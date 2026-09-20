Đám cưới lạ của người Tày khiến 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng

TPO - Chiếc nón thay cho món quà cưới quen thuộc, nghi thức rửa tay trước khi vào nhà gái hay những câu hát Quan làng khiến 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thích thú khi lần đầu trải nghiệm đám cưới truyền thống của người Tày tại Tuyên Quang.