Rộn ràng 'Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình'

TPO - Trong không gian Phố cổ Hoa Lư, chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026 mang đến cho các em thiếu nhi nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt động vui chơi, rước đèn và diễu hành đèn lồng… cùng nhiều món quà, học bổng ý nghĩa.

Tối 24/9, Tỉnh Đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình phối hợp với các sở, ngành và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026.

Chương trình diễn ra tại Sân khấu Thủy Đình (phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: Ngọc Duy

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Trần Đăng Quỳnh - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

Đại biểu dự chương trình

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, nhà trường và gia đình. Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, tổ chức sân chơi được triển khai, nhất là vào dịp Trung thu, góp phần để các em, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có thêm niềm vui và đón một mùa Trăng ấm áp.

Anh Nam cho biết, tại chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” nhiều phần quà, suất học bổng được trao tặng là sự động viên, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để các em chăm ngoan, học tốt, vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ măng non.

Chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ tại chương trình là nghi thức “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức thắp sáng những ngôi sao trên màn hình tương tác. Trong tiếng đếm ngược của các em thiếu nhi, những ánh sáng được thắp lên như biểu tượng cho niềm tin, hy vọng và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và ông Trần Đăng Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao tặng quà của T.Ư Đoàn tới các em thiếu nhi; ông Trần Đăng Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các em thiếu nhi.

Ban Tổ chức cùng đơn vị đồng hành Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã trao tặng 102 suất quà tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng những món quà trung thu ý nghĩa cho các em thiếu nhi.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình và anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn trao quà cho các em thiếu nhi.

Trong không khí rộn ràng Tết Trung thu, các em thiếu nhi có mặt tại chương trình đã thưởng thức nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật như tiết mục xiếc, ảo thuật, giao lưu với các nghệ sĩ, rước đèn và diễu hành đèn lồng, phá cỗ Trung thu.

Bên cạnh đó, trong chương trình đã mang đến không gian quảng bá văn hóa, sản phẩm OCOP, ẩm thực, du lịch và triển lãm ảnh “Vẻ đẹp di sản Ninh Bình”.

Các em thiếu nhi cổ vũ nhiệt tình các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Một số tiết mục văn nghệ mang đến không khí Trung thu rộn ràng.