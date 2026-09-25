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Siu Black bán đồ ăn, vì sao gọi là hết thời

Đạt Nhi

TPO - Phải hạn chế diễn xa vì chạy thận định kỳ, ca sĩ Siu Black bán đồ ăn qua mạng để có thêm thu nhập và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau hơn hai tháng lập kênh. Thế nhưng chuyện nghệ sĩ đứng bếp, bán hàng vẫn khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến sự nghiệp đi xuống, coi việc mưu sinh ấy là dấu hiệu hết thời.

Siu Black đang bán đồ ăn qua mạng, học quay vlog, làm quen với một công việc mà chị còn nhiều bỡ ngỡ. Việc chạy thận định kỳ khiến nữ ca sĩ phải hạn chế những chuyến diễn xa. Gian bếp có người thân hỗ trợ trở thành nơi chị kiếm thêm thu nhập, trò chuyện với khán giả và bớt buồn trong những ngày ít đi hát.

Đó là lựa chọn thiết thực. Nhưng đặt cạnh hình ảnh giọng ca từng xuất hiện trên những sân khấu lớn, công việc bán đồ ăn dễ bị nhìn qua lăng kính sa sút. Từ một thay đổi trong cách kiếm sống, hai chữ “hết thời” có thể phủ lên cả sự nghiệp của một người.

Trên thực tế, bán hàng là công việc, trong khi “hết thời” lại là nhận xét về vị trí của nghệ sĩ trong đời sống biểu diễn, về sức hút và khả năng được công chúng đón nhận. Không thể dùng việc thứ nhất làm bằng chứng kết luận đối với việc thứ hai.

Siu Black vẫn nhận lời biểu diễn khi sức khỏe cho phép. Chị vừa hát Ly cà phê Ban Mê trong buổi tưởng nhớ ca sĩ Minh Thuận hôm 18/9, trước đó ra MV Ta chẳng là gì cả vào tháng 6. Việc bán đồ ăn đang diễn ra cùng với những hoạt động âm nhạc ấy. Chưa có lý do gì để nhìn gian bếp như một cánh cửa khép lại nghề hát.

Ngay cả khi không còn ở đỉnh cao, nghệ sĩ vẫn có quyền kiếm sống mà không bị coi là thất bại. Sức khỏe thay đổi, lời mời biểu diễn thưa dần, thị hiếu khán giả cũng dịch chuyển.

Tìm thêm một công việc là cách họ thích nghi và tự lo cho mình. Không thể vừa yêu cầu nghệ sĩ độc lập về kinh tế, vừa xem việc họ đứng bếp, nhận đơn là chuyện mất giá. Khán giả có quyền nhớ nghệ sĩ ở thời rực rỡ nhất, nhưng ký ức ấy không nên trở thành yêu cầu họ phải tuân theo suốt đời.

Sau buổi diễn, họ còn tiền nhà, tiền thuốc, những người cần chăm sóc. Buộc họ giữ mãi vẻ hào nhoáng là đặt sự thỏa mãn của người xem lên trước nhu cầu sống của người được yêu mến.

Trong một cuộc phỏng vấn, Lê Giang kể mình vừa đóng phim, vừa kinh doanh cửa hàng và livestream bán hàng. Đó cũng là giai đoạn chị liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh. Công việc bán hàng rõ ràng có thể song hành với một lịch làm nghề bận rộn.

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Siu Black vẫn nhận lời biểu diễn khi sức khỏe cho phép.

Lê Giang còn tính đến lúc khán giả không đón nhận mình như trước và xem việc có thêm nghề là một sự chuẩn bị. Người làm nghệ thuật cũng cần nguồn thu dự phòng, cần lo cho gia đình và tuổi già. Tất cả công việc mưu sinh chân chính đều đáng trân trọng.

Nhưng sự thật là khán giả luôn có sự "nhất bên trọng nhất bên khinh" đối với những lựa chọn kiếm tiền của người nổi tiếng. Một nghệ sĩ mở công ty, đầu tư nhà hàng dễ được nhìn nhận là năng động, biết tính toán. Cũng người ấy, nếu trực tiếp giới thiệu món ăn, báo giá, nhận đơn, lại có thể bị xem là kém sang.

Sự thương cảm quá đà đôi khi cũng khiến nhân vật mất quyền tự quyết trong câu chuyện của mình. Hà cớ gì người trong cuộc đang vui vì có việc làm, còn người ngoài lại chỉ chăm chú tìm dấu vết của thời huy hoàng đã mất?

Dĩ nhiên, nghệ sĩ bán hàng cũng phải chịu sự đánh giá của khách hàng. Sự nổi tiếng không thay cho chất lượng sản phẩm. Tình cảm của người hâm mộ không miễn trừ trách nhiệm với lời giới thiệu và từng đơn hàng. Tôn trọng công việc này cũng là nhìn nhận nó nghiêm túc như mọi hoạt động kinh doanh khác.

Khán giả có thể mua đồ ăn của Siu Black nếu có nhu cầu, nghe chị hát khi có dịp, hoặc đơn giản là dành cho chị sự riêng tư cần thiết.

Một người từng mang lại niềm vui cho công chúng cũng có quyền được tự chọn cách sống hôm nay. Chị không có nghĩa vụ giữ nguyên hào quang để ký ức của người khác được trọn vẹn.

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#Siu Black #bán hàng online #nghệ sĩ #thích nghi #đời sống nghệ thuật

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