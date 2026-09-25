Chủ tịch Quốc hội: Sẽ chuyển ý kiến của cử tri đến Bộ GD& ĐT về tình trạng gộp môn 'cơ học'

TPO - Chiều 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 6, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại TPHCM trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tổ ĐBQH số 6, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM gồm ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XVI, ông Đỗ Đức Hiển - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, ông Nguyễn Vũ Trung - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM.

Cử tri lo ngại “gộp môn” cơ học, dễ sai kiến thức

Tại hội nghị, cử tri Phạm Thị Huệ (phường Bàn Cờ) nêu bất cập trong dạy học các môn tích hợp ở cấp THCS, khi việc lồng ghép Vật lý, Hóa học, Sinh học thành môn Khoa học tự nhiên và Lịch sử, Địa lý thành môn Lịch sử - Địa lý còn mang tính “gộp môn” cơ học, khiến giáo viên phải dạy thêm những môn không thuộc chuyên ngành, dễ dẫn tới sai sót kiến thức và khó truyền cảm hứng cho học sinh.

Cử tri cũng mong muốn tăng cường giáo dục nhân cách, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh trong chương trình học. Trước băn khoăn của cử tri về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố sẽ tổng hợp bằng văn bản, chuyển tới Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết.

Cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Sài Gòn) đánh giá cao công tác lập pháp của Quốc hội, song băn khoăn khi một số luật mới ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, đề nghị Quốc hội xem xét toàn diện để luật khi ban hành đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Cử tri cũng kiến nghị quy hoạch đô thị cần chú trọng giữ gìn hồn cốt văn hóa xưa.

Cử tri TPHCM nêu ý kiến với tổ ĐBQH.

Cử tri Lê Thị Yến Nhi (phường Bến Thành) kiến nghị việc phân cấp, phân quyền cho địa phương trong triển khai chính quyền 2 cấp phải đi liền với nguồn lực và trách nhiệm tương ứng, đề nghị đánh giá thực chất hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp từ góc nhìn người dân, không chỉ dựa trên báo cáo hành chính.

Huy động sức mạnh của hơn 10 triệu dân thành phố

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh TPHCM là một đô thị đặc biệt, thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc gia, chiếm 24% tổng GDP và khoảng 30% thu ngân sách cả nước, thu nhập bình quân đầu người của thành phố cũng cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của thành phố dù chưa đạt mức 2 con số nhưng là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu rất cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi với cử tri.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh khi nghe lãnh đạo thành phố báo cáo, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến nay đạt khoảng 70%, dự kiến hết tháng 9 sẽ còn cao hơn, trong khi tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước mới đạt 52%.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dư địa phát triển của TPHCM còn rất lớn, cần tăng trưởng mạnh hơn nữa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hiện Đảng đã ban hành hơn 10 nghị quyết chuyên đề về phát triển, TPHCM cần đi đầu trong triển khai các nghị quyết này, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tập trung cho giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, xem đây là quốc sách hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý công tác chống ngập, chống ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường. Riêng lĩnh vực môi trường, ông cho rằng cần huy động sức mạnh của hơn 10 triệu người dân thành phố, góp phần xây dựng nhà sạch, bếp sạch, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, sự đóng góp của người dân trong lĩnh vực này có ý nghĩa rất lớn.

Điểm nghẽn ở khâu thực thi

Về ý kiến của cử tri Phạm Thị Huệ liên quan đến giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp thu bằng văn bản để chuyển tới tới Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền.

Về kiến nghị của cử tri liên quan đến nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội khóa XV đã tập trung dồn sức cho công tác lập pháp.

"Tại Kỳ họp thứ 8 và Kỳ họp thứ 9 đã thông qua 39 luật, Kỳ họp thứ 10 thông qua 51 luật. Tại Kỳ họp thứ nhất, vốn thường chỉ tập trung công tác nhân sự, Quốc hội khóa mới lần này đã xây dựng được 9 luật chỉ trong 2 ngày" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và theo ông thời gian tới cần tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai luật qua các nghị định, thông tư hướng dẫn, nhằm bảo đảm các luật khi ban hành thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.

Về ý kiến của cử tri liên quan đến giám sát thực hiện dân chủ cơ sở và đánh giá hiệu quả chính quyền hai cấp, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã ban hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, dự kiến được xem xét, hoàn thiện để thông qua tại Kỳ họp thứ 2 tới. Đây là bước đi cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", lấy người dân làm trung tâm giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở, đồng thời tăng cường vai trò của Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân như ý kiến đại biểu đã nêu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phân loại, tổng hợp theo thẩm quyền xử lý, vấn đề thuộc cấp phường phải được giải quyết ngay sau buổi tiếp xúc cử tri. Vấn đề thuộc thẩm quyền thành phố do Bí thư Thành ủy chỉ đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và cả hệ thống chính trị giải quyết. Vấn đề thuộc thẩm quyền vĩ mô của Trung ương, gồm Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, sẽ được tổng hợp, báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi tiếp xúc, người đứng đầu Quốc hội cũng yêu cầu TPHCM tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026, phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số và hoàn thành, vượt các chỉ tiêu đã đề ra.