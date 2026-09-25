'Tỏa sáng Nghị lực Việt' 2026 đồng hành toàn diện cùng thanh niên khuyết tật

Lần đầu tiên, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được tổ chức theo hình thức ngày hội với nhiều hoạt động kết nối diễn ra song song, cho thấy tham vọng của Ban Tổ chức trong việc đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.

Trong hai ngày 17 và 18/9/2026 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, TCP Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp tổ chức Ngày hội “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026, thu hút hơn 200 thanh niên khuyết tật tiêu biểu trên cả nước . Đây là năm đầu tiên chương trình được mở rộng thành ngày hội kéo dài hai ngày, với chuỗi hoạt động đa dạng dành cho thanh niên khuyết tật, thay vì chỉ tập trung vào một đêm trao giải như những năm trước.

Sự thay đổi về cách thức tổ chức cho thấy một định hướng mới trong cách chương trình tiếp cận và đồng hành cùng thanh niên khuyết tật. Nếu trước đây, “Tỏa sáng Nghị lực Việt” nổi bật với vai trò ghi nhận và tôn vinh những cá nhân vượt lên nghịch cảnh, thì trong năm 2026 này, chương trình mở rộng hơn về nội dung, hướng tới việc tạo ra những cơ hội thiết thực để các bạn trẻ tiếp tục phát triển.

Xuyên suốt hai ngày diễn ra ngày hội là chuỗi hoạt động sôi nổi tại các không gian đồng hành được sắp xếp theo 4 chủ đề chính: không gian Kết nối sinh kế, nơi mở ra các cơ hội về việc làm và khởi nghiệp; không gian Hòa nhập với các hoạt động vui chơi, trải nghiệm công nghệ; không gian Thể thao trí tuệ với các giải đấu cờ và trò chơi tư duy; cùng không gian Truyền cảm hứng thông qua các cuộc thi, hoạt động giao lưu, biểu diễn nghệ thuật và triển lãm. Các không gian được tổ chức nhằm tạo điều kiện để thanh niên khuyết tật giao lưu, phát huy khả năng, tiếp cận những cơ hội mới và tăng cường sự kết nối với cộng đồng.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng thể hiện sự chăm lo đến đời sống thanh niên khuyết tật thông qua chương trình khám bệnh miễn phí và trao tặng các gói quà an sinh. Cầm trên tay những món quà ý nghĩa, đôi mắt các bạn trẻ lấp lánh niềm vui khi cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm, chăm lo của cả cộng đồng.

Cũng trong Ngày hội, chung kết Cuộc thi "Sắc màu Nghị lực" đã diễn ra với 06 tiết mục nghệ thuật đặc sắc (hát, piano, khiêu vũ, võ thuật), nơi các bạn thanh niên khuyết tật tự tin thể hiện tài năng, bản lĩnh và chia sẻ những câu chuyện vươn lên truyền cảm hứng.

Đặc biệt, Ban Tổ chức đã trao 04 phần thưởng kèm khoản hỗ trợ trị giá 50 triệu đồng tiền mặt cho 04 dự án khởi nghiệp triển vọng nhất của các thanh niên khuyết tật. Sự đổi mới trong mô hình kinh doanh và cách thức tiếp cận khách hàng đã cho thấy các dự án trong chương trình hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những dự án khởi nghiệp khác trên thị trường.

Giây phút xúc động nhất của Ngày hội chính là lễ tuyên dương 26 tấm gương thanh niên "Tỏa sáng nghị lực Việt". Danh sách tôn vinh năm nay trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ giáo dục, thể thao, văn hóa đến kinh doanh, khởi nghiệp. Điều đó cho thấy thanh niên khuyết tật đang ngày càng phát huy được năng lực cá nhân, khẳng định tài năng và chủ động đóng góp cho xã hội trên nhiều phương diện. Có không ít tấm gương sau khi gặt hái thành công đã quay trở lại giúp đỡ cộng đồng khuyết tật thông qua nhiều hình thức bền vững như tạo sinh kế, hỗ trợ học tập, giới thiệu việc làm,... Tại ngày hội năm nay, các cá nhân tiêu biểu được trao Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng

Với TCP Việt Nam, việc tiếp tục đồng hành cùng “Tỏa sáng Nghị lực Việt” trong năm 2026 đã hiện mạnh mẽ cam kết “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống” với mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người, đặc biệt là trong cộng đồng người khuyết tật. Thông qua việc hợp tác đổi mới chương trình năm nay, TCP không chỉ muốn tôn vinh những tấm gương giàu nghị lực, mà còn hướng tới việc tạo thêm môi trường để thanh niên khuyết tật kết nối, học hỏi và tìm kiếm những cơ hội phù hợp để tỏa sáng./.