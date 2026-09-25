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Văn hóa

Diện mạo mới nơi vua Nguyễn từng tế trời ở Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau gần hai năm thi công, dự án bảo tồn, tu bổ đàn Nam Giao (phần còn lại) tại TP. Huế bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Những công trình từng chỉ còn nền móng, dấu tích mong manh nay dần hồi sinh, góp phần hoàn chỉnh diện mạo đàn tế Trời duy nhất còn tương đối nguyên vẹn ở Việt Nam.

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Nhìn từ trên cao, khu vực Trai Cung thuộc đàn Nam Giao (phường Thuận Hóa) hiện đã cơ bản hoàn thiện tu bổ﻿, tôn tạo tất cả hạng mục sau gần hai năm thi công (đạt 95% giá trị hợp đồng). Dự án bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao (phần còn lại) có tổng vốn đầu tư 40,382 tỷ đồng từ ngân sách TP. Huế.
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Dự án do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư, khởi công tháng 11/2024, dự kiến hoàn thành, bàn giao trong quý IV tới, sớm hơn khoảng 6 tháng so với kế hoạch.
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Đàn Nam Giao được vua Gia Long cho xây dựng năm 1806 ở phía nam Kinh thành Huế, là nơi các vua triều Nguyễn thực hiện nghi lễ﻿ tế Giao (lễ tế Trời Đất) - nghi lễ quan trọng bậc nhất của triều đình phong kiến Việt Nam. Công trình được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1997.
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Đàn gồm ba tầng, quay mặt về hướng Nam. Tầng thứ nhất hình vuông, màu đỏ, tượng trưng cho người. Tầng thứ hai cũng hình vuông, gọi là phương đàn (đàn vuông), màu vàng, tượng trưng cho đất. Tầng thứ ba hình tròn, gọi là viên đàn (đàn tròn), màu xanh, tượng trưng cho trời. Kiểu kiến trúc này phản ánh quan niệm về vũ trụ trong văn hóa phương Đông, gắn với thuyết Tam tài (Thiên, Địa, Nhân): Thiên thanh, Địa hoàng (Trời tròn, Đất vuông).
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Trong gần một thế kỷ rưỡi, từ năm 1807 đến năm 1945, nơi đây đã diễn ra 98 kỳ đại lễ tế Trời. Đàn Nam Giao trở thành không gian tín ngưỡng đặc biệt﻿, gắn với quyền lực và nghi lễ của vương triều Nguyễn. Trong ảnh là nghi thức tế Trời tại đàn Nam Giao được phục dựng trong một kỳ Festival Huế.
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Trai Cung - khu vực thực hiện dự án tu bổ phần còn lại - nằm ở góc tây nam đàn Nam Giao, là nơi nhà vua lưu lại để trai giới trước khi thực hiện lễ tế. Khu vực này gồm chính điện cùng các công trình phụ như Tả Túc, Hữu Túc, Thượng Trà và Thượng Thiện.
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Chiến tranh và thời gian khiến nhiều hạng mục của đàn Nam Giao bị hư hại nặng nề, trong đó có khu vực Trai Cung. Một số công trình từng rơi vào tình trạng còn lại nền móng, dấu tích hoặc chỉ còn trong các tư liệu lịch sử.﻿
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Dự án tu bổ đàn Nam Giao phần còn lại tập trung phục hồi những hạng mục còn thiếu của Trai Cung, trong đó có nhà Tả Túc, Hữu Túc, phòng Thượng Trà và Sở Thượng Thiện - các công trình từng đóng vai trò phục vụ nghi lễ cung đình.
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Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, quá trình trùng tu được thực hiện trên cơ sở khảo cổ học, dấu tích nền móng và tư liệu lịch sử. Nhiều vật liệu truyền thống, cấu kiện gốc còn sử dụng được được bảo tồn, tái sử dụng nhằm giữ tối đa tính chân xác của di tích.
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Các công trình phục hồi sử dụng hệ khung gỗ truyền thống﻿, ngói liệt thanh lưu ly, tường xây gạch vồ và nhiều chi tiết trang trí theo kỹ thuật cổ. Đây là những yếu tố góp phần tái hiện diện mạo lịch sử của khu vực Trai Cung.
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Bên cạnh các công trình kiến trúc, dự án còn tôn tạo đường Ngự đạo, hệ thống chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình phục vụ quản lý, khai thác di tích sau khi hoàn thành.
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Khi dự án hoàn thành, đàn Nam Giao sẽ có diện mạo hoàn chỉnh hơn sau hành trình nhiều năm bảo tồn, tôn tạo từng phần. Không chỉ là một công trình kiến trúc cổ độc đáo, nơi đây còn lưu giữ ký ức về nghi lễ tế Giao, góp phần làm phong phú thêm giá trị﻿ Quần thể di tích Cố đô Huế.

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