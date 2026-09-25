Sau 2 tuần phát động, hàng trăm câu chuyện tìm về 'Check-in Hạnh phúc'

Sau hai tuần phát động, cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” đã nhận hàng trăm tác phẩm gửi về từ nhiều địa phương. Từ những chuyến đi, cuộc gặp, công việc đến những khoảnh khắc riêng tư, các tác giả đang kể lại những trải nghiệm đã khiến họ nhìn cuộc sống và chính mình theo một cách khác.

Từ những chuyến đi đến những thay đổi bên trong

Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” do Báo Tiền Phong tổ chức, chính thức phát động ngày 11/9/2026, tiếp nhận tác phẩm ở ba thể loại: Bài viết, Video và Voice. Tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Sau hai tuần, hàng trăm tác phẩm đã được gửi về Ban Tổ chức, cho thấy chủ đề về những trải nghiệm tạo nên một “Tôi khác” đang được tiếp cận từ nhiều góc độ, không chỉ giới hạn trong những câu chuyện về du lịch hay các chuyến đi.

Ở nhóm bài viết, hành trình khám phá những vùng đất là một trong những mạch nội dung nổi bật. Tuy nhiên, điều các tác giả giữ lại sau mỗi chuyến đi không chỉ là địa danh hay cảnh sắc, mà còn là những thay đổi trong cách nhìn và cảm nhận về cuộc sống.

Trong “Từ bước chân đến hành trình”, tác giả Vương Lộc (Yên Mỹ, Hưng Yên) kể về những chuyến đi qua nhiều vùng miền. Khởi đầu từ niềm đam mê nhiếp ảnh, mỗi hành trình dần trở thành cơ hội để tác giả tìm hiểu văn hóa địa phương, gặp gỡ con người và nhìn lại chính mình. Những bước chân ấy giúp tác giả trưởng thành, biết thích nghi và trân trọng hơn những giá trị bình dị quanh mình.

Một câu chuyện khác cũng bắt đầu từ chuyến đi nhưng dẫn đến một thay đổi rất khác. Trong “Từ lời chào vu vơ đến bục giảng hội nhập”, Nguyễn Thanh Duy (Đồng Tháp) kể về một lần đến Hà Nội. Những cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh với một em nhỏ bán hàng, một cụ già và người lái xích lô khiến một giáo viên Địa lý nhận ra sự ngần ngại của bản thân trước ngoại ngữ.

Từ khoảnh khắc tưởng như hài hước ấy, tác giả bắt đầu học lại tiếng Anh, bước ra khỏi vùng an toàn và sau này đưa tiếng Anh vào những bài giảng Địa lý. Một lời chào vu vơ trở thành điểm khởi đầu cho một phiên bản khác của người thầy.

Có những thay đổi bắt đầu từ một cuộc gặp

Không phải câu chuyện nào cũng cần một hành trình dài hay một biến cố lớn. Nhiều tác phẩm gửi về bắt đầu từ một cuộc gặp, một ánh nhìn hoặc một khoảnh khắc khiến người viết dừng lại.

Trong “Đôi mắt bồ câu bên đậu, bên bay”, tác giả MinMoon kể về mặc cảm với một bên mắt bị tật từ nhỏ. Những ánh nhìn của người khác từng khiến tác giả muốn tránh né chính đôi mắt của mình.

Bước ngoặt đến khi tác giả gặp những bạn trẻ khiếm thị, cùng nghe các bạn hát và tham gia những hoạt động trải nghiệm. Từ cuộc gặp ấy, cách nhìn về đôi mắt dần thay đổi. Đôi mắt không chỉ là thứ để người khác đánh giá đẹp hay xấu, mà còn giúp con người nhìn thấy thế giới, những người mình thương và những điều đẹp đẽ vốn vẫn hiện diện.

Một mạch chuyện khác đến từ những người đã dành nhiều năm sống và làm việc ở những vùng đất xa xôi.

Tác phẩm “Từ miền núi xa xôi, các em gửi về niềm hạnh phúc đặc biệt” của Liên Phạm (Điện Bàn, Quảng Nam) kể về tám năm công tác tại một ngôi trường vùng cao biên giới. Những món quà giản dị học trò gửi xuống sau khi cô trở về quê như mớ rau dớn, chùm bòn bon hay chai mật ong khiến người viết nhận ra nơi từng nghĩ chỉ là một điểm đến đã trở thành một phần ký ức sâu đậm.

Từ một người tưởng rằng mình đến vùng cao để “cho đi”, cô nhận ra mình cũng đã nhận lại những năm tháng tuổi trẻ, những bài học và một miền quê thứ hai trong ký ức.

Khi hạnh phúc được tìm thấy trong sự cho đi

Một số tác phẩm lại tiếp cận chủ đề từ công việc, trách nhiệm cộng đồng và những hành trình trao đi.

Trong “Nơi biên cương chữa lành: Khi hạnh phúc là hành trình trao đi và tìm lại chính mình”, TS. Vũ Thị Minh Huyền, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, kể về chuyến đi tình nguyện tới Bát Mọt, vùng biên giới phía Tây Thanh Hóa.

Hơn 700 người dân được khám bệnh, cấp thuốc; đoàn tình nguyện còn trao quà, học bổng và hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng phía sau những con số là những câu chuyện về người dân vùng cao, về những người làm nghề y và sự thay đổi trong nhận thức của chính những người tham gia.

Với tác giả, chuyến đi trở thành một “trạm dừng” để nhìn lại ý nghĩa của công việc mình đang theo đuổi. Hạnh phúc không chỉ nằm ở việc được trao đi, mà còn ở cảm giác mình đang làm một điều có ích và hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia.

Bên cạnh đó là những câu chuyện về nghề giáo, gia đình, tình thân, cộng đồng và những khoảnh khắc khiến người viết nhận ra giá trị của những điều tưởng như bình thường.

Những câu chuyện khác nhau về hoàn cảnh, nhân vật và cách thể hiện nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: địa điểm hay sự kiện chỉ là nơi câu chuyện bắt đầu; điều quan trọng hơn là trải nghiệm ấy đã để lại gì trong con người sau khi mọi thứ đi qua.

Video, Voice bắt đầu xuất hiện

Bên cạnh số lượng bài viết chiếm phần lớn, Ban Tổ chức cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” cũng đã nhận được những tác phẩm Video và Voice đầu tiên.

Đây là hai hình thức đòi hỏi nhiều hơn về khâu chuẩn bị và sản xuất. Video cần thời gian quay, lựa chọn hình ảnh, dựng phim và xử lý âm thanh; trong khi Voice đòi hỏi người tham dự chuẩn bị kịch bản, thu âm và biên tập để câu chuyện được truyền tải trọn vẹn bằng giọng nói.

Vì vậy, số lượng Video và Voice trong những ngày đầu chưa nhiều như bài viết, nhưng những tác phẩm đầu tiên cho thấy các tác giả đang bắt đầu lựa chọn những cách kể khác nhau để đưa câu chuyện của mình đến với người nghe, người xem.

Ban Tổ chức kỳ vọng trong thời gian tới, khi có thêm thời gian chuẩn bị, Video và Voice sẽ tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm, mở rộng cách những câu chuyện về hạnh phúc được kể trong mùa đầu tiên.

Mỗi câu chuyện là một “tọa độ” riêng

Sau hai tuần, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số hàng trăm tác phẩm mà còn ở sự đa dạng của những “tọa độ” hạnh phúc được các tác giả lựa chọn.

Có người tìm thấy sự thay đổi trên một cung đường. Có người bắt đầu lại từ một cuộc gặp. Có người nhận ra giá trị của nghề nghiệp sau một chuyến đi. Có người học cách chấp nhận bản thân từ những người mình gặp. Cũng có người chỉ cần một món quà nhỏ từ học trò hay một khoảnh khắc bình thường để nhận ra điều mình từng đi tìm.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thành viên Ban Giám khảo, cho rằng những câu chuyện bước đầu gửi về đang cho thấy sức gợi mở của chủ đề “Từ đây có một tôi khác”: “Chúng tôi khá bất ngờ và xúc động khi chỉ sau một thời gian ngắn, đã có hàng trăm câu chuyện được gửi về từ nhiều vùng miền, với những hoàn cảnh và cách nhìn rất khác nhau. Điều đáng quý là nhiều tác giả không tìm cách kể một câu chuyện thật lớn. Họ kể về một chuyến đi, một người từng gặp, một công việc, một biến cố hay thậm chí một khoảnh khắc rất bình thường. Nhưng từ những điều tưởng như nhỏ bé ấy, họ nhận ra mình đã thay đổi. Đó cũng là điều chúng tôi mong muốn tìm thấy ở ‘Check-in Hạnh phúc’”.

Nhà báo Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Thành viên Ban Giám khảo, chia sẻ về cuộc thi.

Khi được hỏi về giai đoạn tiếp theo của cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác”, nhà báo Trịnh Xuân Quang bày tỏ: “Chúng tôi kỳ vọng từ nay đến khi kết thúc thời gian nhận bài, sẽ có thêm nhiều tác giả tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình, đặc biệt ở hai hình thức Video và Voice. Mỗi cách kể, mỗi trải nghiệm, mỗi góc nhìn mới đều có thể góp thêm một tọa độ vào bức tranh chung về hạnh phúc mà cuộc thi đang tìm kiếm.”