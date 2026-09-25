Trung thu ấm áp nơi hè phố

TPO - Những chiếc lồng đèn, bánh Trung thu được đoàn viên, sinh viên Cà Mau mang qua từng tuyến đường, con hẻm để trao tận tay trẻ em khó khăn dịp Tết Trung thu 2026.

Trong hai đêm 23 và 24/9, Tỉnh Đoàn cùng Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Trung thu trên hè phố”, đưa những phần quà Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và người lao động đang mưu sinh trên các tuyến đường, khu dân cư, con hẻm trên địa bàn.

Chị Nguyễn Trang Anh Thư - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, chị cùng các đoàn viên, sinh viên đã trực tiếp đến nhiều địa điểm để trao lồng đèn, bánh Trung thu và quà cho các em nhỏ bán vé số, bán hàng rong, có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Trung thu trên hè phố”, đưa những phần quà Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Không chỉ dành sự quan tâm cho trẻ em, chương trình còn gửi những phần bánh đến các cụ già bán vé số, nhân viên bảo vệ, công nhân vệ sinh môi trường và những người lao động đang mưu sinh trên đường phố.

Đặc biệt, đoàn đã đến khu vực hẻm chạy thận, nơi có nhiều bệnh nhân thường xuyên điều trị cùng các gia đình và trẻ em còn nhiều khó khăn đang sinh sống. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng lời thăm hỏi, động viên và tình cảm của tuổi trẻ dành cho những hoàn cảnh cần được sẻ chia trong dịp Tết Trung thu.

Chương trình gửi những phần bánh đến các cụ già bán vé số, công nhân vệ sinh môi trường đang mưu sinh trên đường phố.

“Hành trình diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, có thời điểm mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nước. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn vẫn đến từng con hẻm, tuyến đường, nơi có người dân và người lao động đang mưu sinh để trao quà”, chị Anh Thư chia sẻ.

Trong ngày 24/9, anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Cà Mau đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thăm, động viên các em thiếu nhi đang điều trị bệnh. Tại đây, đoàn ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các em và gia đình, đồng thời trao 98 suất quà nhằm giúp các em có thêm niềm vui trong những ngày phải điều trị tại bệnh viện.

Đặc biệt, đoàn đã đến khu vực hẻm chạy thận, nơi có nhiều bệnh nhân thường xuyên điều trị cùng các gia đình và trẻ em còn nhiều khó khăn đang sinh sống.

Trước đó, Tỉnh Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh cũng tổ chức chương trình “Nắng mai yêu thương - Trung thu ấm áp” năm 2026 dành cho các em thiếu nhi thuộc Câu lạc bộ Vì trẻ thơ (Lớp học tình thương) tại khóm 1, phường Bạc Liêu.

Chương trình vận động trao 55 suất quà, gồm bánh Trung thu, bánh ngọt, sữa, lồng đèn và 10kg gạo, trị giá khoảng 500.000 đồng/suất. Bên cạnh việc nhận quà, các em còn được nghe kể chuyện và tham gia các trò chơi hoạt náo.

Thông qua những hoạt động này, các cấp, ngành, tổ chức Đoàn - Hội trên địa bàn không chỉ mang đến những món quà vật chất mà còn tạo không gian vui chơi, giao lưu để trẻ em có thêm những kỷ niệm đẹp trong dịp Tết Trung thu.

Anh Trần Đăng Khoa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Cà Mau (thứ 2 từ trái sang) đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thăm, động viên các em thiếu nhi đang điều trị bệnh.

Ngày 24/9, tại Quảng trường Hùng Vương, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026. Tại đêm hội, các em được tham gia nhiều hoạt động như văn nghệ, hoạt náo, giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội và thưởng thức màn múa lân. Dịp này, Ban Tổ chức trao 500 phần quà gồm bánh và lồng đèn Trung thu; đồng thời trao 25 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 475 suất quà bằng tiền mặt, mỗi suất 300.000 đồng.

Ấm áp đêm Trung thu dành cho thiếu nhi Gia Lai

Tối 24/9, tại sân vận động phường An Nhơn Đông, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức chương trình Tết Trung thu năm 2026 với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, mang đến không khí vui tươi, ấm áp cho gần 500 thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình Tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại phường An Nhơn Đông.

Ảnh: Trương Định

Trong đêm hội các em hào hứng giao lưu, trả lời câu hỏi của chị Hằng và tham gia đố vui có thưởng. Không khí càng thêm rộn ràng với màn múa lân sôi động, sau đó các em cùng nhau phá cỗ Trung thu và nhận những phần quà ý nghĩa.

Dịp này, Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Y tế Gia Lai trao 100 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. UBND phường An Nhơn Đông cũng trao 60 suất quà động viên các em.

Trao tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Trương Định

Tự tay làm lồng đèn, đón Trung thu

Trước đó, tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Vĩnh Thạnh, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em học sinh.

Các em học sinh tự làm những chiếc lồng đèn Trung thu.

Ngay từ buổi chiều, cán bộ, đoàn viên cùng các em học sinh tự tay làm những chiếc lồng đèn Trung thu từ những vật liệu giản dị. Qua đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc lần lượt được hoàn thiện, tạo nên không khí rộn ràng, gần gũi.

Khi ánh trăng lên, “Đêm hội trăng rằm” thực sự trở thành ngày hội của tuổi thơ với những tiết mục văn nghệ, hoạt động giao lưu, vui chơi và phá cỗ Trung thu.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 230 suất quà đến các em học sinh, qua đó động viên các em tiếp tục chăm ngoan, học tốt, nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Các em học sinh hào hứng giao lưu, trả lời câu hỏi của chị Hằng và nhận những phần quà Trung thu.

Mang Trung thu đến trẻ thơ, tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn đóng quân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” tại Vùng Cảnh sát biển 2.

Tối 24/9, tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức “Đêm hội trăng rằm” với chủ đề “Trăng yêu thương nơi đầu sóng” dành cho 150 cháu thiếu niên, nhi đồng là con cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

Tại đêm hội, các cháu được nghe thư chúc Tết Trung thu, tham gia đố vui, giao lưu, thưởng thức các tiết mục ảo thuật, hòa tấu sáo trúc, múa lân sư rồng và cùng nhau phá cỗ.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng trao quà, động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng; biểu dương những cháu đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố.

Do đặc thù nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển thường xuyên thực hiện các chuyến công tác dài ngày trên biển, phải xa gia đình. Sự quan tâm, chăm lo dành cho con em giúp các anh thêm vững tâm, gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Trước đó, chiều 23/9, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng tham dự chương trình vui Tết Trung thu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao hơn 320 suất quà tặng các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Biển Xanh.

Cùng dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng trao 216 triệu đồng kinh phí hỗ trợ của Bộ Quốc phòng cho 9 cháu có hoàn cảnh gia đình khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị; đặc khu Lý Sơn và xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng.