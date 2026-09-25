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Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam:

Đưa Trung thu ấm áp tới trẻ đặc biệt ở Cần Thơ

Hòa Hội

TPO - Chiều 25/9, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.

Tham dự chương trình có bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ; chị Lư Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ; cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể TP. Cần Thơ...

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Bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (bìa trái) tham dự chương trình. Ảnh: Hòa Hội
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Lãnh đạo Trung ương Đoàn tham dự chương trình.

Ông Hồ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ cho biết, hiện Trung tâm nuôi dưỡng, chăm sóc 1.240 người, từ trẻ em đến người cao tuổi, trong đó khoảng 80% là người khuyết tật đặc biệt nặng.

Riêng tại trụ sở chính của Trung tâm ở Cần Thơ đang nuôi dưỡng 108 người, gồm 65 trẻ em dưới 16 tuổi (với 25 cháu đang theo học tại các trường công lập trên địa bàn lân cận và Trường Văn hóa Công an Nhân dân III tại Sóc Trăng).

Theo ông Hải, Trung tâm còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, như thành lập mạng lưới công tác xã hội trong bệnh viện, phối hợp thực hiện các dự án hỗ trợ học sinh - sinh viên học nghề, can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Dù còn nhiều khó khăn, thiếu biên chế, khối lượng công việc lớn, đơn vị luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tâm vượt khó, để chăm sóc tốt nhất cho trẻ em, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

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Ông Hồ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ phát biểu tại sự kiện.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ cho hay, Tết Trung thu từ lâu đã trở thành ngày hội truyền thống đặc biệt của thiếu nhi Việt Nam, dịp để cộng đồng sẻ chia yêu thương, gắn kết gia đình và xã hội.

"Đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt, Tết Trung thu càng mang ý nghĩa sâu sắc hơn, khi các em được sự quan tâm, chăm lo thiết thực từ cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội", bà Đào nói.

Thay mặt lãnh đạo TP. Cần Thơ, bà Đào gửi lời động viên ân cần, chúc các em thiếu nhi luôn giữ vững niềm tin, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống, đón một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình.

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Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ mong muốn các em thiếu nhi luôn giữ vững niềm tin, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn, TP. Cần Thơ đã trao tặng nhiều phần quà cho Trung thu cho các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ, gồm: 10 xe đạp, 100 thùng sữa, 100 lồng đèn, 30 thùng bánh và 25 ba lô.

Đoàn công tác cũng trực tiếp thăm hỏi, trao từng phần quà ý nghĩa cho cho các em có hoàn cảnh đặc biệt không thể tham dự tại hội trường.

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Bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng quà, xe đạp cho các em nhỏ tại Trung tâm Công tác xã hội TP. Cần Thơ.
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Bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho trẻ em tại Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ.
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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ tặng quà cho trẻ em.
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Lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam, TP. Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ.
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Lãnh đạo Trung ương Đoàn thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm công tác xã hội TP. Cần Thơ.
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Chị Lư Thị Ngọc Anh - Bí thư Thành đoàn Cần Thơ tặng quà Trung thu cho trẻ em khó khăn. Ảnh: Hoà Hội

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#Trung thu #Cần Thơ #quà tặng #trẻ em #đặc biệt #cộng đồng #từ thiện

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