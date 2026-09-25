Phim ngắn AI: 650 triệu USD và những con số kinh hoàng

MC Thanh Huyền xin lỗi
TPO - Sau phát ngôn gây tranh cãi trong ngày giỗ Tổ sân Khấu, MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng cho biết cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Nữ MC nhận ra một số cách dùng từ chưa đúng và phù hợp.
TPO - Quy mô thị trường phim ngắn AI và hoạt hình AI ngoài Trung Quốc được dự báo tăng mạnh lên 650 triệu USD. Hàng trăm nghìn mẫu quảng cáo kéo người dùng vào những tập phim chỉ vài phút, rồi giữ chân họ bằng cơ chế mở khóa từng tập và trả phí để xem tiếp.
TPO - Sau phát ngôn gây tranh cãi trong ngày giỗ Tổ sân Khấu, MC Thanh Thanh Huyền lên tiếng cho biết cô chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mọi người. Nữ MC nhận ra một số cách dùng từ chưa đúng và phù hợp.
TPO - Phải hạn chế diễn xa vì chạy thận định kỳ, ca sĩ Siu Black bán đồ ăn qua mạng để có thêm thu nhập và nhận được sự ủng hộ của khán giả sau hơn hai tháng lập kênh. Thế nhưng chuyện nghệ sĩ đứng bếp, bán hàng vẫn khiến một bộ phận người xem liên tưởng đến sự nghiệp đi xuống, coi việc mưu sinh ấy là dấu hiệu hết thời.
TPO - Nghệ sĩ Quyền Linh khẳng định không liên quan các sản phẩm viên hoàn An Cung giả vừa được Công an Thanh Hóa triệt phá. Anh đồng thời làm rõ mối quan hệ với Công ty Amity - doanh nghiệp từng mang tên Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh.
TPO - Dàn mỹ nhân Trung Quốc đổ bộ Tuần lễ thời trang Milan. Dương Mịch, Angelababy trẻ trung nổi bật. Dương Tử, Thẩm Nguyệt được khen tiến bộ.
TPO - Bel Brands USA đưa hình chú bò không cười lên một số hộp phô mai tại Mỹ từ ngày 22/9. Doanh nghiệp cho biết đây là thay đổi tạm thời và sẽ công bố lý do sau.
TPO - Ivanka Trump và con gái lớn Arabella Kushner được chú ý khi xuất hiện tại Nhà Trắng trong lễ tiếp đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
TPO - Doanh thu phim Việt trong quý III/2026 giảm hơn 800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cuối năm, hàng loạt phim Việt xếp lịch ra rạp, đặt thị trường trước bài toán không chỉ là có phim để chọn, mà là tìm được phim đủ sức kéo khán giả trở lại.
TPO - Vận động viên đấu kiếm Yang Seung Hye gây sốt mạng xã hội sau khi truyền thông Thái Lan chia sẻ ảnh cô và đặt câu hỏi là người thật hay do AI tạo ra.
TPO - Màn trình diễn kết hợp hip hop, võ thuật và múa truyền thống của vũ công Wu Yu Fei cùng 10 robot hình người Trung Quốc gây chú ý tại America’s Got Talent, thu hút hơn nửa triệu lượt xem chỉ sau 1 ngày.
TPO - Hai tiết mục nhóm ở Chung kết 1 Tinh hà say hi lần lượt đạt Top 1 thịnh hành. Thành tích của "Thêu hoa dệt gấm" và "Sau hình bóng ấy" nối tiếp sức hút của chương trình trong năm nay, đồng thời cho thấy chất liệu văn hóa Việt có thể đến với khán giả trẻ qua những bản nhạc mới.
TPO - Vương Tổ Hiền từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), được mệnh danh "đệ nhất mỹ nhân châu Á". Tuy nhiên, cô đột ngột rời khỏi giới giải trí khiến nhiều người tiếc nuối.
TPO - Du Bổn Xương là nghệ sĩ huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ, được yêu thích vì cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ông đã hai lần bán nhà để mua kịch bản làm phim khiến nhiều người nể phục.
TPO - Rattikarn Amloy, nghệ danh Nene Royal, vượt qua 9 đối thủ để giành chiến thắng America’s Got Talent mùa 21. Cô trở thành người Thái Lan đầu tiên đạt được vị trí quán quân chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng của Mỹ.
TPO - Ca sĩ mặt nạ - The Masked Singer Vietnam mùa 3 giữ nguyên hai cố vấn Trấn Thành, Bích Phương và MC Ngô Kiến Huy. Chương trình lên sóng từ ngày 3/10, kỳ vọng tạo sự khác biệt sau 3 năm tạm dừng.
TPO - Sau hai lần hoãn tòa, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở lại phiên xét xử vụ tranh chấp thừa kế di sản và đòi nhà cho ở nhờ liên quan cố NSƯT Vũ Linh. Tuy nhiên, phiên tòa được mở ra chiều nay lại tiếp tục dừng.
TPO - Ông trùm Harvey Weinstein - nhà sản xuất có sức ảnh hưởng lớn tại Hollywood - bị tòa án New York tuyên phạt 15 năm tù. Bản án tạm khép lại vụ án xâm hại tình dục trợ lý sản xuất Miriam Haley năm 2006. Weinstein cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo.