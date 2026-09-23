Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đại diện Việt Nam bị loại thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026

Duy Nam

TPO - Trong buổi họp báo về công tác tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2026, ông Ronald Day - Giám đốc điều hành đương nhiệm của tổ chức Miss Universe - đã xác nhận loại 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam khỏi mùa giải thứ 75 ở Puerto Rico.

Trang tin giải trí Thái Lan Joxjox.co cho biết tại buổi họp báo khởi động công tác chuẩn bị cho cuộc thi Miss Universe lần thứ 75 diễn ra tại Puerto Rico hôm 22/9, ông Ronald Day - giám đốc điều hành đương nhiệm của tổ chức Miss Universe (MUO) - cùng giám đốc công ty du lịch Puerto Rico đã chính thức lên tiếng về những ồn ào xoay quanh ông Nawat và tổ chức MUO thời gian gần đây.

Ông Ronald Day tuyên bố gạch tên đại diện của 6 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Singapore, Lào và Indonesia khỏi danh sách tranh tài Hoa hậu Hoàn vũ 2026. Bản quyền của 6 quốc gia Đông Nam Á này hiện nằm trong tay ông Nawat.

uwzk768ffc1-m6rylajpcn2-bhrszdd9uc3.jpg
Ông Ronald Day - giám đốc điều hành đương nhiệm của tổ chức Miss Universe (MUO).

Ronald Day cho biết nguyên nhân của quyết định này là do tranh chấp bản quyền gay gắt với ông Nawat Itsaragrisil. Phía ông Nawat liên tục gửi các văn bản pháp lý lên MUO để đòi quyền lợi dựa trên điều khoản hợp tác tỷ lệ 50-50 của phía Thái Lan.

Phản hồi lại động thái này, MUO tuyên bố ông Nawat chỉ đơn thuần nắm giữ vai trò giám đốc quốc gia (National Director) và hoàn toàn không có bất kỳ thẩm quyền quản lý hay can thiệp nào vào bộ máy tổ chức cấp quốc tế.

Ông Ronald Day cùng giám đốc du lịch Puerto Rico đã bác bỏ loạt tin đồn bủa vây MUO thời gian qua. Người đứng đầu tổ chức khẳng định Miss Universe không hề rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính như các luồng thông tin ác ý từ phía đối thủ cạnh tranh.

Ông cam kết mọi công đoạn chuẩn bị cho mùa giải thứ 75 vẫn đang vận hành trơn tru và hoàn toàn đúng tiến độ, hứa hẹn mang đến kỳ tổ chức quy mô tại Puerto Rico.

Ngày 18/9, JKN Universe LLC - đơn vị kinh doanh dưới tên Miss Universe Organization - tuyên bố không công nhận các thỏa thuận nhượng quyền Miss Universe tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Lào, Malaysia và Singapore do Miss Universe Eastern Pte. Ltd. (MU East do ông Nawat Itsaragrisil điều hành) nắm quyền sở hữu.

Theo JKN, MU East không phải đơn vị được cấp phép hoặc có thẩm quyền vận hành thương hiệu Miss Universe tại những thị trường này. Vì vậy, đơn vị này không có quyền cấp, chuyển nhượng hoặc trao giấy phép liên quan thương hiệu Miss Universe.

JKN đồng thời tuyên bố những người đẹp được lựa chọn dựa trên các thỏa thuận nói trên trong đó có Việt Nam không đủ điều kiện tham dự Miss Universe 2026.

Tuyên bố này lập tức vấp phải phản ứng từ ông Nawat và phía MU East. Theo thông cáo được MU East công bố cùng ngày, JKN Universe LLC được sở hữu theo cấu trúc 50-50 giữa MU East và MU West thông qua JKN Legacy Inc.

huong-giang.jpg
Hương Giang đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

MU East dẫn thỏa thuận phân chia quyền vận hành theo khu vực để khẳng định họ có quyền vận hành, quảng bá và phát triển thương hiệu Miss Universe tại 95 vùng lãnh thổ phía Đông, đồng thời có quyền bổ nhiệm và quản lý các đối tác nhượng quyền trong khu vực.

Những tranh chấp này phản ánh khủng hoảng toàn cầu của tổ chức Miss Universe. Trước đó, MU East và MU West đã nhiều lần công khai quan điểm khác nhau về quyền quản trị, thẩm quyền và cách vận hành Miss Universe.

Động thái mới từ phía MUO được cho là ảnh hưởng nặng nề tới công tác tổ chức Miss Universe Vietnam 2026. Theo kế hoạch, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng với sự tham dự của 30 thí sinh.

Việc Miss Universe Vietnam 2026 không được tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 có thể tác động trực tiếp tới các kế hoạch đào tạo hậu đăng quang. Không chỉ tân hoa hậu, các kế hoạch liên quan ê-kíp, đối tác, nhà tài trợ cũng có thể chịu ảnh hưởng nếu tranh chấp kéo dài.

Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ 2026 #Miss Universe #thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2026 #đại diện Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe