Chuẩn bị ‘từ sớm, từ xa’ cho APEC 2027

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền APEC 2027, nhằm trang bị kiến thức về thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số, chuẩn bị nguồn lực phục vụ sự kiện từ sớm, từ xa.

Sáng 24/9, tại Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027. Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số.

Hội nghị nhằm cung cấp kiến thức, phương pháp tiếp cận gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí, qua đó nâng cao năng lực truyền thông hiện đại, hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết năm 2027, Khánh Hòa sẽ đăng cai tổ chức một số hội nghị quan trọng trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027.

Theo ông Lợi, APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp tổ chức các hội nghị cấp cao mà còn tạo cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại, du lịch.

Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải đóng vai trò tiên phong, được chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng và bài bản "từ sớm, từ xa" thay vì chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu - tại hội nghị.

Hội nghị tập trung trang bị cho đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước để sẵn sàng cho Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Hội nghị cũng tập huấn kỹ năng chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới APEC Việt Nam 2027.

Ban tổ chức hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (Theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), giúp từng cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Thông qua chương trình tập huấn lần này, các cơ quan báo chí có thêm cơ sở đánh giá năng lực công nghệ, từ đó nâng cấp, cải tổ hệ thống, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và chuẩn bị nguồn lực phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về APEC 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá báo chí có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan báo chí vừa thông tin, tuyên truyền về kết quả đạt được, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, vừa phản ánh những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, báo chí tập trung thông tin về kết quả tăng trưởng GDP, thu ngân sách, thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ và du lịch, phản ánh các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhìn chung, thông tin có xu hướng tích cực, ghi nhận những chuyển biến của địa phương sau sắp xếp, đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, bảo tồn và phát huy các giá trị hiện có.