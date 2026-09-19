77 hoa hậu đổ bộ Thái Lan

TPO - 77 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị nhập cuộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Cuộc thi được đưa về Thái Lan tổ chức sau khi ông Nawat hủy quyền đăng cai của Ấn Độ vì những bất đồng.