53 người đẹp Hoa hậu Việt Nam giữa điệu Then, đàn tính

TPO - Trong hành trình tại Tuyên Quang, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp khoác lên mình những bộ trang phục dân tộc, ngồi bè mảng trên hồ Nà Nưa, nghe hát Then, tìm hiểu đàn tính và hòa vào điệu nhảy sạp.