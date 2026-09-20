Đám cưới lạ của người Tày khiến 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng

TPO - Chiếc nón thay cho món quà cưới quen thuộc, nghi thức rửa tay trước khi vào nhà gái hay những câu hát Quan làng khiến 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thích thú khi lần đầu trải nghiệm đám cưới truyền thống của người Tày tại Tuyên Quang.
Các cô gái được mặc trang phục dân tộc, trở thành khách mời trong đám cưới của người Tày.
Tại Tân Trào, hoạt động tái hiện đám cưới truyền thống người Tày cũng được phát triển thành một sản phẩm trải nghiệm văn hóa. Du khách có thể theo dõi các bước từ rước lễ, hát Quan làng, rửa tay, xin dâu đến đưa cô dâu về nhà chồng.