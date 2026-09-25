Đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện vết nứt dài 50m

Ngày 25/9, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Địa phương đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, ghi nhận một vết nứt dài khoảng 50 m trên mặt đường đèo Mimosa, đoạn Km227+100.

Tại hiện trường, vết nứt dài chạy dọc mặt đường, nằm cách cầu Xuân Hương khoảng 500 m. Ngoài ra, khu vực taluy âm tại vị trí này có dấu hiệu sụt lún và lệch khỏi vị trí ban đầu.

Vết nứt dài 50m trên đường đèo Mimosa.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo, che đậy tạm thời khu vực xuất hiện vết nứt nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Hiện cơ quan chức năng đang tính phương án mở một đường phụ vào phía taluy dương để phương tiện lưu thông, nhằm giảm áp lực lên phần mặt đường đã xuất hiện vết nứt.