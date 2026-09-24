Quà đặc biệt Hoa hậu Hà Trúc Linh tặng thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tại Tân Trào, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được trở về với những địa danh gắn với lịch sử dân tộc, từ Lán Nà Nưa đến cây đa Tân Trào. Với nhiều cô gái, đây là lần đầu họ cảm nhận những câu chuyện từng học trong sách trở nên gần gũi đến vậy.