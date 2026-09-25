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Chủ tịch Ninh Bình tặng bằng khen cho nam sinh lớp 11 cứu hai em nhỏ dưới sông

Minh Đức

TPO - Phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước, nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, đã không ngần ngại lao xuống sông, lần lượt đưa cả hai em vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm này vừa được Chủ tịch UBND xã Hải Xuân tặng Giấy khen đột xuất.

Chiều 25/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên dương, khen thưởng em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, vì đã dũng cảm cứu hai em nhỏ gặp nạn dưới sông Múc, xã Hải Xuân.

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Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Dũng trao Bằng khen của Chủ tịch cho em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu.

Khoảng 11h15 ngày 24/9, trên đường đi học về qua khu vực sông Múc, xã Hải Xuân, em Nguyễn Mạnh Hùng phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước. Theo thông tin từ các cơ quan, hai em gặp nạn là Lê Quang Thái, học sinh lớp 6B2, Trường THCS A Hải Xuân và Lê Anh Thơ, học sinh lớp 1C2, Trường Tiểu học A Hải Xuân. Hai em là anh em ruột.

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Nguyễn Mạnh Hùng - học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, người cứu hai em nhỏ dưới sông.

Thấy hai em gặp nguy hiểm, Hùng lập tức để lại xe đạp và ba lô trên bờ rồi lao xuống sông. Nam sinh lần lượt đưa hai em lên bờ an toàn. Theo thông tin được đăng tải, thời điểm Hùng tiếp cận, một trong hai em có dấu hiệu chìm dần nên em được đưa vào bờ trước, sau đó Hùng quay lại hỗ trợ em còn lại.

Điều đáng chú ý, trong tình huống khẩn cấp, khi khu vực xảy ra sự việc vắng người, nam sinh vẫn quyết định xuống nước cứu hai em dù bản thân Hùng còn nhỏ tuổi. Được biết, hai anh em Thái và Thơ đang đi xe đạp về nhà thì xảy ra sự cố với một xe tải, khiến cả người và xe rơi xuống sông.

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Hai cháu nhỏ được em Hùng giải cứu.

Ghi nhận hành động dũng cảm của nam sinh, Chủ tịch UBND xã Hải Xuân ban hành Quyết định số 1421, tặng Giấy khen đột xuất cho em Nguyễn Mạnh Hùng, học sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, vì đã có hành động dũng cảm cứu 2 em học sinh bị ngã xuống sông trên đường đi học về.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường THPT B Hải Hậu cũng có báo cáo gửi Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình và UBND xã Hải Xuân, đề nghị khen thưởng kịp thời đối với nam sinh. Hiệu trưởng nhà trường đánh giá hành động của Hùng thể hiện tinh thần dũng cảm, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

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#Cứu hộ sông nước #Hành động dũng cảm #Khen thưởng hành động #Trường THPT B Hải Hậu #dũng cảm

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