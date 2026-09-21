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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam check-in Hòn Rùa đẹp nhất Cát Bà

Quốc Nam - Nguyễn Hoàn

TPO - Trong chuỗi các hoạt động tại Hải Phòng, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có chuyến tham quan vịnh Lan Hạ trên du thuyền AROMA - ROZA. Các cô gái ấn tượng với vẻ đẹp nguyên sơ và thích thú check-in Hòn Rùa, một trong những điểm chụp ảnh lưu niệm đẹp nhất trên vịnh.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trên du thuyền ngắm vịnh Lan Hạ, TP Hải Phòng.
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Trong khuôn khổ các hoạt động trải nghiệm tại Hải Phòng﻿, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có chuyến tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà.
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Tại Bến Bèo, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được hướng dẫn viên Ban Quản lý các vịnh thuộc Quần đảo Cát Bà giới thiệu toàn cảnh về Di sản thiên nhiên thế giới và lịch trình tham quan, trải nghiệm. Sự xuất hiện của 53 người đẹp thu hút mọi ánh nhìn từ du khách trong nước và quốc tế.
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Các thí sinh trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026 di chuyển trên du thuyền AROMA - ROZA, một trong những du thuyền cao cấp nhất chuyên phục vụ khách du lịch trong ngày đi tham quan ngắm vịnh Lan Hạ.
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Đứng trước cảnh núi non hùng vĩ giữa biển xanh mênh mông, Tạ Thị Hoa (trái ảnh) và Nguyễn Thị Thảo nhanh tay check-in trước khi đặt chân lên du thuyền xuất bến.
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Trên vịnh Lan Hạ, các cô gái được hướng dẫn viên giới thiệu về toàn cảnh Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà. Trong đó có vịnh Lan Hạ, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới với phong cảnh nguyên sơ của núi non hùng vĩ giữa biển xanh.
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Một trong những điểm nhấn đó là Hòn Rùa, đảo đá vôi có hình giống con rùa giữa vịnh Lan Hạ. Ngoài ra, khu vực này có nhiều núi đá nguyên sơ, khung cảnh rộng được du khách trong nước và quốc tế thích check-in, chụp ảnh.
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Các cô gái nhanh tay lưu lại khoảnh khắc với Hòn Rùa và non nước trên vịnh Lan Hạ.
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Theo hướng dẫn viên thuộc Ban quản lý các vịnh, các du thuyền trong ngày sẽ chở khách thăm quan vịnh Lan Hạ, làng chài cổ Việt Hải. Ngồi trên du thuyền, du khách có thể ngắm vịnh, check-in, nếu may mắn có thể gặp đàn Voọc đầu trắng, loài đặc hữu chỉ có ở Cát Bà.
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Thăm vịnh Lan Hạ, các cô gái cũng được thưởng thức những món ăn đặc sản Cát Bà.

Đại diện UBND đặc khu Cát Hải cho biết lượng khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài tăng cao kể từ khi Quần đảo Cát Bà được ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới. Thành phố đã đầu tư nâng cấp bến phà, đường dẫn ra đảo Cát Bà nhằm nâng cao công suất chở khách. Nhiều dịp lễ cao điểm không còn cảnh giao thông ùn ứ, khách phải xếp hàng chờ phà ra đảo Cát Bà như trước.
Để phát huy giá trị di sản, địa phương cũng đã triển khai nhiều kế hoạch, hoạt động bảo vệ môi trường, gìn giữ, bảo tồn cảnh quan và môi trường xanh.

Còn ông Nguyễn Thành Trung - Giám đốc Công ty TNHH TM&DV du lịch Aroma Việt Nam cho biết công ty thường xuyên đào tạo, tập huấn cho nhân viên nâng cao chất lượng phục vụ khách, nhất là khách quốc tế. Đồng thời, phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, dọn vệ sinh vùng biển, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và du khách chung tay bảo vệ môi trường xanh trên đảo.

Quốc Nam - Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #Hoa hậu Việt Nam #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Quần đảo Cát Bà #du lịch Cát Bà #Hòn Rùa #Vịnh Lan Hạ

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