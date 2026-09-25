Diện mạo mới nơi vua Nguyễn từng tế trời ở Huế

TPO - Sau gần hai năm thi công, dự án bảo tồn, tu bổ đàn Nam Giao (phần còn lại) tại TP. Huế bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Những công trình từng chỉ còn nền móng, dấu tích mong manh nay dần hồi sinh, góp phần hoàn chỉnh diện mạo đàn tế Trời duy nhất còn tương đối nguyên vẹn ở Việt Nam.
TPO - Cuốn hồi ký của Bá tước Spencer - em trai Công nương Diana - gây chú ý với hàng loạt chi tiết về cuộc hôn nhân của Diana, những ngày cuối đời và mối quan hệ căng thẳng giữa gia đình Spencer với Hoàng gia Anh. Giới chuyên môn có đánh giá trái chiều về tác phẩm này.
TPO - Đám cưới truyền thống của người Mường ở phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể.
TPO - Trải qua hơn nửa thế kỷ, "Chiếc đèn ông sao" của nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn giữ sức sống lâu bền như một khúc ca không thể thiếu trong mỗi đêm hội trăng rằm.
TPO - Trong lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ, bà Bành Lệ Viện và Melania Trump đều chọn trang phục thanh lịch, kín đáo. Tuy vậy, mỗi đệ nhất phu nhân lại toát lên phong thái và khí chất khác nhau khi chung khung hình.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền APEC 2027, nhằm trang bị kiến thức về thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số, chuẩn bị nguồn lực phục vụ sự kiện từ sớm, từ xa.
TPO - Ở tuổi 70, bà Trần Thị Hai (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ) vẫn miệt mài làm những chiếc lồng đèn ông sao thủ công như cách đây gần 60 năm. Nghề được bà nối từ cha, duy trì qua nhiều thế hệ, nhưng năm nay có thể là lần cuối, ba chị em bà Hai làm lồng đèn truyền thống, khi sức khỏe không còn cho phép, đèn làm ra ít người mua.
Có bao giờ bạn đứng giữa một nhà ga đông đúc ở Paris, dưới rặng phong đỏ của mùa thu Canada, hay đơn giản là một chiều lộng gió trên đỉnh Mã Pí Lèng rồi tự hỏi: Mình có hạnh phúc không?
TPO - Nhà hát Kịch Việt Nam dự kiến chuyển khỏi địa điểm số 1 Tràng Tiền (Hà Nội). Thông tin được Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, NSƯT Kiều Minh Hiếu xác nhận với PV Tiền Phong.
TPO - Lễ khởi công dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên dự kiến diễn ra sáng 29/9, trong khuôn khổ Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực. Sau 15 năm nghiên cứu, khai quật khảo cổ với hàng loạt phát hiện quan trọng, hình hài cung điện quan trọng của Hoàng thành cũng dần được định hình.
TP - Trung Quốc đang đẩy nhanh cung cấp 3 liều thuốc “giải độc” cho thanh thiếu niên, giúp họ thoát khỏi vòng lặp gây nghiện của dopamine rẻ tiền, sự xâm nhập ngấm ngầm của nội dung khiêu dâm nhẹ và sự méo mó về nhận thức, cảm giác xa rời thực tế.
TPO - Là con trai vua nhưng không còn địa vị trong Hoàng gia Thái Lan, Chakriwat “Than Aong” Vivacharawongse sống phần lớn cuộc đời ở Mỹ, hành nghề y. Ở tuổi 43, ông rơi vào tình thế hiểm nghèo và cầu xin được trở về quê hương.
Đôi khi, hạnh phúc chỉ là một đứa trẻ nhìn thấy cô giáo và chạy lại gọi một tiếng “Cô ơi!”. Đôi khi, hạnh phúc là cảm giác biết mình đang có ích ở một nơi nào đó. Và đôi khi, hạnh phúc là được một người nhớ đến.
TPO - Từ những phần mộ liệt sĩ ở Vị Xuyên, mái nhà sàn của người Tày, mặt hồ Na Hang đến đêm hội Thành Tuyên rực sáng, hành trình của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Tuyên Quang mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về lịch sử, văn hóa và con người vùng cao.
TPO - Từ những đoạn phim AI miễn phí trên mạng xã hội, khán giả dễ bị cuốn vào chuỗi nội dung ngắn, liên tục trả phí để xem tiếp. Mô hình này đang trở thành thị trường trị giá hàng tỷ USD.
TPO - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Huế đã hoàn thành tháo dỡ 31/31 lô cốt, công trình quân sự cũ trong Kinh thành Huế, sớm hơn so với kế hoạch đặt ra, góp phần trả lại không gian cảnh quan cho di tích Cố đô.
Tôi từng nghĩ trưởng thành là một cái đích. Là một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi có thể tự lo cho mình, có một công việc ổn định, rồi mọi nỗi đau thuở bé sẽ tự động nhạt nhòa, giống như bức vẽ phấn trắng trên bảng đen - chỉ cần một cái lau là sạch bong. Nhưng tôi đã nhầm.