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Giới trẻ

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Mở ra không gian hợp tác giữa thanh niên Việt Nam - Campuchia

Nguyễn Hoàn

TPO - Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng, thanh niên Việt Nam và Campuchia cần tạo thêm những không gian để thanh niên, startup và doanh nhân trẻ hai nước gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm đối tác và cùng phát triển các sáng kiến mới.

Chia sẻ mô hình hay, cách làm sáng tạo

Chiều 24/9, tại Hải Phòng, anh Lê Hải Long – Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Ngài SOS Mousine – Phó Chủ tịch Hội LHTN Campuchia đồng chủ trì tọa đàm Thanh niên Việt Nam – Campuchia với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững”.

Phát biểu khai mạc, anh Lê Hải Long nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Trước những chuyển đổi sâu sắc của thời cuộc, khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc, sản xuất và kinh doanh. Cùng với đó, biến đổi khí hậu, yêu cầu chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đang đặt ra những bài toán phát triển mới.

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Toàn cảnh tọa đàm thanh niên Việt Nam - Campuchia diễn ra chiều 24/9 tại Hải Phòng.

Thanh niên là lực lượng chịu tác động nhanh nhất, nhưng đồng thời cũng là lực lượng có khả năng thích ứng, sáng tạo và tạo ra thay đổi mạnh mẽ nhất.

Đặc biệt, năm 2027 sẽ đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Tọa đàm hôm nay có thể gợi mở và từng bước hình thành một hoặc một số sáng kiến chung của thanh niên Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển bền vững. Từ đó, để năm 2027 không chỉ có những hoạt động giao lưu, kỷ niệm, mà còn có những sản phẩm hợp tác cụ thể mang dấu ấn của thế hệ trẻ hai nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho tổ chức đoàn, doanh nhân trẻ hai nước đã chia sẻ các tham luận về xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo – công cụ mới cho thanh niên khởi nghiệp; khởi nghiệp xanh và phát triển bền vững từ sáng kiến của thanh niên đến giá trị cho cộng đồng.

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Đại biểu đại diện thanh niên, doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia chia sẻ các tham luận trong tọa đàm.

Tạo không gian cho thanh niên Việt Nam - Campuchia cùng phát triển

Phát biểu bế mạc, anh Lê Hải Long cho rằng, điều quan trọng mà tọa đàm hôm nay đạt được không chỉ là hiểu thêm những mô hình, cách làm của thanh niên hai nước mà đã bước đầu nhận diện được những nhu cầu chung, những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau và những không gian hợp tác mới giữa thanh niên Việt Nam và Campuchia.

Trọng tâm, hai bên cùng chia sẻ nhận thức rằng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đang mở ra một không gian rất lớn để thanh niên tham gia vào quá trình phát triển của mỗi quốc gia.

Trong đó, vai trò của tổ chức thanh niên không chỉ dừng lại ở việc khơi dậy tinh thần khởi nghiệp mà cần đồng hành thực chất hơn với thanh niên thông qua đào tạo, tư vấn, cố vấn; kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, công nghệ, nguồn vốn và thị trường.

Khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh đang tạo ra những cơ hội hợp tác mới cho thanh niên hai nước. Đây cũng là những lĩnh vực mà người trẻ có lợi thế về khả năng tiếp cận nhanh, tư duy mới và tinh thần sẵn sàng thử nghiệm.

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Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.
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Ngài SOS Mousine – Phó Chủ tịch Hội LHTN Campuchia phát biểu tại tọa đàm.

Vì vậy, anh cho rằng hai tổ chức cần quan tâm tạo thêm những không gian để thanh niên, startup và doanh nhân trẻ Việt Nam - Campuchia gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm đối tác và cùng phát triển các sáng kiến mới.

Anh Lê Hải Long cũng nhấn mạnh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cần hướng mạnh hơn tới phát triển bền vững và giải quyết những vấn đề thực tiễn của cộng đồng. Từ kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch bền vững đến thương mại điện tử và các mô hình tạo tác động xã hội, hai nước có nhiều lĩnh vực gần gũi và có khả năng bổ trợ cho nhau.

Đây chính là những nội dung để chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang hợp tác giữa những mô hình cụ thể, những doanh nghiệp cụ thể và những người trẻ cụ thể.

Năm 2027 sẽ đánh dấu 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia. Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước và cũng đặt ra trách nhiệm đối với thế hệ trẻ.

“Tôi tin rằng, với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và với sự chủ động, sáng tạo của thế hệ trẻ, chúng ta có thể mở ra những nội dung hợp tác mới, để thanh niên không chỉ là người kế tục tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, mà còn là những người cùng nhau tạo dựng những giá trị mới cho quan hệ hai nước trong tương lai”, anh Lê Hải Long nói.

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#Hải Phòng #thanh niên Việt Nam #thanh niên Campuchia #tọa đàm thanh niên #thanh niên khởi nghiệp

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