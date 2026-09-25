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Giới trẻ

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Chuyển tải hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia đoàn kết, tin cậy, hỗ trợ lẫn nhau

Xuân Tùng - Trường Phong

TPO - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ hai nước đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.

Ngày 25/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chức năng công, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many.

Cùng dự có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

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Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chào mừng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Chức năng công, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many cùng đoàn đại biểu cấp cao Hội LHTN Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trao đổi tại buổi tiếp, bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; đồng thời tin tưởng chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Hội LHTN Campuchia tại Việt Nam góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa tổ chức thanh niên hai nước, củng cố tình hữu nghị gắn kết, bền chặt và quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

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Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many trân trọng cảm ơn sự tiếp đón của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Ông Hun Many đã thông tin về các nội dung, kết quả đạt được trong việc triển khai thoả thuận hợp tác giữa Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia giai đoạn 2022 – 2027; kết quả hội đàm giữa lãnh đạo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và Hội LHTN Campuchia; chương trình thăm và làm việc của đoàn tại Hà Nội, Hải Phòng…

Ông Hun Many cho biết, nội dung phối hợp của thanh niên hai nước luôn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Chính phủ hai nước; đồng thời khẳng định, Hội LHTN Campuchia sẽ không ngừng học tập và tiếp thu những điều huấn thị của lãnh đạo cấp cao hai nước đã dành cho thanh niên, cùng vun đắp mối quan hệ của hai bên, đặc biệt là đối với thanh niên và thế hệ trẻ của hai nước Việt Nam - Campuchia.

Phát huy vai trò thế hệ trẻ

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong gìn giữ, phát triển truyền thống hữu nghị của hai dân tộc.

Nêu rõ năm 2027 là Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia và kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị tuổi trẻ hai nước phối hợp xây dựng các hoạt động kỷ niệm thiết thực, giàu sức lan toả trong nhân dân, nhất là giới trẻ hai nước.

Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền lịch sử quan hệ hai nước và giao lưu văn hoá, nhân dân, qua đó truyền tải thông điệp về mối quan hệ hữu nghị truyền thống và gắn bó, không thể tách rời của hai nước.

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Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao đổi tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN. Hai bên cần chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung. Qua đó, chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam – Campuchia đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời góp phần quảng bá giá trị tốt đẹp quan hệ truyền thống hai nước và đóng góp tích cực cho hoà bình, phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh sẽ luôn luôn đồng hành, tạo điều kiện, giúp đỡ và phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân Việt Nam tại Campuchia có cuộc sống ổn định lâu dài và hòa nhập, có nhiều đóng góp tích cực cho đất nước Campuchia.

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Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng
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Lãnh đạo và các thành viên đoàn công tác Việt Nam - Campuchia chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Tùng

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#Ủy viên Bộ Chính trị #Bí thư Trung ương Đảng #Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam #bà Bùi Thị Minh Hoài #Phó Thủ tướng Campuchia #Chủ tịch Hội LHTN Campuchia #ông Hun Many #Việt Nam - Campuchia #hợp tác thanh niên #năm hữu nghị

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