Quyền Linh lên tiếng vụ An Cung giả

TPO - Nghệ sĩ Quyền Linh khẳng định không liên quan các sản phẩm viên hoàn An Cung giả vừa được Công an Thanh Hóa triệt phá. Anh đồng thời làm rõ mối quan hệ với Công ty Amity - doanh nghiệp từng mang tên Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.

Thông tin về Quyền Linh xuất hiện sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả điều tra bước đầu vụ sản xuất, buôn bán viên hoàn An Cung giả. Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home là một trong những người bị khởi tố.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh - nay là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity - từng góp vốn và sở hữu 46% vốn điều lệ Tami Natural Home.

Quyền Linh nói không liên quan sản phẩm giả

Ngày 25/9, Quyền Linh đính chính sau khi bị gọi tên. “Tôi khẳng định hoàn toàn không liên quan sản phẩm viên hoàn An Cung hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng”.

Nam nghệ sĩ đề nghị công chúng xem xét thông tin đầy đủ để tránh hiểu sai sự việc. Quyền Linh cho biết sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật nếu có hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh của anh để đăng tải, bình luận thông tin sai lệch hoặc thu hút tương tác.

Quyền Linh lên tiếng không liên quan vụ viên hoàn An Cung giả.

Nam nghệ sĩ chia sẻ thông báo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity. Theo văn bản, Amity là tên hiện nay của Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.

Trong giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp, Quyền Linh có đóng góp ý tưởng khởi nghiệp và nhận làm đại diện hình ảnh không hưởng thù lao. Công ty sử dụng tên nghệ sĩ làm tên doanh nghiệp. Người giữ vai trò chủ sở hữu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc khi đó là bà Nguyễn Thị Vân Anh.

Sau một thời gian, Quyền Linh không còn làm đại diện hình ảnh doanh nghiệp. Đến năm 2025, công ty đổi tên thành Amity. Thông báo không nêu thời điểm cụ thể Quyền Linh dừng làm đại diện hình ảnh, cũng chưa làm rõ thời điểm doanh nghiệp góp vốn và sau đó chuyển nhượng phần vốn tại Tami Natural Home

Quan hệ góp vốn giữa hai doanh nghiệp

Về Tami Natural Home, Amity xác nhận từng tham gia góp vốn vào công ty này. Theo Amity, doanh nghiệp đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và rút khỏi Tami Natural Home.

Theo Amity, sau khi chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp không còn quan hệ góp vốn, hợp tác kinh doanh hay tham gia điều hành Tami Natural Home.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy, tháng 4/2024, Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh góp 9,2 tỷ đồng, tương đương 46% vốn điều lệ của Tami Natural Home. Phần vốn này được đăng ký người đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Vân Anh - chủ sở hữu Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.

Hình ảnh tang vật do Công an Thanh Hóa cung cấp.

Trong hồ sơ năm 2025, tên công ty không còn xuất hiện ở danh sách thành viên góp vốn của Tami Natural Home. Doanh nghiệp đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity vào tháng 4/2025.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng thu giữ 10.000 hộp An Cung, khoảng 300 kg viên hoàn chưa thành phẩm, tương đương hơn một triệu viên, cùng vỏ hộp và tem nhãn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy nguyên liệu làm viên hoàn chủ yếu gồm bột mì, hóa chất, chất tạo màu và một số thành phần khác. Hàng hóa được đóng gói, dán nhãn thể hiện nguồn gốc nước ngoài rồi phân phối ra thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Bà Nguyễn Thanh Phương Tuyền - Giám đốc Tami Natural Home - được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Phương Tuyền về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm”. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.