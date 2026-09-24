Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuẩn bị ‘từ sớm, từ xa’ cho APEC 2027

Phùng Quang

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền APEC 2027, nhằm trang bị kiến thức về thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số, chuẩn bị nguồn lực phục vụ sự kiện từ sớm, từ xa.

Sáng 24/9, tại Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027. Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên và báo cáo viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số.

Hội nghị nhằm cung cấp kiến thức, phương pháp tiếp cận gắn với yêu cầu thực tiễn của công tác thông tin, tuyên truyền và chuyển đổi số báo chí, qua đó nâng cao năng lực truyền thông hiện đại, hướng tới Năm APEC Việt Nam 2027.

img-0609.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết năm 2027, Khánh Hòa sẽ đăng cai tổ chức một số hội nghị quan trọng trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2027.

Theo ông Lợi, APEC 2027 là một trong những sự kiện đối ngoại đa phương quan trọng của Việt Nam. Sự kiện không chỉ là dịp tổ chức các hội nghị cấp cao mà còn tạo cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế, quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến tin cậy về đầu tư, thương mại, du lịch.

Do đó, công tác thông tin, tuyên truyền phải đóng vai trò tiên phong, được chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng và bài bản "từ sớm, từ xa" thay vì chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai.

img-0577.jpg
Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phát biểu - tại hội nghị.

Hội nghị tập trung trang bị cho đại diện các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên, biên tập viên kiến thức toàn diện, chuẩn xác và có chiều sâu về APEC, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước để sẵn sàng cho Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho Năm APEC 2027 và Tuần lễ cấp cao APEC 2027. Hội nghị cũng tập huấn kỹ năng chuyển đổi số báo chí, nâng cao năng lực truyền thông hiện đại hướng tới APEC Việt Nam 2027.

Ban tổ chức hướng dẫn các cơ quan báo chí áp dụng Bộ Chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí (Theo Quyết định số 3560/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), giúp từng cơ quan báo chí định vị chính xác năng lực công nghệ, nâng cấp hạ tầng, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực số mạnh mẽ nhất trước khi bước vào Năm APEC 2027.

Thông qua chương trình tập huấn lần này, các cơ quan báo chí có thêm cơ sở đánh giá năng lực công nghệ, từ đó nâng cấp, cải tổ hệ thống, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và chuẩn bị nguồn lực phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về APEC 2027.

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá báo chí có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan báo chí vừa thông tin, tuyên truyền về kết quả đạt được, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh, vừa phản ánh những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần được cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, báo chí tập trung thông tin về kết quả tăng trưởng GDP, thu ngân sách, thu hút đầu tư, thương mại, dịch vụ và du lịch, phản ánh các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhìn chung, thông tin có xu hướng tích cực, ghi nhận những chuyển biến của địa phương sau sắp xếp, đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, bảo tồn và phát huy các giá trị hiện có.

Phùng Quang
#Năm APEC 2027 #Chuyển đổi số #Cơ quan báo chí #Công tác thông tin

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe