hương phai, Quốc sắc phương hoa...

Xem thêm

#Dương Mịch #Angelababy #Dương Tử #Thẩm Nguyệt #Mạnh Tử Nghĩa #Tuần lễ thời trang Milan #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

Cùng chuyên mục

MC Thanh Huyền xin lỗi

MC Thanh Huyền xin lỗi

TPO - Sau phát ngôn gây tranh cãi trong ngày giỗ Tổ sân Khấu, MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng cho biết cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Nữ MC nhận ra một số cách dùng từ chưa đúng và phù hợp.

Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

TPO - Phải hạn chế diễn xa vì chạy thận định kỳ, ca sĩ Siu Black bán đồ ăn qua mạng để có thêm thu nhập và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau hơn hai tháng lập kênh. Thế nhưng chuyện nghệ sĩ đứng bếp, bán hàng vẫn khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến sự nghiệp đi xuống, coi việc mưu sinh ấy là dấu hiệu hết thời.

Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt khẩn cấp

Quyền Linh lên tiếng vụ An Cung giả

TPO - Nghệ sĩ Quyền Linh khẳng định không liên quan các sản phẩm viên hoàn An Cung giả vừa được Công an Thanh Hóa triệt phá. Anh đồng thời làm rõ mối quan hệ với Công ty Amity - doanh nghiệp từng mang tên Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.

Ivanka Trump gây sốt ở Nhà Trắng

Ivanka Trump gây sốt ở Nhà Trắng

TPO - Ivanka Trump và con gái lớn Arabella Kushner được chú ý khi xuất hiện tại Nhà Trắng trong lễ tiếp đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phim Việt 'mất trắng' hơn 800 tỷ đồng

Phim Việt 'mất trắng' hơn 800 tỷ đồng

TPO - Doanh thu phim Việt trong quý III/2026 giảm hơn 800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cuối năm, hàng loạt phim Việt xếp lịch ra rạp, đặt thị trường trước bài toán không chỉ là có phim để chọn, mà là tìm được phim đủ sức kéo khán giả trở lại.

10 robot hình người múa võ gây sốt

TPO - Màn trình diễn kết hợp hip hop, võ thuật và múa truyền thống của vũ công Wu Yu Fei cùng 10 robot hình người Trung Quốc gây chú ý tại America’s Got Talent, thu hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.

8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

TPO - Hai tiết mục nhóm ở Chung kết 1 Tinh hà say hi lần lượt đạt Top 1 thịnh hành. Thành tích của "Thêu hoa dệt gấm" và "Sau hình bóng ấy" nối tiếp sức hút của chương trình trong năm nay, đồng thời cho thấy chất liệu văn hóa Việt có thể đến với khán giả trẻ qua những bản nhạc mới.

Ông trùm bị tuyên án 15 năm tù

Ông trùm bị tuyên án 15 năm tù

TPO - Ông trùm Harvey Weinstein - nhà sản xuất có sức ảnh hưởng lớn tại Hollywood - bị tòa án New York tuyên phạt 15 năm tù. Bản án tạm khép lại vụ án xâm hại tình dục trợ lý sản xuất Miriam Haley năm 2006. Weinstein cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Trung Quốc chìa 'bàn tay sắt' dẹp phim ngắn AI

Trung Quốc chìa 'bàn tay sắt' dẹp phim ngắn AI

TPO - Giữa lúc 430.000 phim ngắn được đưa lên mạng chỉ trong 8 tháng, hơn 90% thuộc nhóm sử dụng AI, cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu chiến dịch thanh lọc quy mô lớn. 68.000 phim vi phạm bị gỡ, hơn 1.200 tài khoản bị xử lý, thuật toán kích thích người dùng nghiện xem và tiêu tiền quá mức bị đưa vào diện kiểm soát.

Bạn gái Brad Pitt bị chê

Bạn gái Brad Pitt bị chê

TPO - Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi tình tứ trên thảm đỏ Liên hoan phim San Sebastian. Cả hai được khen đẹp đôi, nhưng nhiều người tỏ ra không thích chiếc váy của Ines de Ramon.

Nghi thức Hà Bá đón dâu đáng sợ thế nào

Nghi thức Hà Bá đón dâu đáng sợ thế nào

TPO - ''Út Lan 2'' tạo được dấu ấn nhờ không gian sông nước Nam Bộ âm u, chất liệu tâm linh bản địa và những màn hù dọa khá hiệu quả. Song kịch bản đơn giản, nhân vật thiếu chiều sâu và cách giải quyết xung đột khiến tác phẩm chưa sử dụng hết tiềm năng của câu chuyện.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe