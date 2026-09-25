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Giới trẻ

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Anh Hồ Phúc Hải làm Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An

Ngọc Tú

TPO - Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 25/9, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về công tác cán bộ.

Dự buổi lễ có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị đã công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn chuẩn y anh Hồ Phúc Hải giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030. Trước đó, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Nghệ An đã bầu anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn - giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết chúc mừng tân Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An và nhấn mạnh việc anh Hồ Phúc Hải được tín nhiệm là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, trưởng thành; đồng thời thể hiện sự tin tưởng của tổ chức đối với một cán bộ trẻ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An.

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Anh Nguyễn Minh Triết trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải.

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn đề nghị anh Hồ Phúc Hải cùng các cấp bộ Đoàn trong tỉnh khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm; tập trung nguồn lực, tăng tốc để hoàn thành kế hoạch đề ra. Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp góp phần thực hiện những chỉ tiêu trọng tâm của toàn Đoàn nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục phát huy sáng kiến, cách làm sáng tạo, tiên phong trong triển khai 3 nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc đã xác định.

Đối với Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh lần thứ XIX, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn đề nghị đồng chí Hồ Phúc Hải cùng toàn Đoàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển”, thực hiện 15 chỉ tiêu trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá; Tiếp tục giữ vững và phát huy ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần tiên phong, xung kích của người cán bộ Đoàn.

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Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ.

“Trên cương vị là người đứng đầu, đồng chí cần không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi tác phong làm việc khoa học, sâu sát cơ sở; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Ban Bí thư T.Ư Đoàn đặt kỳ vọng lớn vào thế hệ trẻ Nghệ An - mảnh đất giàu truyền thống hiếu học và cách mạng”, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được tổ chức tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực và trách nhiệm hơn trong công việc.

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Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết, sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ tinh thần cầu thị, chủ động và tận tâm; kế thừa những kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ Đoàn, đồng thời tìm kiếm những phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu mới.

“Tôi sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn chú trọng sát cơ sở, gần thanh niên, lắng nghe từ thực tiễn để mỗi chủ trương, chương trình, hoạt động của tổ chức Đoàn ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu của thanh niên và yêu cầu phát triển của địa phương; rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm nhưng trên hết là tạo được sự đồng thuận, sức lan tỏa và giá trị lâu dài”, anh Hồ Phúc Hải chia sẻ.

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Các đại biểu tham dự buổi lễ tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải.

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