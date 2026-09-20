Các cô gái Hoa hậu Việt Nam nghe chuyện xưa dưới bóng đa Tân Trào

TPO - Tại Tân Trào, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được trở về với những địa danh gắn với lịch sử dân tộc, từ Lán Nà Nưa đến cây đa Tân Trào. Với nhiều cô gái, đây là lần đầu họ cảm nhận những câu chuyện từng học trong sách trở nên gần gũi đến vậy.

Sáng 20/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hành trình tại Tuyên Quang bằng chuyến về nguồn tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Các cô gái dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, Lán Nà Nưa, thăm đình Tân Trào và cây đa Tân Trào.

Đi qua những địa danh ấy, họ không chỉ nghe lại những mốc lịch sử mà còn được tận mắt nhìn không gian từng gắn với những sự kiện quan trọng của đất nước. Những câu chuyện vốn nằm trên trang sách vì thế trở nên sống động hơn.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam tiếp tục hành trình tại Tuyên Quang. Ảnh: Như Ý.

‘Đến khi nằm xuống, ông nội em vẫn còn một mảnh đạn trong người’

Tại Lán Nà Nưa, không gian nhỏ và giản dị khiến nhiều thí sinh xúc động. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong những ngày chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa năm 1945.

Đinh Thị Quỳnh Anh cho biết cảm giác đầu tiên của cô khi đặt chân tới đây là sự nhẹ nhõm, yên bình. Càng nghe thuyết minh, tận mắt chứng kiến nơi Bác từng sống và làm việc, cô càng cảm nhận rõ hơn sự giản dị của Người.

“Tôi thấy xúc động, tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay”, Quỳnh Anh chia sẻ.

﻿ Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xúc động khi dâng hương, thăm quan Lán Nà Nưa và nghe kể chuyện về Bác Hồ. Ảnh: Như Ý.

Với Đoàn Hải Lan, khoảnh khắc dâng hương tại Lán Nà Nưa để lại nhiều cảm xúc. Đứng trước nơi ở và làm việc của Bác trong những năm tháng kháng chiến, cô càng thêm cảm phục và kính yêu vị cha già dân tộc.

Chuyến đi không chỉ giúp cô hiểu thêm về một địa danh lịch sử. Quan trọng hơn, những điều được tận mắt chứng kiến khiến cô nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của người trẻ trong cuộc sống hôm nay. Cô ghi nhớ những lời dạy của Bác, tiếp tục học tập, rèn luyện và đóng góp bằng khả năng của mình.

Cây đa Tân Trào và mái đình Tân Trào đưa các thí sinh đến gần hơn với những câu chuyện về một thời kỳ cách mạng hào hùng.

Từ bài học trên trang sách đến trải nghiệm thực tế, các thí sinh có dịp nhìn lịch sử trong chính không gian từng diễn ra những sự kiện quan trọng. Ảnh: Như Ý.

﻿ ﻿ Tại Tân Trào, các cô gái nhắc đến thế hệ đã đi qua chiến tranh, những người đã góp phần làm nên cuộc sống hòa bình mà họ đang được hưởng. Ảnh: Như Ý.

Đứng dưới cây đa đã trở thành biểu tượng của Tân Trào, các cô gái hôm nay có một cách khác để hình dung về những ngày tháng lịch sử.

Với Văn Hà Phương Nhi, những trải nghiệm thực tế như vậy khiến lịch sử trở nên dễ thấm thía hơn.

“Tôi được gặp trực tiếp những nhân chứng lịch sử, nghe kể về những trận chiến, những đau thương và mất mát. Sự xúc động xen lẫn tự hào càng thôi thúc tôi cố gắng, hoàn thiện bản thân”, Phương Nhi chia sẻ.

Những cảm xúc tại Tân Trào cũng nối tiếp câu chuyện mà các thí sinh đã trải qua trước đó tại Vị Xuyên. Ở nơi từng ghi dấu những trận chiến khốc liệt, các cô gái được nghe những cựu chiến binh kể lại ký ức chiến trường.

Nguyễn Thị Thảo là một trong những thí sinh có trải nghiệm đặc biệt ấy. Hơn một tháng đồng hành ở nhà chung, cô nói mỗi ngày đều là hành trình học hỏi, nhưng chuyến đi tới Tuyên Quang, đặc biệt là Vị Xuyên, để lại trong cô những cảm xúc sâu sắc nhất.

Đứng trên mảnh đất lịch sử, nghe cựu chiến binh Phạm Ngọc An kể về sự hy sinh của đồng đội, Thảo bất giác nhớ tới ông nội - một cựu chiến binh.

“Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người ông nội kính yêu đã mất của em bất giác hiện về vô cùng rõ nét. Ông cũng là cựu chiến binh, mang trên mình những vết thương chiến tranh và đến khi nằm xuống vẫn còn một mảnh đạn trong người”, Thảo kể.

Nguyễn Thị Thảo (SBD 912) xúc động khi nghe những câu chuyện kể về lịch sử, chiến tranh trong hành trình ở Tuyên Quang. Ảnh: Như Ý.

Từ khi còn nhỏ, Thảo thường nghe ông kể về những trận đánh khốc liệt từng trải qua. Khi tuổi cao, trí nhớ của ông giảm sút, nhưng ký ức về đồng đội dường như vẫn ở lại. Nhiều lần, ông cầm những lá thư cũ, nhất quyết muốn đi tìm những người bạn chiến đấu năm xưa rồi vô tình đi lạc. Những khi trời mưa lớn, tiếng sấm vang lên, phản xạ chiến trường lại trở về, ông gọi đồng đội: “Nằm xuống, nằm xuống...”.

“Chuyến đi này không chỉ là trải nghiệm trong cuộc thi, mà thực sự là cột mốc giúp em hiểu thêm về giá trị của hòa bình, biết ơn những hy sinh thầm lặng của thế hệ cha anh và tự dặn lòng phải sống có trách nhiệm hơn mỗi ngày”, Thảo nói.

Những tháng ngày này là một phần rất đẹp của tuổi trẻ

Tân Trào là điểm dừng ý nghĩa trong hành trình kéo dài hơn một tháng của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, các cô gái đã đi qua nhiều vùng đất, gặp gỡ những con người, tham gia các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng.

Nhìn lại chặng đường ấy, Đinh Thị Quỳnh Anh cho rằng điều thay đổi rõ nhất ở cô là khả năng quan sát, giao tiếp và ứng xử.

Những ngày đầu tại nhà chung, Quỳnh Anh từng ngơ ngác trước ống kính, không biết nên tương tác thế nào. Sau hơn một tháng, cô dần biết cách thể hiện bản thân tự nhiên hơn.

Từ những buổi thuyết trình, luyện thanh, trình diễn đến các chuyến đi tìm hiểu văn hóa, lịch sử, Quỳnh Anh cho rằng mỗi hoạt động đều mang lại bài học riêng. Những bài học ấy giúp cô trưởng thành hơn trong giao tiếp và cách nhìn nhận mọi việc.

﻿﻿ ﻿ Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thành kính dâng hương tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng tại Tân Trào. Ảnh: Như Ý.

Chuyến về nguồn giúp các cô gái có thêm một cách tiếp cận lịch sử: đi đến tận nơi, lắng nghe và cảm nhận. Ảnh: Như Ý.

Từ chuyến tàu ấy đến Vị Xuyên, Tân Trào, mỗi địa danh lại đem đến cho các thí sinh một câu chuyện khác.

Văn Hà Phương Nhi trân trọng cơ hội được đi qua nhiều vùng đất trong hành trình Hoa hậu Việt Nam. "Mỗi vùng đất, mỗi người từng gặp, kỹ năng được rèn luyện hay tình bạn mới ở nhà chung đều đáng quý. Sau này, dù đạt được vương miện hay không, đi tiếp hay dừng lại, những tháng ngày này vẫn là một phần rất đẹp của tuổi trẻ", Phương Nghi nói.

Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa 53 thí sinh đến nhiều vùng đất để tìm hiểu lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

Với Nguyễn Thị Thảo, sự thay đổi lại được nhìn từ một góc độ khác. Những câu chuyện về chiến tranh và những người lính khiến cô nghĩ nhiều hơn về cách mình sống trong hiện tại.

Sau hành trình này, họ trở lại với sân khấu, ánh đèn, những buổi tập và những phần thi quan trọng phía trước. Nhưng bên cạnh kỹ năng trình diễn hay khả năng ứng xử, mỗi người đã mang theo những câu chuyện, bài học riêng của mình.