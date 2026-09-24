Emoura Phạm rớt vương miện

TPO - Emoura Phạm bước hụt, bị rớt vương miện khi trình diễn trong sự kiện họp báo ra mắt tại Hoa hậu Hòa bình 2026 ở Thái Lan tối 23/9. Tuy nhiên, màn xử lý sự cố khéo léo của cô được khen ngợi.

Tối 23/9, Emoura Phạm và 76 thí sinh tham dự sự kiện họp báo ra mắt truyền thông và khán giả thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.

Dàn thí sinh mặc váy dạ hội, đội vương miện cấp quốc gia. Lần lượt từng thí sinh hô tên và trình diễn catwalk trên sân khấu. Sự kiện thu hút giới truyền thông xứ sở chùa vàng và các fan sắc đẹp quốc tế.

Sự cố rớt vương miện không làm khó Emoura Phạm.

Là thí sinh trình diễn gần cuối, Emoura Phạm bước ra sân khấu trong bộ váy dạ hội tông đỏ, cắt xẻ quyến rũ. Người đẹp tự tin hô vang hai tiếng Việt Nam trước các khách mời.

Tuy nhiên, khi bước xuống bậc cầu thang, Emoura Phạm bước hụt khiến cô bị chới với và rơi vương miện. Người đẹp bình tĩnh đưa tay ra sau lưng để đỡ vương miện, sau đó đội lại ngay ngắn và tiếp tục catwalk với thần thái kiêu sa.

Pha xử lý sự cố của Emoura Phạm khiến khán giả có mặt ở khán phòng vỗ tay, hò reo cổ vũ. Đoạn video ghi lại phần xử lý sự cố khéo léo của người đẹp sau đó trở nên viral trên mạng xã hội và các diễn đàn sắc đẹp quốc tế.

Khán giả trong nước và quốc tế khen ngợi bản lĩnh sân khấu tự tin và màn xử lý khéo léo của Emoura Phạm. Dù gặp sự cố, phần trình diễn của cô vẫn được nhận xét là một trong những màn ra mắt nổi bật.

Kết thúc sự kiện, Emoura Phạm được xướng tên lọt vào top 10 của giải thưởng Grand Day Experience. Với giải thưởng này, cô sẽ có chuyến tham quan trụ sở chính của MGI, tham dự buổi tiệc trà và trò chuyện trực tiếp cùng ông Nawat vào ngày 28/9.

Emoura Phạm nói: "Tôi đã bị vấp ngã, nó thật là tệ. Nhưng tôi nghĩ mình đã cho mọi người thấy những điều tốt đẹp. Bạn có thể chiến đấu với khó khăn và sau đó tiếp tục bước đi. Nếu bạn ngã và dừng lại ở đó, đó là khi bạn thất bại. Tôi không cho phép bản thân gục ngã".

Chỉ mới một tuần nhập cuộc, Emoura Phạm cho thấy phong độ ổn định, chỉn chu trong mỗi lần xuất hiện. Với thế mạnh ngoại ngữ, sự hoạt bát, cô luôn nổi bật trong các sự kiện và được truyền thông, khán giả quốc tế yêu thích.

Emoura Phạm được xướng tên lọt vào top 10 của giải thưởng Grand Day Experience.

Ông Nawat công bố format mới chung kết Hoa hậu Hòa bình 2026.

Ông Nawat - Chủ tịch MGI - chia sẻ về format mới của đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Trong chung kết, ban tổ chức sẽ công bố top 20 (bao gồm một người đẹp thắng giải Country’s Power of The Year, một người đẹp thắng giải tài năng, một người đẹp thắng giải bình chọn của khán giả và 17 thí sinh còn lại do ban giám khảo chọn).

Sau đó, top 10 được công bố bao gồm một thí sinh thắng giải bình chọn của khán giả và 9 thí sinh còn lại do ban giám khảo quyết định. Top 5 bao gồm một thí sinh thắng giải bình chọn và 4 thí sinh được giám khảo chọn. Sau mỗi lần gọi top, lượng bình chọn sẽ được đưa về 0 điểm.

Điểm đặc biệt của format năm nay là chỉ có vương miện duy nhất dành cho người đăng quang. Các năm trước đó, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình thường trao vương miện cho tất cả top 10.

Tại Miss Grand International 2026, bên cạnh các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa, các thí sinh lần lượt tham gia các phần thi chính thức gồm Tài năng, Trình diễn áo tắm, Phỏng vấn kín và Trang phục dân tộc.

Bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 7/10, chung kết được tổ chức vào 10/10 tại MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan. Đương kim hoa hậu Emma Tiglao sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Bên cạnh Emoura Phạm, các đại diện Venezuela, Cuba, Tanzania, Uruguay, Ecuador, Thái Lan... được đánh giá là những thí sinh nổi bật và có khả năng giành chiến thắng tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.