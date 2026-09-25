Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rộn ràng 'Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình'

Ngọc Duy - Xuân Tùng

TPO - Trong không gian Phố cổ Hoa Lư, chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026 mang đến cho các em thiếu nhi nhiều tiết mục văn nghệ, hoạt động vui chơi, rước đèn và diễu hành đèn lồng… cùng nhiều món quà, học bổng ý nghĩa.

Tối 24/9, Tỉnh Đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình phối hợp với các sở, ngành và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tổ chức chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” năm 2026.

tienphong-trungthu-ninhbinh14.jpg
Chương trình diễn ra tại Sân khấu Thủy Đình (phố cổ Hoa Lư, phường Hoa Lư, Ninh Bình). Ảnh: Ngọc Duy

Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn; anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Về phía tỉnh Ninh Bình có ông Trần Đăng Quỳnh - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; anh Trần Ngọc Nam - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

tienphong-trungthu-ninhbinh1.jpg
Đại biểu dự chương trình
tienphong-trungthu-ninhbinh2.jpg

Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình cho biết, thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, nhà trường và gia đình. Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, tổ chức sân chơi được triển khai, nhất là vào dịp Trung thu, góp phần để các em, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, có thêm niềm vui và đón một mùa Trăng ấm áp.

Anh Nam cho biết, tại chương trình “Trung thu cho em – Sắc màu di sản – Trải nghiệm Ninh Bình” nhiều phần quà, suất học bổng được trao tặng là sự động viên, sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để các em chăm ngoan, học tốt, vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

tienphong-trungthu-ninhbinh4.jpg
Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình phát biểu khai mạc chương trình.

Tại chương trình, chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thế hệ măng non.

tienphong-trungthu-ninhbinh9.jpg
Chị Lê Thị Mai Phương - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Ninh Bình đọc Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2026.

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ tại chương trình là nghi thức “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức thắp sáng những ngôi sao trên màn hình tương tác. Trong tiếng đếm ngược của các em thiếu nhi, những ánh sáng được thắp lên như biểu tượng cho niềm tin, hy vọng và những ước mơ trong sáng của tuổi thơ.

tienphong-trungthu-ninhbinh6.jpg
Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và ông Trần Đăng Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình.
tienphong-trungthu-ninhbinh7.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình và ông Nguyễn Văn Trường - Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trao quà cho các em thiếu nhi tại chương trình.

Nhân dịp này, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn trao tặng quà của T.Ư Đoàn tới các em thiếu nhi; ông Trần Đăng Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các em thiếu nhi.

Ban Tổ chức cùng đơn vị đồng hành Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã trao tặng 102 suất quà tới các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng những món quà trung thu ý nghĩa cho các em thiếu nhi.

tienphong-trungthu-ninhbinh8.jpg
Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình và anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn trao quà cho các em thiếu nhi.

Trong không khí rộn ràng Tết Trung thu, các em thiếu nhi có mặt tại chương trình đã thưởng thức nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật như tiết mục xiếc, ảo thuật, giao lưu với các nghệ sĩ, rước đèn và diễu hành đèn lồng, phá cỗ Trung thu.

Bên cạnh đó, trong chương trình đã mang đến không gian quảng bá văn hóa, sản phẩm OCOP, ẩm thực, du lịch và triển lãm ảnh “Vẻ đẹp di sản Ninh Bình”.

tienphong-trungthu-ninhbinh15.jpg
Các em thiếu nhi cổ vũ nhiệt tình các tiết mục văn nghệ tại chương trình.
tienphong-trungthu-ninhbinh18.jpg
tienphong-trungthu-ninhbinh17.jpg
Một số tiết mục văn nghệ mang đến không khí Trung thu rộn ràng.
tienphong-trungthu-ninhbinh16.jpg
tienphong-trungthu-ninhbinh19.jpg
Giọng ca nhí Nguyễn Trung Dũng “Em Bé Chất” biểu diễn tiết mục "Trăng rằm hội sư", "Em bé Việt Nam"

Xem thêm

#Trung thu cho em #sắc màu di sản #trải nghiệm Ninh Bình #Tết Trung thu #anh Nguyễn Minh Triết #Bí thư thường trực T.Ư Đoàn #ông Trần Đăng Quỳnh #Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy #thiếu nhi

Cùng chuyên mục

Sách vẫn là chìa khóa vạn năng của người trẻ trong kỷ nguyên AI

Sách vẫn là chìa khóa vạn năng của người trẻ trong kỷ nguyên AI

TPO - Tại diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các diễn giả đã khẳng định, công nghệ có thể hỗ trợ thông tin, nhưng chỉ có sách mới nuôi dưỡng được cốt cách, tư duy độc lập và bản lĩnh để người trẻ tự tin làm chủ tương lai.

Khen thưởng đột xuất nam sinh lớp 11 cứu hai em nhỏ rơi xuống sông

Khen thưởng đột xuất nam sinh lớp 11 cứu hai em nhỏ rơi xuống sông

TPO - Phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước, nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, đã không ngần ngại lao xuống sông, lần lượt đưa cả hai em vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm này vừa được Chủ tịch UBND xã Hải Xuân tặng Giấy khen đột xuất.

“Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác”

Sau 2 tuần phát động, hàng trăm câu chuyện tìm về 'Check-in Hạnh phúc'

Sau hai tuần phát động, cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” đã nhận hàng trăm tác phẩm gửi về từ nhiều địa phương. Từ những chuyến đi, cuộc gặp, công việc đến những khoảnh khắc riêng tư, các tác giả đang kể lại những trải nghiệm đã khiến họ nhìn cuộc sống và chính mình theo một cách khác.

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Mở ra không gian hợp tác giữa thanh niên Việt Nam - Campuchia

TPO - Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng, thanh niên Việt Nam và Campuchia cần tạo thêm những không gian để thanh niên, startup và doanh nhân trẻ hai nước gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm đối tác và cùng phát triển các sáng kiến mới.

Nam sinh lớp 11 ở Ninh Bình lao xuống sông cứu hai em nhỏ

Nam sinh lớp 11 ở Ninh Bình lao xuống sông cứu hai em nhỏ

TPO - Thấy hai em nhỏ chới với dưới sông, nam sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu (Ninh Bình) liền lao xuống nước cứu người dù bản thân không biết bơi. Nhờ được ứng cứu kịp thời, cả hai em nhỏ gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.

Ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (phải ảnh) và anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn (giữa ảnh) tiếp đón Ngài Hun Many – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN và Đoàn đến thăm, làm việc tại Hải Phòng.

Chủ tịch Hội LHTN Campuchia thăm và làm việc tại Hải Phòng

TPO - Ngày 24/9, ông Đào Trọng Đức – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì hội nghị tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Campuchia do Ngài Hun Many – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc.

Nam sinh trường Ams từ tay ngang bước vào thế giới điện ảnh

Nam sinh trường Ams từ tay ngang bước vào thế giới điện ảnh

TPO - Ở tuổi 17, nam sinh chuyên Hà Nội – Amsterdam Đặng Minh Nam “tay ngang” bước vào thế giới của nghệ thuật thứ bảy, đã “bỏ túi” một số giải thưởng về phim ngắn và gây dựng câu lạc bộ điện ảnh học đường với hơn 100 thành viên; trợ giảng tại Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD).

Anh tài, em xinh khuấy động Trung thu Đại đoàn kết

Anh tài, em xinh khuấy động Trung thu Đại đoàn kết

TPO - Thuộc chuỗi hoạt động “Hiến máu tình nguyện - Trung thu Đại đoàn kết” do Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức, chương trình “Trung thu Đại đoàn kết” diễn ra tối 23/9 tại xã Khánh Trung (Ninh Bình), với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu và trao quà cho thiếu nhi, cùng sự góp mặt của anh tài Cheng và em xinh DANMY.

Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia

Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia

TPO - Tại hội đàm giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, nhiều nội dung tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước đã được trao đổi, đề xuất.

Vui Trung thu cùng thiếu nhi Sơn La, An Giang

Vui Trung thu cùng thiếu nhi Sơn La, An Giang

TPO - Hơn 2.000 thiếu nhi tại Mường Khiêng và Mường Chanh, Tà Xùa (tỉnh Sơn La) đã tham gia các chương trình vui Tết Trung thu với nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi, trải nghiệm cùng những phần quà, học bổng thiết thực.

Ánh trăng vùng cao: Niềm vui về sau mưa lũ

Ánh trăng vùng cao: Niềm vui về sau mưa lũ

TPO - Từ vùng vừa trải qua mưa lũ đến những bản làng biên giới Quảng Trị, tiếng trống lân, ánh đèn ông sao mang niềm vui Trung thu đến với trẻ nhỏ. Những góc học tập, suất học bổng, chiếc xe đạp được trao cũng tiếp sức cho các em bước vào năm học mới.

Tỉnh Đoàn Sơn La thúc đẩy hợp tác phát triển công tác Đoàn với thanh niên hai tỉnh phía Bắc Lào

Tỉnh Đoàn Sơn La thúc đẩy hợp tác phát triển công tác Đoàn với thanh niên hai tỉnh phía Bắc Lào

TPO - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Sơn La, Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Luông Nậm Thà đã cùng tuổi trẻ Sơn La trao đổi kinh nghiệm công tác Đoàn, tham quan các mô hình kinh tế, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và tình đoàn kết giữa thanh niên ba địa phương.

Một cảnh trong phim ngắn AI Trung QuốcNguồn: YouTube

Trung Quốc cai nghiện phim ngắn AI cho giới trẻ

TP - Trung Quốc đang đẩy nhanh cung cấp 3 liều thuốc “giải độc” cho thanh thiếu niên, giúp họ thoát khỏi vòng lặp gây nghiện của dopamine rẻ tiền, sự xâm nhập ngấm ngầm của nội dung khiêu dâm nhẹ và sự méo mó về nhận thức, cảm giác xa rời thực tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe