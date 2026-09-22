53 người đẹp Hoa hậu Việt Nam giữa điệu Then, đàn tính

TPO - Trong hành trình tại Tuyên Quang, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp khoác lên mình những bộ trang phục dân tộc, ngồi bè mảng trên hồ Nà Nưa, nghe hát Then, tìm hiểu đàn tính và hòa vào điệu nhảy sạp.
Với nhiều thí sinh, đây là trải nghiệm khác biệt so với những hoạt động quen thuộc trong cuộc thi sắc đẹp.
Các cô gái còn tìm hiểu về đàn tính - nhạc cụ thường gắn với hát Then. Từ những âm thanh mộc mạc của đàn tính, câu hát Then mở ra một cách tiếp cận khác với văn hóa Tày, hiện diện trong không gian sinh hoạt của cộng đồng.
“Trước đây em chỉ biết hát Then qua các chương trình văn nghệ hoặc trên mạng. Bây giờ em cảm nhận sâu sắc hơn khi được nghe trực tiếp”, thí sinh Trịnh Ngọc Huyền nói.
Với Nguyễn Thị Thúy Dung, mỗi hoạt động văn hóa trong chuyến đi là cơ hội để hiểu thêm về vùng đất mà cô đang đặt chân tới.
Sau những trải nghiệm tại Tuyên Quang, các cô gái trở lại với hành trình Hoa hậu Việt Nam, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng.