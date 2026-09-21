Pháo lại thi hoa hậu

TPO - Rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) gây chú ý khi tiếp tục ghi danh tại Miss Universe Vietnam 2026. Trước đó, cô đăng ký tham dự Miss Grand Vietnam 2026 nhưng rút lui vì không tìm được tiếng nói chung với ban tổ chức.

Tối 20/9, trang chủ Miss Universe Vietnam công bố rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, quê Hà Nội) là thí sinh cuối trong top 30 của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026.

Trong hồ sơ được ban tổ chức đăng tải, Pháo có chiều cao 1,68 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90 cm. Cô được giới thiệu hoạt động với các vai trò ca sĩ, diễn viên, rapper và có trình độ học vấn cao đẳng.

"Đến với Miss Universe Vietnam 2026, Pháo tiếp tục bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một hành trình hoàn toàn mới. Đây không chỉ là cơ hội để cô khám phá lĩnh vực khác, mà còn là cách Pháo tiếp tục thể hiện bản sắc cá nhân", ban tổ chức cho biết.

Rapper Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền) thi Miss Universe Vietnam 2026.

MLee, Trịnh Mỹ Anh tham dự Miss Universe Vietnam 2026.

Emma Lê, Hồng Đăng trở lại sân chơi Miss Universe Vietnam 2026.

Pháo chia sẻ lại bài viết của trang chủ Miss Universe Vietnam, thể hiện tinh thần sẵn sàng cho hành trình mới. Thông tin nữ rapper tiếp tục thi hoa hậu thu hút sự chú ý của fan sắc đẹp.

Nữ nghệ sĩ cho biết có khoảng thời gian cô tự ti ngoại hình cũng như giới hạn cá nhân. Thay vì để những điều đó trở thành rào cản, cô chọn thay đổi và hoàn thiện từng ngày.

Pháo hoạt động nghệ thuật với vai trò rapper, ca sĩ và diễn viên. Cô được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi á quân King of Rap. Tên tuổi của Pháo bùng nổ với bản hit 2 phút hơn.

Pháo còn sở hữu nhiều ca khúc hit như Sợ quá cơ, Trúc xinh, Một ngày chẳng nắng, Vietnamese Girl. Cô nhận đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2021 và lọt top 5 đề cử Nữ ca sĩ của năm tại Cống hiến 2024.

Năm 2026, nữ rapper tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật khi tham gia phim điện ảnh Thỏ ơi. Tác phẩm đạt doanh thu hơn 400 tỷ đồng.

Trước đó, ban tổ chức Miss Universe Vietnam lần lượt công bố hồ sơ của top 30 thí sinh, trong đó có nhiều gương mặt đáng chú ý như Quỳnh Anh (Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024), Hồng Đăng (Á hậu 2 Miss Universe 2023), Trịnh Mỹ Anh (Miss Earth Water tại Hoa hậu Trái đất 2025).

Ca sĩ MLee tên thật Quách Tapiau Maily, 34 tuổi cũng xác nhận tiếp tục thi Miss Universe Vietnam 2026 để tìm tấm vé đến với sân khấu quốc tế. Cô tham dự mùa giải năm 2024 và dừng chân ở top 5. Bên cạnh đó, Emma Lê, 26 tuổi, từng vào top 5 Miss Universe Vietnam 2023 cũng ghi danh ở mùa giải năm nay.

Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 dự kiến diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ 24/9-2/10, tức trong 10 ngày.

Người chiến thắng Miss Universe Vietnam được trao quyền dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tổ chức ở Puerto Rico. Tuy nhiên, trong thông báo hôm 18/9, ban tổ chức Miss Universe tuyên bố 6 bản quyền do ông Nawat nắm quyền trong đó có đại diện Việt Nam không đủ điều kiện tham dự cuộc thi năm nay khiến nhiều người hoang mang.

Phản hồi về tuyên bố này, phía Miss Universe Vietnam khẳng định: "Các vấn đề liên quan quyền hạn, thỏa thuận hoặc quan hệ giữa các tổ chức và chủ thể ở cấp độ quốc tế thuộc phạm vi làm việc của các bên liên quan và nằm ngoài phạm vi quyết định của ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026".

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cho biết tôn trọng quá trình trao đổi và xử lý giữa các bên có liên quan. "Các hoạt động sau đăng quang sẽ được triển khai theo kế hoạch và điều kiện thực tế tại từng thời điểm, trên cơ sở định hướng và giá trị của Miss Universe Vietnam", ban tổ chức cho biết.