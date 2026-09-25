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Mưa lớn nhấn chìm hơn 4.200 ha lúa

Tân Lộc

TPO - Mưa lớn kèm dông lốc từ 19/9 đến nay đã nhấn chìm hơn 4.200 ha lúa, nhiều tuyến đường giao thông và 75 nhà dân ở Cà Mau cũng ngập trong nước.

Ngày 25/9, Văn phòng Phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau) cho biết, đợt mưa dông, lốc xoáy kéo dài từ ngày 19-25/9 đã làm nhiều vùng trũng thấp, cánh đồng lúa bị ngập úng.

Qua rà soát, có 12 xã của tỉnh Cà Mau bị ngập, gồm Đất Mũi, Đá Bạc, Khánh Lâm, Tân Lộc, Đất Mới, Khánh Hưng, Khánh Bình, Hồ Thị Kỷ, Trần Phán, Sông Đốc, Thới Bình và Trần Văn Thời.

Trong đó, có 75 căn nhà, hơn 19 km đường, đê bao, 50 m bờ sông sạt lở. Với sản xuất, đã có hơn 4.200 ha lúa và 157 ha rau màu bị ngập.

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Mưa lớn gây ngập hơn 4.200 ha lúa tại Cà Mau.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Cà Mau ghi nhận dông lốc làm 533 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 95 căn sập hoặc hư hỏng nặng; một tàu cá bị chìm, 41 trụ điện và 76 cây xanh bị hư hỏng.

Tổng thiệt hại do dông lốc hơn 6 tỷ đồng.

Sau thiên tai, chính quyền các xã đã huy động nhiều lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục, sửa chữa nhà cửa, cứu rau màu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Cà Mau, đợt mưa lớn vừa qua có lượng mưa phổ biến 80-130 mm, một số nơi trên 150 mm. Hiện lượng mưa có xu hướng giảm, nhưng rải rác vẫn còn một số đợt mưa to.

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#mưa lớn #ngập lụt #Cà Mau #thiệt hại #lúa bị ngập #thiên tai #bão lũ

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