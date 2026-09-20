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Hoa hậu

Đám cưới lạ của người Tày khiến 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng

Đỗ Quyên - Như Ý

TPO - Chiếc nón thay cho món quà cưới quen thuộc, nghi thức rửa tay trước khi vào nhà gái hay những câu hát Quan làng khiến 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thích thú khi lần đầu trải nghiệm đám cưới truyền thống của người Tày tại Tuyên Quang.

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Trong hành trình tìm hiểu văn hóa Tuyên Quang, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam phối hợp địa phương đưa 53 thí sinh trải nghiệm văn hóa bản địa với màn tái hiện các nghi thức trong đám cưới truyền thống của người Tày. Đặc biệt, đôi cô dâu, chú rể trong hoạt động này dự kiến tổ chức đám cưới thật vào tháng sau.
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“Đám cưới mà sao lạ thế?” là cảm giác của nhiều thí sinh khi bước vào không gian cưới của người Tày tại Tân Trào. Không sân khấu, không có những nghi thức quen thuộc của một đám cưới hiện đại, thay vào đó là mái nhà sàn, tiếng hát Quan làng, đoàn nhà trai mang lễ vật và những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
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Lễ vật nhà trai mang sang nhà gái trong ngày đón dâu gồm lợn, gà, trầu cau, bánh kẹo, gạo nếp, rượu...
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Hát Quan làng là một phần đặc sắc trong đám cưới truyền thống của người Tày. Người Quan làng thay mặt nhà trai hát những lời xin phép, giao tiếp với nhà gái trong quá trình đón dâu. Các bài hát có thể kéo dài qua nhiều chặng nghi lễ, từ lúc nhà trai đến nhà gái cho tới khi cô dâu về nhà chồng.
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Một trong những khoảnh khắc khiến Tống Khánh Ly bất ngờ là nghi thức rửa tay trước khi vào nhà gái.
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Trước khi đoàn nhà trai bước lên nhà sàn, chú rể và những người tham gia thực hiện nghi thức rửa tay.
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“Em rất bất ngờ khi được tham dự lễ cưới của người Tày. Nghi thức khiến em thấy thú vị nhất là lễ hợp mệnh và rửa tay trước khi vào rước dâu. Những trải nghiệm này giúp chúng em chạm gần hơn lịch sử, văn hóa của dân tộc”, Khánh Ly nói.
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Với những cô gái vốn quen nhịp sống hiện đại, việc một cuộc hôn nhân được mở ra bằng lời hát, sự đối đáp và những nghi thức tuần tự tạo nên trải nghiệm đặc biệt.
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Nguyễn Thị Thúy Linh cho biết cô không nghĩ mình có cơ hội được tận mắt chứng kiến lễ cưới của người Tày. Điều khiến cô thích thú là lễ rước dâu và những lễ vật khác biệt với phong tục cưới hỏi dưới xuôi.
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“Lễ rước dâu, lễ vật rước dâu của người Tày rất lạ. Tôi bất ngờ khi biết cô dâu, chú rể sẽ tổ chức đám cưới thật vào tháng sau. Đây giống như buổi tổng duyệt cho lễ cưới thật của họ vậy”, Thúy Linh kể.
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Thí sinh Nguyễn Yến Trang ấn tượng ngay với lễ vật dành cho cô dâu. Nếu trong hình dung phổ biến hiện nay, quà cưới thường gắn với vàng bạc, trang sức, thì trong nghi lễ truyền thống được tái hiện tại Tân Trào, chiếc nón là lễ vật mang ý nghĩa riêng.
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“Lần đầu trải nghiệm đám cưới của dân tộc Tày, tôi thấy rất bất ngờ và thú vị. Điều đặc biệt nhất là lễ vật chiếc nón trao cho cô dâu, chú rể thay vì vàng bạc hay trang sức”, Yến Trang chia sẻ.
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Trong văn hóa cưới hỏi của người Tày, chiếc nón không đơn thuần là vật dụng che mưa nắng. Tùy từng vùng, nón có thể xuất hiện trong các nghi lễ với ý nghĩa tượng trưng, gắn với việc cô dâu về nhà chồng.
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Không chỉ có những nghi thức diễn ra trong ngày cưới, các thí sinh còn được nghe kể phong tục liên quan tình yêu và hôn nhân của người Tày.
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Nguyễn Bùi Mai Linh đặc biệt thích thú với tục chọc sàn. Trong đời sống truyền thống, đây là hình thức giao duyên của nam nữ người Tày. Khi chàng trai có tình cảm với cô gái, anh có thể dùng gậy chọc vào sàn nhà để báo hiệu, sau đó hai người trò chuyện, tìm hiểu nhau. Nếu thấy phù hợp thì gia đình hai bên thưa chuyện để đi đến kết hôn.
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Các cô gái được mặc trang phục dân tộc, trở thành khách mời trong đám cưới của người Tày.
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Sau khi hoàn tất cả thủ tục ở nhà gái, đoàn nhà trai thực hiện nghi thức rước dâu.
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Với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam, trải nghiệm ở Tân Trào không dừng ở việc “xem một đám cưới”. Các cô gái được bước vào một không gian văn hóa sống động.
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Tại Tân Trào, hoạt động tái hiện đám cưới truyền thống người Tày cũng được phát triển thành một sản phẩm trải nghiệm văn hóa. Du khách có thể theo dõi các bước từ rước lễ, hát Quan làng, rửa tay, xin dâu đến đưa cô dâu về nhà chồng.
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Với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam, trải nghiệm này nằm trong chuỗi hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử tại Tuyên Quang.
Đỗ Quyên - Như Ý
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