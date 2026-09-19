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Hoa hậu

77 hoa hậu đổ bộ Thái Lan

Duy Nam

TPO - 77 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị nhập cuộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Cuộc thi được đưa về Thái Lan tổ chức sau khi ông Nawat hủy quyền đăng cai của Ấn Độ vì những bất đồng.

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Ngày 18/9, các thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến Thái Lan để chuẩn bị tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Hôm 3/9, ban tổ chức thông báo dừng toàn bộ các hoạt động liên quan đến Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ, đồng thời chuyển các hoạt động còn lại của cuộc thi về Thái Lan.
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Đại diện Việt Nam Eumora Phạm hội ngôi các thí sinh khu vực Đông Nam Á. Cô diện trang phục váy yếm cách điệu màu hồng, đọ dáng các người đẹp Lào, Myanmar, Thái Lan, Philippines...
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Trên thảm đỏ, Eumora Phạm được phóng viên yêu cầu chia sẻ cảm nghĩ khi cuộc thi hủy tổ chức Ấn Độ và đưa về Thái Lan. Cô cho biết: "Tôi đã rất buồn vì thực sự tôi muốn tìm hiểu về văn hóa bản địa ở Ấn Độ. Nhưng tôi nghĩ trong cái rủi có cái may, việc này đã cho tôi cơ hội được trở về nhà. Thái Lan giờ đã là ngôi nhà thứ hai của tôi, và đây là lần đầu sau 10 năm tôi trở lại nơi đây. Tôi hy vọng Thái Lan sẽ rộng mở vòng tay chào đón tôi".
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Đại diện chủ nhà Thái Lan - Patthama Jitsawat - mặc trang phục dân tộc trong ngày nhập cuộc. Người đẹp năm nay 32 tuổi, cao 1,73 m. Cô tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Rangsit, từng bước chân vào showbiz từ năm 2015 khi tham gia một chương trình truyền hình. Trong vai trò ca sĩ, Pattama Jitsawat sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích.
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Đại diện Puerto Rico - Vicky Carbonell - ghi điểm với vẻ ngoài quyến rũ đậm chất Latinh. Cô 24 tuổi, là người mẫu, ca sĩ. Vicky được nhận xét là ứng viên nổi bật của khu vực châu Mỹ.
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Đại diện Bolivia - Kaithlyn da Rocha - mặc trang phục họa tiết dân tộc trong ngày đầu nhập cuộc. Cô 27 tuổi, là luật sư.
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Đại diện Philippines và Cộng hòa Czech đọ sắc. Họ là hai ứng viên khu vực châu Á và châu Âu. Người đẹp Philippines - Angelica Lopez - là gương mặt quen thuộc trong giới sắc đẹp Philippines. Cô 26 tuổi, là người mẫu đến từ Palawan. Angelica được nhận xét là ứng viên đáng gờm ở Miss Grand International 2026.
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Dàn thí sinh rạng rỡ khi hội ngộ ở Thái Lan. 77 cô gái có khoảng 20 ngày tranh tài trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến tổ chức ngày 10/10 tại MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan.
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Các thí sinh khoe món quà được ban tổ chức tặng ngày đầu nhập cuộc. Công tác tổ chức Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ gặp nhiều trục trặc. Phía MGI tiết lộ dù đã trải qua các cuộc thảo luận và nỗ lực giải quyết tình hình, các tiêu chuẩn cam kết trong hợp đồng vẫn không được đáp ứng.
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"Miss Grand International nhận thấy việc tiếp tục tổ chức cuộc thi trong điều kiện hiện tại không đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh, đội ngũ nhân sự, đối tác", ông Nawat chia sẻ.
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Cuộc thi Miss Grand International 2025 được tổ chức tại Thái Lan với 77 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người đẹp Emma Mary Tiglao đến từ Philippines đăng quang hoa hậu. Cô trở thành đại diện thứ hai của Philippines giành vương miện Miss Grand International.
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Emma Mary Tiglao đã có mặt ở Thái Lan để đồng hành ban tổ chức và 77 thí sinh trong hành trình tìm kiếm tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế.
Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình 2026 #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế #Eumora Phạm #Miss Grand #Thái Lan

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