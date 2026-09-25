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Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh: Cán bộ không né tránh, đùn đẩy công việc

Nguyễn Thắng

TPO - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu cán bộ không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công việc.

Nhiều điểm nghẽn từ cơ sở

Chiều 25/9, Thường trực Thành ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư, Chủ tịch các xã, phường. Tại hội nghị, nhiều địa phương phản ánh những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tiến độ các dự án và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Văn Vững, Bí thư Đảng ủy phường Tiên Du, cho biết một dự án khu du lịch vui chơi giải trí có quy mô hàng trăm ha trên địa bàn phường nhưng mới giải phóng mặt bằng được khoảng 50 ha. Một bộ phận người dân chưa đồng thuận, trong khi quá trình thu hồi đất còn phát sinh nhiều vấn đề.

Theo ông Vững, có hộ dân cho rằng đây là dự án doanh nghiệp thỏa thuận nên chưa đồng tình với phương án thực hiện. Bên cạnh đó, cao độ nền hoàn thiện của dự án cao hơn khu dân cư xung quanh; việc thu hồi đất nông nghiệp phải bố trí đất tái định cư, trong khi chủ đầu tư chưa có phương án hỗ trợ các hộ có đất bị thu hồi.

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Người dân thành phố Bắc Ninh tháo dỡ nhà tầng để nhường đất cho dự án Sân bay Gia Bình. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ông Bùi Huy Khánh, Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Hòa, cho biết địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp. Đến nay, khoảng 50 ha đã được giải phóng mặt bằng và phường đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao trong năm.

Ở phường Đa Mai, Bí thư Đảng ủy Dương Ngọc Chuyên cho biết sau 9 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 42%. Trong khi đó, thu ngân sách, đặc biệt nguồn thu từ tiền sử dụng đất, đang gặp khó khăn.

Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất của phường Đa Mai được giao hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thị trường bất động sản chững lại từ tháng 4 khiến phương án thu thay đổi, nhiều dự án lớn chưa tạo được nguồn thu. Địa phương đang tính toán tập trung vào các dự án bất động sản quy mô nhỏ hơn, dự kiến thu khoảng 800 tỷ đồng trong tháng 10 và 11.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc đề nghị phân loại các dự án chậm triển khai thành hai nhóm: đối với nhóm thuộc thẩm quyền thành phố, cần tập trung xử lý ngay; nhóm vượt thẩm quyền thành phố thì cần tổng hợp, báo cáo cấp Trung ương để tháo gỡ.

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Phường Kinh Bắc đề xuất trở thành đô thị hạt nhân tập trung về thương mại, dịch vụ.

Đại diện phường Kinh Bắc cũng đề nghị đẩy nhanh kết nối giao thông, nhất là các tuyến kết nối khu dân cư, nơi làm việc với sân bay; đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu. Địa phương này đề xuất định hướng phát triển trở thành đô thị hạt nhân tập trung về thương mại, dịch vụ.

Tập trung cho tăng trưởng

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh thành phố tập trung cho tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng

Thành phố Bắc Ninh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ và tiêu dùng; khai thác hiệu quả dư địa thu ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng. Đồng thời, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Ông Thái đề nghị đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án quy mô lớn, chất lượng cao; chú trọng thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm nguồn điện phục vụ sản xuất.

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Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Về đầu tư công, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu rà soát từng dự án, từng mốc tiến độ. Những dự án giải ngân chậm phải được xem xét điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng giải ngân tốt theo đúng quy định, nhất là nguồn vốn kéo dài và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ông Thái đề nghị tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và đoàn kết nội bộ. Đặc biệt là tránh tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công việc của cán bộ.

Cán bộ lãnh đạo các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, đo đếm công việc theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

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#Bắc Ninh #Chuyển đổi tư duy quản lý #Tháo gỡ khó khăn #Bí thư Thành uỷ Bắc Ninh

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