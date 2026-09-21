Thí sinh Hoa hậu Việt Nam check-in Hòn Rùa đẹp nhất Cát Bà

Đại diện UBND đặc khu Cát Hải cho biết lượng khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài tăng cao kể từ khi Quần đảo Cát Bà được ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới. Thành phố đã đầu tư nâng cấp bến phà, đường dẫn ra đảo Cát Bà nhằm nâng cao công suất chở khách. Nhiều dịp lễ cao điểm không còn cảnh giao thông ùn ứ, khách phải xếp hàng chờ phà ra đảo Cát Bà như trước.

Để phát huy giá trị di sản, địa phương cũng đã triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động bảo vệ môi trường, gìn giữ, bảo tồn cảnh quan và môi trường xanh.

Còn ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV du lịch Aroma Việt Nam cho biết công ty thường xuyên đào tạo, tập huấn cho nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ khách, nhất là khách quốc tế. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, dọn vệ sinh vùng biển, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và du khách chung tay bảo vệ môi trường xanh trên đảo.

