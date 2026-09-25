Diện mạo mới nơi vua Nguyễn từng tế trời ở Huế

TPO - Ở tuổi 70, bà Trần Thị Hai (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ) vẫn miệt mài làm những chiếc lồng đèn ông sao thủ công như cách đây gần 60 năm. Nghề được bà nối từ cha, duy trì qua nhiều thế hệ, nhưng năm nay có thể là lần cuối, ba chị em bà Hai làm lồng đèn truyền thống, khi sức khỏe không còn cho phép, đèn làm ra ít người mua.