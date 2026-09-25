Cục CSGT thông tin về đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3

TPO - Liên quan đến đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp ở Vành đai 3 (Hà Nội), Cục CSGT cho biết việc này hướng tới nghiên cứu tổ chức lại mặt đường hiện có để khai thác hiệu quả hơn, giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, qua đó góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Phương tiện đông đúc trên Vành đai 3.

Ngày 25/9, Cục CSGT cho biết, Vành đai 3 trên cao đang chịu áp lực giao thông rất lớn, lưu lượng thực tế vượt xa lưu lượng thiết kế ban đầu.

Toàn tuyến thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, nhất là vào các thời gian cao điểm, lưu lượng phương tiện trên tuyến lên khoảng 122.000 xe/ngày đêm, cao gấp 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Về đề xuất bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3, theo Cục CSGT việc này hướng tới nghiên cứu tổ chức lại mặt đường hiện có để khai thác hiệu quả hơn, giúp dòng phương tiện lưu thông liên tục, qua đó góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông.

Theo Cục CSGT, việc bỏ làn dừng khẩn cấp trên Vành đai 3 cũng đặt ra những vấn đề cần tính toán kỹ, nhất là việc xử lý phương tiện gặp sự cố. Vì vậy, phương án chỉ có thể được xem xét khi tốc độ khai thác, phân làn, hệ thống báo hiệu và các điều kiện bảo đảm an toàn trên toàn tuyến được đánh giá đồng bộ.

Việc này cần được cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành thẩm định, thẩm tra lại an toàn giao thông toàn tuyến theo quy định của Luật Đường bộ và nghị định hướng dẫn để đưa ra phương án tổ chức giao thông phù hợp", Cục CSGT thông tin.

Cục CSGT cho biết thêm, khi trên Vành đai 3 không còn làn dừng khẩn cấp không có nghĩa là không có phương án xử lý khẩn cấp. Việc xử lý sự cố đã được tính toán, xây dựng các phương án, kịch bản cụ thể trong các tình huống, bảo đảm khả năng tiếp cận nhanh của xe cứu hộ, cứu hỏa, cứu thương và lực lượng chức năng.

Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường giám sát giao thông bằng camera và các kênh thông tin khác nhằm phát hiện sớm phương tiện gặp sự cố. Trong trường hợp xảy ra sự cố thì phải tổ chức phân luồng, tạo hành lang ưu tiên và giải tỏa phương tiện trong thời gian nhanh nhất.

Trước đó, ngày 16/9, Cục Cảnh sát giao thông cho biết đã đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu điều chỉnh tổ chức giao thông, theo hướng tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến trên Vành đai 3.

Cụ thể, đề xuất triển khai theo hướng tổ chức 3 làn xe chạy mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp. Đồng thời hạ tốc độ khai thác, bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.