Sách vẫn là chìa khóa vạn năng của người trẻ trong kỷ nguyên AI

TPO - Tại diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các diễn giả đã khẳng định, công nghệ có thể hỗ trợ thông tin, nhưng chỉ có sách mới nuôi dưỡng được cốt cách, tư duy độc lập và bản lĩnh để người trẻ tự tin làm chủ tương lai.

Ngày 25/9, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” với chủ đề “Hành trình đọc sách trong kỷ nguyên AI”.

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Đọc sách trong kỷ nguyên AI

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Hải Long – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về văn hóa đọc. Theo anh, dù cuộc sống hiện đại mang đến vô vàn phương tiện tiếp cận thông tin, nhưng đọc sách vẫn là một quá trình “tự thân” không thể thay thế.

"Giá trị của việc đọc được thể hiện rõ nhất khi những điều tiếp nhận từ trang sách trở thành suy nghĩ, lựa chọn và hành động trong cuộc sống", anh Long nhấn mạnh.

Trong ký ức của nhiều người, những cuốn sách từng gắn bó không chỉ cung cấp tri thức mà còn bồi đắp nhân cách, tâm hồn. Sách đồng hành với quá trình trưởng thành, giúp người trẻ hình thành tư duy độc lập và sự chủ động tìm hiểu cái mới.

Những kiến thức hôm nay có thể chưa phát huy tác dụng ngay, nhưng sẽ trở thành hành trang vững chắc khi chúng ta đối diện với khó khăn và những bước ngoặt trong sự nghiệp.

Anh Lê Hải Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đăng Hải

Theo anh Long, trong kỷ nguyên AI, người trẻ có lợi thế cực lớn khi có các công cụ hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp tài liệu. Tuy nhiên, tiếp cận thông tin nhanh không đồng nghĩa với hiểu sâu. Anh khẳng định: “Đọc trọn vẹn một tác phẩm, đối chiếu các quan điểm, suy ngẫm và tự rút ra kết luận là quá trình mỗi người phải tự thực hiện. Chính quá trình ấy rèn luyện khả năng tập trung, tư duy độc lập và bản lĩnh trước lượng thông tin ngày càng lớn”.

"Với vốn thời gian tuổi trẻ các bạn đang có, hãy dành thời gian đọc đều đặn, trao đổi với bạn bè và vận dụng những điều đã học. Tôi mong rằng đọc sách sẽ trở thành một thói quen tích cực của người trẻ Việt Nam: Đọc để mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho đất nước", anh Long bày tỏ.

Nhiều suất học bổng, phần quà ý nghĩa được trao tặng tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sách là bệ phóng của cuộc đời

Điểm nhấn ấn tượng nhất của diễn đàn là phần giao lưu với nhà thơ Trần Đăng Khoa, ông Vũ Trọng Đại - Giám đốc TIMES và ông Lê Công Thành - CEO Infore, chuyên gia AI.

Nói về hành trình của mình, nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ về việc chịu khó đọc và làm bạn với sách. "Nếu không có sách, không có nhà thơ, nhà văn, nhà báo Trần Đăng Khoa”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh sách đã giúp ông cách tạo nên con người, cách đối nhân xử thế và trân trọng những giá trị nhân văn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh, sách là tài sản lớn nhất của nhân loại. Mỗi cuốn sách không chỉ là kho tàng kiến thức mà còn là chất xúc tác để khơi dậy lòng yêu nước, tư duy sáng tạo và ý chí vươn lên. "Đọc sách là một trong những cách tốt nhất để chúng ta trò chuyện với những trí tuệ vĩ đại, để rồi từ đó, tự nuôi dưỡng tâm hồn và tri thức cho chính mình", nhà thơ nhắn nhủ.

“Các bạn trẻ hôm nay đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn từ AI, nhưng với nghị lực và sự sáng tạo của tuổi trẻ, các bạn luôn có cách để chinh phục tri thức. Và sách, chính là chiếc chìa khóa vạn năng nhất”, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhắn nhủ.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ về giá trị của sách và hành trình đọc sách. Ảnh: Đăng Hải

Ông Vũ Trọng Đại cho rằng, trong thời đại bùng nổ thông tin, khi chúng ta bị "bủa vây" bởi các nền tảng mạng xã hội, việc chọn lọc sách lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ông nhấn mạnh, sách là bộ lọc tri thức, còn mạng xã hội thường chỉ là những lát cắt ngắn ngủi. Để thành công, mỗi bạn trẻ cần xây dựng cho mình một tủ sách, tập trung vào những cuốn sách kinh điển, sách chuyên môn và cả sách về kỹ năng sống.

Còn ông Lê Công Thành lại đưa ra một cách tiếp cận rất thực tế về văn hóa đọc. Anh chia sẻ rằng việc đọc không nên là một áp lực, mà nên là một thói quen tự nhiên. Ông Thành cho rằng, mỗi người hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm những cuốn sách phù hợp với mối quan tâm cá nhân, từ đó mở rộng dần ra những lĩnh vực khác. Một cuốn sách chỉ thực sự trở thành "bạn" khi những giá trị trong đó được ứng dụng vào công việc và cuộc sống.