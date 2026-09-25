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Giới trẻ

TCP thúc đẩy tinh thần thể thao của thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh

P.V

Lần đầu tiên, một không gian thể thao thanh niên được xây dựng giữa lòng khu công nghiệp Mỹ Phước 3, TP. Hồ Chí Minh. Nhân lễ khánh thành công trình ý nghĩa này, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về toàn bộ dự án.

Thưa bà, hôm nay Không gian Thể thao Thanh niên tại TP.HCM chính thức khánh thành. Cảm xúc của bà ra sao khi thấy thêm một công trình khang trang, hiện đại nữa được đưa vào phục vụ giới trẻ và người dân?

Điều đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các cơ quan, đơn vị và người dân tại địa phương đã đồng hành, hỗ trợ rất nhiều cùng chúng tôi trong quá trình cải tạo và chỉnh trang không gian nơi đây.

Bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP (bên phải hình)
Bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP (bên phải hình)

Tôi muốn nhấn mạnh rằng: lễ khánh thành này là một dấu mốc rất quan trọng với TCP, bởi đây là sân thể thao đầu tiên của dự án Không gian thể thao thanh niên được xây dựng giữa lòng Khu công nghiệp, trực tiếp phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của các anh chị em công nhân - những người mà TCP luôn trân trọng đồng hành trong rất nhiều dự án trước đó. Hơn thế, đây cũng là công trình thứ 5/7 trong năm 2026, và 20/22 trong toàn bộ dự án. Mỗi một không gian mới được đưa vào sử dụng khiến chúng tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc khi TCP ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu của dự án trong giai đoạn 2024-2026.

Sân được cải tạo mới rộng 800m2, gồm 2 sân pickleball và 1 khu tập đa năng.
Sân được cải tạo mới rộng 800m2, gồm 2 sân pickleball và 1 khu tập đa năng.

Từ năm 2024, TCP đã phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai dự án Không gian Thể thao Thanh niên. Điều gì đã thúc đẩy TCP đồng hành với dự án đến tận bây giờ?

Với định hướng “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống”, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người, nhất là thế hệ trẻ - những người mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần sáng tạo và khát vọng dẫn dắt những thay đổi tích cực. Chính từ niềm tin đó, TCP đã phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai dự án Không gian Thể thao Thanh niên trong giai đoạn 2024 - 2026, hướng đến xây dựng 22 không gian rèn luyện thể chất hiện đại, an toàn tại nhiều địa phương trên cả nước.

Những kết quả đạt được của dự án lại càng trở nên ý nghĩa hơn khi đặt trong bối cảnh năm nay cả TCP và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng hướng tới dấu mốc 70 năm thành lập và phát triển. Trong suốt hành trình đó, chúng tôi đều tin rằng việc tạo dựng một môi trường thuận lợi để các bạn rèn luyện thể chất sẽ là khoản đầu tư xứng đáng để góp phần vun đắp lên một cộng đồng Việt Nam mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Không gian Thể thao Thanh niên tại Mỹ Phước 3, TP. Hồ Chí Minh là công trình đầu tiên dành cho thanh niên công nhân.
Không gian Thể thao Thanh niên tại Mỹ Phước 3, TP. Hồ Chí Minh là công trình đầu tiên dành cho thanh niên công nhân.

Qua gần 3 năm triển khai, bà có thể chia sẻ những kết quả nổi bật mà dự án đã đạt được?

Trong năm đầu tiên triển khai dự án - năm 2024, chúng tôi đã hoàn thành 9 sân. Sang năm 2025, có thêm 6 sân nữa đưa vào sử dụng. Với tổng diện tích 15 sân là khoảng 7.000 m², chương trình đã mang cơ hội tiếp cận và rèn luyện thể thao đến cho hơn 30.000 thanh thiếu niên và cư dân địa phương.

Nối tiếp thành công đó, từ đầu năm 2026 đến nay, chúng tôi đã hoàn thành thêm 5 công trình, và công trình thứ 5 chính là không gian thể thao tại TP. Hồ Chí Minh mà chúng ta vừa cắt băng khánh thành ngày hôm nay.

Song với TCP, điều ý nghĩa hơn cả những con số hay dấu mốc chính là những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng. Tôi được biết sau khi các công trình đi vào hoạt động, nhiều địa phương đã tích cực nhân rộng mô hình câu lạc bộ thể thao, giúp gắn kết người dân và khơi dậy phong trào rèn luyện thể chất. Lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, góp phần nâng cao sức khỏe và sự gắn kết cộng đồng mới chính là giá trị lớn nhất mà TCP luôn hướng tới qua dự án Không gian Thể thao Thanh niên.

Những trận cầu đầu tiên trên mặt sân vừa khánh thành.
Những trận cầu đầu tiên trên mặt sân vừa khánh thành.

Sau khi hoàn thành dự án Không gian Thể thao Thanh niên giai đoạn 2024–2026, TCP dự định sẽ tiếp tục đồng hành cùng thanh niên và cộng đồng trong lĩnh vực thể thao như thế nào?

Chúng tôi đều hiểu rằng việc hoàn thành 22 không gian thể thao trong giai đoạn 2024–2026 là một dấu mốc quan trọng, nhưng đó chưa phải là tất cả. TCP kỳ vọng những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để chúng tôi tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các địa phương nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến mới giúp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất ở người trẻ, khuyến khích họ sống năng động và gắn kết hơn với cộng đồng.

TCP cũng tin rằng, mỗi sân thể thao được xây dựng hôm nay có thể trở thành nơi bắt đầu của rất nhiều hành trình ý nghĩa trong tương lai, từ một thói quen vận động, một tình bạn, một tinh thần đồng đội, cho đến những ước mơ và khát vọng lớn hơn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và đóng góp nguồn lực để cùng các đối tác tạo ra những giá trị tích cực, bền vững cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ – những người sẽ kiến tạo hình ảnh của đất nước Việt Nam trong tương lai./.

#TCP #thể thao #thanh niên #TP Hồ Chí Minh #dự án #công trình

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