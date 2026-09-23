Hành trình khám phá miền đất văn hóa, lịch sử đại ngàn Vị Nguyên, vùng đất Tân Trào

TPO - Từ những phần mộ liệt sĩ ở Vị Xuyên, mái nhà sàn của người Tày, mặt hồ Na Hang đến đêm hội Thành Tuyên rực sáng, hành trình của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Tuyên Quang mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về lịch sử, văn hóa và con người vùng cao.

Nén hương giữa đại ngàn Vị Xuyên

Ngày 18/9, hành trình của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Tuyên Quang bắt đầu bằng khoảng lặng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Trong không khí trang nghiêm, 53 cô gái dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Trước những phần mộ, các thí sinh được nghe câu chuyện về hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh tại Mặt trận Vị Xuyên.

Trần Xuân Khánh Linh từng đến Vị Xuyên khoảng một tháng trước, nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn khi trở lại. “Có những người vẫn chưa thể trở về với gia đình vì hài cốt còn nằm lại giữa núi rừng Vị Xuyên”, cô chia sẻ.

Từ nghĩa trang, đoàn đến Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468. Tại đây, cựu chiến binh Phạm Ngọc An kể về những năm tháng chiến đấu và đồng đội đã nằm lại. Trước khi đoàn rời đi, ông căn dặn: “Các con đến đây, đi thật nhẹ nhàng nhé vì bên dưới biết đâu còn có những người bạn của bác vẫn còn đang ngủ”. Câu nói khiến Khánh Linh bật khóc.

Với Nguyễn Minh Hiền, câu chuyện chiến trường gợi ký ức gia đình bởi ông, bố và chú của cô đều từng là người lính. “Những người lính năm ấy cầm súng để chúng em hôm nay được cầm bút”, cô nói.

Nguyễn Thị Thảo lại nhớ tới ông nội, một cựu chiến binh mang mảnh đạn trong người đến cuối đời. Khi tuổi cao, mỗi lúc nghe tiếng sấm, ông vẫn gọi đồng đội: “Nằm xuống, nằm xuống...”.

Sau những câu chuyện ấy, các thí sinh không nói về lời hứa lớn lao. Họ nhắc đến những điều gần gũi hơn: sống tử tế, học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm và trân trọng cuộc sống hòa bình.

Đèn ông sao sáng giữa sân trường Thanh Thủy

Trưa cùng ngày, không khí chuyển từ trầm lắng sang rộn ràng tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy. Các thí sinh trao đồ dùng học tập, đèn Trung thu và cùng học sinh chuẩn bị cho mùa trăng tháng 8.

53 cô gái tổ chức văn nghệ, giao lưu và hướng dẫn kỹ năng an toàn trên môi trường mạng. Hai vở kịch ngắn về lừa đảo và bắt nạt trực tuyến được xây dựng từ những tình huống trẻ em có thể gặp phải.

“Các em cười theo từng tình huống trong vở kịch, liên tục giơ tay trả lời và hào hứng đưa ra cách xử lý”, Khánh Linh kể.

Tiết mục đồng diễn Trung thu cùng những chiếc đèn ông sao khiến sân trường trở nên sôi động. Vũ Lâm Bảo Chi cho rằng giá trị vật chất của mỗi phần quà không lớn, nhưng điều các thí sinh muốn gửi tới học sinh là sự quan tâm. “Nhìn các bé cười hôm nay là điều khiến em hạnh phúc nhất”, cô nói.

Gouband Lisa cho rằng cuộc thi còn tạo cơ hội để thí sinh bước gần hơn vào đời sống cộng đồng. “Giá trị của vương miện không phải chỉ là khoảnh khắc trên sân khấu”, cô chia sẻ.

Sắc cờ đỏ từ Km0 đến non nước Na Hang

Sáng 19/9, 53 thí sinh mặc áo cờ đỏ sao vàng, ghi lại khoảnh khắc tại cột mốc Km0 ở phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Giữa đoàn, Neang Lin - cô gái Khmer đến từ An Giang - có cảm nhận đặc biệt trong lần đầu đến vùng đất phía Bắc.

Km0 đem lại cho Neang Lin sự háo hức của một điểm bắt đầu, trong khi trải nghiệm tại Vị Xuyên để lại nhiều suy ngẫm. “Những con số trong sách giáo khoa trở nên sống động. Em cảm nhận rõ sự hy sinh của người lính và gia đình phía sau”, cô nói.

Với Tạ Thị Hoa, Km0 không đơn thuần là điểm chụp ảnh. Cột mốc mở đầu những cung đường đẹp của Hà Giang, đồng thời trở thành dấu mốc tuổi trẻ trong hành trình cuộc thi.

Chiều cùng ngày, đoàn lên thuyền khám phá hồ thủy điện Na Hang. Các thí sinh đi qua núi Pác Tạ, thác Khuổi Nhi, hòn Cọc Vài, đền Pác Tạ và thưởng thức thịt trâu gác bếp xào măng chua, xôi tím, gà nướng.

Đinh Hoàng Gia Linh cho rằng ẩm thực là một cách gần gũi để cảm nhận vùng đất. Qua những chuyến đi, nhiều thí sinh cũng nhận thấy bản thân trưởng thành hơn về tính kỷ luật, sự tự giác và khả năng thích nghi với môi trường mới.

Theo dấu lịch sử, chạm nét cưới người Tày

Sáng 20/9, hành trình tiếp tục tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Các thí sinh dâng hương tại Khu tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, thăm Lán Nà Nưa, đình Tân Trào và cây đa Tân Trào.

Không gian nhỏ, giản dị của Lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trong những ngày chuẩn bị Tổng khởi nghĩa năm 1945 - khiến nhiều cô gái xúc động. Đinh Thị Quỳnh Anh cho biết càng nghe thuyết minh và tận mắt nhìn nơi Bác từng ở, cô càng cảm nhận rõ sự giản dị của Người. “Tôi thấy xúc động, tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay”, cô chia sẻ.

Từ không gian cách mạng, các thí sinh bước vào một lát cắt văn hóa khác qua màn tái hiện đám cưới truyền thống của người Tày. Không có sân khấu hiện đại hay những nghi thức quen thuộc, lễ cưới diễn ra bên mái nhà sàn, tiếng hát Quan làng, đoàn nhà trai mang lễ vật và các phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tống Khánh Ly ấn tượng với lễ hợp mệnh và nghi thức rửa tay trước khi vào rước dâu. Nguyễn Yến Trang lại chú ý đến chiếc nón được trao cho cô dâu, chú rể thay cho vàng bạc, trang sức. “Lần đầu trải nghiệm đám cưới của dân tộc Tày, tôi thấy rất bất ngờ và thú vị”, Yến Trang nói.

53 cô gái giữa biển đèn Thành Tuyên

Tối 20/9, Quảng trường Nguyễn Tất Thành rực sáng trong lễ khai mạc Lễ hội Thành Tuyên với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm. Trước hàng chục nghìn khán giả, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trong tiết mục cùng 100 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Sau chương trình nghệ thuật, các cô gái tham gia rước đèn, hòa vào dòng người và những mô hình Trung thu khổng lồ nối nhau qua quảng trường, các tuyến phố. Nhiều thí sinh lần đầu chứng kiến những chiếc đèn có kích thước lớn, mô phỏng con vật, nhân vật lịch sử và hình ảnh quen thuộc trong đời sống.

Lê Trần Bảo My cho biết cô bất ngờ trước quy mô, hình dáng và sự đa dạng của các mô hình. “Tôi từng đón Trung thu ở Hà Nội nhưng không rực rỡ và nhiều màu sắc như thế này. Tôi khâm phục những người làm ra các mô hình lớn và công phu như vậy”, cô nói.

Với Đặng Thị Ngọc Lan, khoảnh khắc bước lên sân khấu là một dấu mốc riêng. Vốn hướng nội và từng ngại đứng trước đám đông, cô nhận thấy bản thân tự tin hơn sau hơn một tháng ở nhà chung.

Sân khấu giữa hàng chục nghìn khán giả cũng trở thành lần tập dượt đặc biệt trước những chặng thi tiếp theo. Các cô gái học cách làm chủ không gian, giữ sự tự tin và tương tác với công chúng.

“Điều chúng tôi mang về không chỉ là những bức ảnh đẹp hay một kỷ niệm đáng nhớ. Đó còn là cảm giác đã thực sự bước vào đời sống của một vùng đất, nhìn thấy văn hóa không nằm yên trong sách vở mà hiện diện trên những con phố, trong bàn tay người dân và niềm vui của trẻ nhỏ”, Ngọc Lan nói.