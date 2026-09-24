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Hoa hậu

Quà đặc biệt Hoa hậu Hà Trúc Linh tặng thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Ngọc Ánh - Như Ý

TPO - Chiều 24/9, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận món quà đặc biệt từ đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh. Cầm trên tay ấn phẩm Hoa học trò, nhiều cô gái nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ bên những trang báo.

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Chiều 24/9, thí sinh tham dự vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận món quà đặc biệt.
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Thông qua ban tổ chức cuộc thi, Hoa hậu Hà Trúc Linh gửi tặng thí sinh những ấn phẩm mới nhất của Hoa học trò. Số báo mới đăng tải nhiều bài viết thú vị về Tết Trung thu.
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Dàn thí sinh đều hào hứng khi nhận được món quà đặc biệt từ đương kim Hoa hậu Việt Nam.
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Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương (ngoài cùng bên phải) nhận ấn phẩm và bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ. "Tờ báo Hoa học trò là món quà đặc biệt, tôi chỉ được bố mẹ thưởng mỗi khi đạt thành tích tốt trong học tập. Tôi rất yêu thích những bài viết trên Hoa học trò, mong muốn trở thành cộng tác viên và cũng thử gửi bài qua email của tòa soạn", Hà Phương nói.
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Món quà tiếp thêm động lực cho các cô gái trên hành trình dự thi. Nhiều cô gái cảm thấy Hoa hậu Hà Trúc Linh luôn đồng hành với tất cả thí sinh như một người bạn, người chị.
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Thí sinh Nguyễn Thị Sen có nhiều kỷ niệm với Hoa học trò - ấn phẩm gần gũi với năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Đọc những trang đầu, thí sinh thích thú khi tờ báo không chỉ cung cấp thông tin mà còn có trò chơi giải trí phù hợp giới trẻ.
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Thí sinh hào hứng khoe ấn phẩm mới nhất của Hoa học trò.
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Thí sinh Cao Trần Tú Anh và Nguyễn Thị Kim Châu khoe món quà đặc biệt từ Hoa hậu Hà Trúc Linh.
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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 vừa có những chuyến đi ý nghĩa qua Lai Châu, Bắc Ninh, Tuyên Quang, sau đó trở về Hải Phòng để chạy nước rút cho đêm Chung khảo toàn quốc.
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Những ngày này, các cô gái chăm chỉ tập luyện, rèn kỹ năng catwalk, chỉnh dáng để có màn trình diễn ấn tượng trên sân khấu chung khảo.

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