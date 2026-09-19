77 hoa hậu đổ bộ Thái Lan

TPO - 77 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Thái Lan chuẩn bị nhập cuộc tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Cuộc thi được đưa về Thái Lan tổ chức sau khi ông Nawat hủy quyền đăng cai của Ấn Độ vì những bất đồng.
Đại diện Việt Nam Eumora Phạm hội ngôi các thí sinh khu vực Đông Nam Á. Cô diện trang phục váy yếm cách điệu màu hồng, đọ dáng các người đẹp Lào, Myanmar, Thái Lan, Philippines...
Các thí sinh khoe món quà được ban tổ chức tặng ngày đầu nhập cuộc. Công tác tổ chức Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ gặp nhiều trục trặc. Phía MGI tiết lộ dù đã trải qua các cuộc thảo luận và nỗ lực giải quyết tình hình, các tiêu chuẩn cam kết trong hợp đồng vẫn không được đáp ứng.
"Miss Grand International nhận thấy việc tiếp tục tổ chức cuộc thi trong điều kiện hiện tại không đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh, đội ngũ nhân sự, đối tác", ông Nawat chia sẻ.
Cuộc thi Miss Grand International 2025 được tổ chức tại Thái Lan với 77 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người đẹp Emma Mary Tiglao đến từ Philippines đăng quang hoa hậu. Cô trở thành đại diện thứ hai của Philippines giành vương miện Miss Grand International.