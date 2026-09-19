Thí sinh Hoa hậu Việt Nam dạy trẻ vùng cao tránh bẫy lừa đảo qua mạng

TPO - Sau chuyến đi Lai Châu, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chuẩn bị cho một dự án nhân ái tại Tuyên Quang. Lần này, các cô gái không chỉ trao quà, giao lưu văn nghệ mà còn tổ chức lớp học kỹ năng sống để mang đến cho học sinh vùng cao những kiến thức về bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Trước chuyến đi Tuyên Quang, 53 cô gái đã cùng họp bàn, đưa ra ý tưởng và phân công công việc một cách kỹ lưỡng, bài bản.

Theo kế hoạch, dự án nhân ái được triển khai tại một điểm trường ở Tuyên Quang. Các thí sinh chia thành hai tổ, đảm nhiệm những phần việc khác nhau nhưng vẫn hỗ trợ lẫn nhau.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam họp bàn về dự án nhân ái. Ảnh: Quốc Nam.

Giúp trẻ phòng tránh lừa đảo, bắt nạt trực tuyến

Tổ một phụ trách chuẩn bị, phân chia bánh mì, sữa và các suất ăn cho học sinh. Tổ hai đảm nhiệm dạy kỹ năng sống và tổ chức các hoạt động giao lưu, văn nghệ. Các thành viên được phân chia dựa trên nguyện vọng và năng lực.

Phần giao lưu Trung thu cũng được các thí sinh chuẩn bị với khoảng năm tiết mục văn nghệ, gồm những ca khúc về Trung thu, bài hát dành cho học sinh tiểu học và các tiết mục kịch về chú Cuội, chị Hằng.

Điểm đáng chú ý là các thí sinh không chỉ hướng đến việc trao tặng vật chất. Một trong những nội dung được lựa chọn là kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng.

Thí sinh Văn Hà Phương Nghi cho biết cô thuộc tổ phụ trách giao lưu, văn nghệ và lớp học kỹ năng sống. Nhóm tập trung vào chủ đề an toàn, an ninh mạng, sử dụng những vở kịch để truyền tải các tình huống gần gũi với học sinh.

Nội dung xoay quanh cách phòng tránh lừa đảo trên mạng, ứng xử văn minh, tránh bắt nạt trực tuyến và không so sánh bản thân với những hình ảnh thiếu thực tế trên mạng xã hội.

Theo Phương Nghi, học sinh cuối cấp tiểu học đang ở độ tuổi khá nhạy cảm với hình ảnh cá nhân. Vì vậy, cô mong những bài học này giúp các em tự tin hơn, biết bảo vệ bản thân trước những ảnh hưởng tiêu cực và sử dụng các nền tảng trực tuyến theo hướng tích cực.

Từng có nhiều năm theo đuổi taekwondo, thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu được giao lên giáo án nội dung trang bị kỹ năng tự vệ cho các em. Cô dự định hướng dẫn các em một số kỹ năng cơ bản để xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh sự bình tĩnh và can đảm khi đối mặt với sự cố.

Bản lĩnh của trưởng nhóm

Thí sinh Đinh Diệu Anh (phải) được các thí sinh bầu làm trưởng nhóm của dự án nhân ái lần này. Thí sinh Văn Hà Phương Nghi (trái) chia sẻ nhiều ý tưởng cho dự án. Ảnh: Quốc Nam.

Việc tập hợp 53 cô gái có lịch trình, sở thích và thế mạnh khác nhau để cùng thực hiện một dự án không đơn giản.

Đinh Diệu Anh được tin tưởng trao nhiệm vụ trưởng nhóm của dự án lần này tại Tuyên Quang. Cô cho biết nhiều thí sinh trong cuộc thi từng có kinh nghiệm làm trưởng nhóm hoặc tổ chức các dự án thiện nguyện. Mỗi người đều có những kế hoạch riêng và lịch trình khá dày.

Theo Diệu Anh, điểm chung của các thành viên là mong muốn thực hiện một dự án có ý nghĩa, mang lại giá trị và niềm vui cho trẻ em. Chính mục tiêu chung này giúp các cô gái tìm được tiếng nói thống nhất trong quá trình xây dựng kế hoạch.

“Tôi nhận thấy các bạn đều dành tình cảm và sự quyết tâm rất lớn cho cuộc thi. Lòng nhân ái là điều khiến các bạn nỗ lực xây dựng kế hoạch nhất quán, hướng đến lợi ích chung”, Diệu Anh chia sẻ.

Sau chuyến đi Lai Châu, thí sinh cũng có thêm kinh nghiệm trong cách vận hành một chương trình thiện nguyện. Đặng Thị Ngọc Lan cho biết tuy mỗi thí sinh được giao một phần việc cụ thể nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ của mình sớm, cô tiếp tục hỗ trợ công việc khác.

“Tại Lai Châu, tôi được giao nhiệm vụ nấu ăn. Sau khi các em ăn xong, các thành viên lập tức ra dọn bàn ghế, rồi tiếp tục đưa học sinh vào khu vực hoạt động. Không ai đứng ngoài công việc chung. Điều tôi rút ra đó là kỹ năng làm việc nhóm và tinh thần đoàn kết”, Ngọc Lan chia sẻ.

Dự án nhân ái không chỉ có giá trị ngắn hạn

Neang Lin và Kim Châu đóng góp nhiều ý tưởng cho dự án nhân ái. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với một số thí sinh, đây không phải lần đầu tham gia hoạt động thiện nguyện. Văn Hà Phương Nghi từng dạy tiếng Anh cho trẻ em tại chùa sau khi học xong THPT và tham gia một số hoạt động cộng đồng. Tuy nhiên, những hoạt động trước đây chủ yếu mang tính tự phát, phụ thuộc vào thời gian và sự tham gia của từng người.

Nhờ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cô có cơ hội tham gia hoạt động được tổ chức bài bản hơn, có sự hướng dẫn của những người giàu kinh nghiệm và sự phối hợp của đông đảo thành viên. Phương Nghi cho rằng điều này giúp hoạt động thiện nguyện có ý nghĩa, hiệu quả và khả năng lan tỏa thông điệp tốt hơn.

Phương Nghi nhìn thấy hướng đi dài hạn từ những trải nghiệm tại cuộc thi. Cô muốn theo đuổi các hoạt động liên quan giáo dục, có thể thông qua học bổng, trường học hoặc những lớp học thiện nguyện để những người có kiến thức cùng đóng góp.

Với Neang Lin, trải nghiệm ở Lai Châu và Tuyên Quang giúp cô thay đổi cách nhìn về nhu cầu thực tế của trẻ em vùng sâu, vùng xa. Trước đó, cô ấp ủ dự án mang tiếng Anh đến với trẻ em nghèo.

Theo Lin, giáo dục có vai trò quan trọng với trẻ em vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh việc học tiếng Việt để kết nối và hòa nhập cộng đồng, tiếng Anh có thể mở thêm cơ hội để các em tiếp cận những ước mơ xa hơn. Cô cho rằng những kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian mạng ngày càng cần thiết khi trẻ em tiếp cận điện thoại và mạng xã hội từ sớm.

Từ trải nghiệm làm thiện nguyện cá nhân, Lin nhận ra một dự án quy mô cần sự tham gia của cả tập thể. Làm việc cùng các thí sinh giúp cô tiếp nhận nhiều góc nhìn mới, từ đó có thêm ý tưởng cho dự án riêng của mình, hạn chế rủi ro phát sinh.

Kim Châu cho biết sau cuộc thi cô muốn thực hiện một dự án nhỏ của riêng mình, hướng đến việc mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở quê hương.