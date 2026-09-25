Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

MC Thanh Huyền xin lỗi

Ngọc Ánh

TPO - Sau phát ngôn gây tranh cãi trong ngày giỗ Tổ sân Khấu, MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng cho biết cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Nữ MC nhận ra một số cách dùng từ chưa đúng và phù hợp.

MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền xin lỗi khán giả liên quan phát ngôn trong clip chia sẻ về ngày giỗ Tổ sân khấu. Nữ MC thừa nhận phần mở đầu của video trước đó có cách diễn đạt chưa phù hợp.

"Mở đầu, Huyền đã có những cách diễn đạt chưa phù hợp nên nhiều người cảm thấy khó chịu. Tôi rất xin lỗi mọi người về phát ngôn lần này. Sau khi xem lại đoạn video, tôi nhận thấy cách sử dụng ngôn từ của mình thiếu sự cẩn trọng", nữ MC nói.

Thanh Thanh Huyền tự nhận cách diễn đạt vô tình tạo cảm giác có khoảng cách giữa những người hoạt động nghệ thuật với cộng đồng. Cô cho biết đã gỡ đoạn video gây tranh luận khỏi các kênh mạng xã hội vì không muốn nội dung tiếp tục khiến khán giả khó chịu.

819483049-1705776871551863-5501545898129285057-n.jpg
Hình ảnh MC Đặng Dương Thanh Thanh Huyền đăng tải dịp giỗ Tổ sân khấu.

Nữ MC cũng cảm ơn những ý góp ý thẳng thắn, văn minh từ khán giả và cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong cách truyền đạt sau sự việc.

Trước đó, Thanh Thanh Huyền đăng đoạn video ghi lại tham gia hoạt động nhân dịp giỗ Tổ sân khấu. Nữ MC chia sẻ về ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, nghệ thuật và biểu diễn.

Ngay phần mở đầu, Thanh Thanh Huyền nói: "Ở Việt Nam có một ngày Tết mà không phải ai cũng tham gia được đâu nha, chỉ dành cho nghệ sĩ thôi, đó là ngày giỗ Tổ sân khấu".

Câu nói nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả tập trung vào hai cụm từ "không phải ai cũng tham gia được" và "chỉ dành cho nghệ sĩ", cho rằng cách diễn đạt này dễ tạo cảm giác phân biệt giữa nghệ sĩ với những người ngoài lĩnh vực nghệ thuật.

Nhiều người cho rằng giỗ Tổ sân khấu không chỉ có ý nghĩa với nghệ sĩ biểu diễn mà còn là dịp quan trọng đối với nhiều người làm công việc liên quan sân khấu, nghệ thuật như nhân viên hậu đài, chuyên viên trang điểm, các ê-kíp sản xuất.

Ở chiều ngược lại, có khán giả nói phát ngôn của Thanh Thanh Huyền có thể xuất phát từ mong muốn nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày giỗ Tổ đối với những người hoạt động nghệ thuật, thay vì có chủ ý tạo ra sự phân biệt.

Thanh Thanh Huyền gây chú ý với khả năng ghi nhớ và dẫn nội dung dài không cần nhìn kịch bản. Năm 2021, cô từng dẫn phần nội dung hơn 3.000 chữ với 75 tên riêng tại một chương trình thời trang. Cô tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn dắt tại nhiều chương trình, sự kiện và cuộc thi sắc đẹp.

Xem thêm

#MC Thanh Thanh Huyền #giỗ Tổ sân khấu

Cùng chuyên mục

Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

TPO - Phải hạn chế diễn xa vì chạy thận định kỳ, ca sĩ Siu Black bán đồ ăn qua mạng để có thêm thu nhập và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau hơn hai tháng lập kênh. Thế nhưng chuyện nghệ sĩ đứng bếp, bán hàng vẫn khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến sự nghiệp đi xuống, coi việc mưu sinh ấy là dấu hiệu hết thời.

Ivanka Trump gây sốt ở Nhà Trắng

Ivanka Trump gây sốt ở Nhà Trắng

TPO - Ivanka Trump và con gái lớn Arabella Kushner được chú ý khi xuất hiện tại Nhà Trắng trong lễ tiếp đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

10 robot hình người múa võ gây sốt

TPO - Màn trình diễn kết hợp hip hop, võ thuật và múa truyền thống của vũ công Wu Yu Fei cùng 10 robot hình người Trung Quốc gây chú ý tại America’s Got Talent, thu hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.

8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

8 nghệ sĩ đưa ca trù, Tấm Cám leo thẳng Top 1 thịnh hành

TPO - Hai tiết mục nhóm ở Chung kết 1 Tinh hà say hi lần lượt đạt Top 1 thịnh hành. Thành tích của "Thêu hoa dệt gấm" và "Sau hình bóng ấy" nối tiếp sức hút của chương trình trong năm nay, đồng thời cho thấy chất liệu văn hóa Việt có thể đến với khán giả trẻ qua những bản nhạc mới.

Cuộc đời 'Phật sống' vừa qua đời

Cuộc đời 'Phật sống' vừa qua đời

TPO - Du Bổn Xương là nghệ sĩ huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ, được yêu thích vì cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ông đã hai lần bán nhà để mua kịch bản làm phim khiến nhiều người nể phục.

Ông trùm bị tuyên án 15 năm tù

Ông trùm bị tuyên án 15 năm tù

TPO - Ông trùm Harvey Weinstein - nhà sản xuất có sức ảnh hưởng lớn tại Hollywood - bị tòa án New York tuyên phạt 15 năm tù. Bản án tạm khép lại vụ án xâm hại tình dục trợ lý sản xuất Miriam Haley năm 2006. Weinstein cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.

Trung Quốc chìa 'bàn tay sắt' dẹp phim ngắn AI

Trung Quốc chìa 'bàn tay sắt' dẹp phim ngắn AI

TPO - Giữa lúc 430.000 phim ngắn được đưa lên mạng chỉ trong 8 tháng, hơn 90% thuộc nhóm sử dụng AI, cơ quan quản lý Trung Quốc bắt đầu chiến dịch thanh lọc quy mô lớn. 68.000 phim vi phạm bị gỡ, hơn 1.200 tài khoản bị xử lý, thuật toán kích thích người dùng nghiện xem và tiêu tiền quá mức bị đưa vào diện kiểm soát.

Bạn gái Brad Pitt bị chê

Bạn gái Brad Pitt bị chê

TPO - Brad Pitt và bạn gái kém 29 tuổi tình tứ trên thảm đỏ Liên hoan phim San Sebastian. Cả hai được khen đẹp đôi, nhưng nhiều người tỏ ra không thích chiếc váy của Ines de Ramon.

Nghi thức Hà Bá đón dâu đáng sợ thế nào

Nghi thức Hà Bá đón dâu đáng sợ thế nào

TPO - ''Út Lan 2'' tạo được dấu ấn nhờ không gian sông nước Nam Bộ âm u, chất liệu tâm linh bản địa và những màn hù dọa khá hiệu quả. Song kịch bản đơn giản, nhân vật thiếu chiều sâu và cách giải quyết xung đột khiến tác phẩm chưa sử dụng hết tiềm năng của câu chuyện.

MAYogu đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt

MAYogu đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt

Đồng hành và tài trợ chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng dấu mốc phát triển mới của thành phố Bắc Ninh, MAYogu lựa chọn kể câu chuyện về văn hóa và cộng đồng – những giá trị đã làm nên bản sắc của vùng đất Kinh Bắc và cũng là một trong những định hướng mà nền tảng này muốn theo đuổi trong không gian số.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe