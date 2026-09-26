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Trấn Thành loại Hari Won

Trạch Dương

TPO - Sau khi cùng Hari Won lập chiến thuật đối phó đối thủ, Trấn Thành xé bảng tên vợ. Nam đạo diễn đi đến chặng cuối nhưng không thể vượt qua Jung Il Woo trong tập 9 Running Man Vietnam.

Jung Il Woo chiến thắng tập 9 Running Man Vietnam - Chạy ngay đi, lên sóng tối 25/9. Khách mời Hàn Quốc đánh bại Trấn Thành trong cuộc đấu cuối, sau hành trình có nhiều lần thay đổi thứ hạng nhờ hệ thống điểm và các nhiệm vụ bí mật.

Trước khi đối đầu Jung Il Woo, Trấn Thành gây chú ý khi trực tiếp loại Hari Won. Tình huống diễn ra không lâu sau khi hai vợ chồng thống nhất hợp tác, cùng tìm cách loại những người chơi còn lại.

Vợ chồng từ đồng minh thành đối thủ

Hari Won bước vào vòng xé bảng tên với lợi thế điểm cao. Khi chạm mặt Trấn Thành và Lan Ngọc, nữ ca sĩ tìm cách thuyết phục chồng hợp tác thay vì loại nhau sớm.

Đề nghị này được Trấn Thành chấp nhận. Hai người sau đó cùng di chuyển để tìm Jung Il Woo - đối thủ có điểm số cao và được đánh giá khó loại. Trong cuộc chạm trán với khách mời Hàn Quốc, Hari Won vừa thi đấu, vừa hỗ trợ chuyển ngữ để Trấn Thành và Jung Il Woo hiểu ý nhau.

Liên minh giữa hai vợ chồng phát huy tác dụng khi họ gặp Lan Ngọc. Dù Hari Won ban đầu tỏ ý không muốn loại đàn em, cả hai vẫn phải bước vào cuộc so tài. Lan Ngọc chủ động kéo đối thủ vào thế giằng co, song Hari Won giữ được lợi thế và xé thành công bảng tên nữ diễn viên.

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Trấn Thành xé bảng tên của Hari Won sau màn liên minh.

Trấn Thành cho rằng vợ không cần tốn nhiều sức vì có ưu thế về điểm. Nam MC dành lời khen cho Hari Won khi cô vượt qua đối thủ có thể lực tốt như Lan Ngọc.

Mối liên minh không kéo dài đến cuối vòng chơi. Khi Hari Won mất cảnh giác, Trấn Thành tiếp cận và xé bảng tên của cô. Nam MC đỡ vợ sau cú ngã và cho biết muốn Hari Won dừng lại để nghỉ ngơi, do nữ ca sĩ đã tham gia nhiều thử thách vận động trong ngày.

Hari Won không giấu được bất ngờ. Cô nói từng kỳ vọng mình có thể đi sâu và đóng vai trò quan trọng trong kết quả chung cuộc, nhưng cuối cùng lại bị chính chồng loại. Nữ ca sĩ cũng đùa rằng sau lần tham gia này, cô hiểu trong Running Man Vietnam, quan hệ vợ chồng không đồng nghĩa với việc sẽ được bảo vệ đến cuối cùng.

Sự cạnh tranh giữa hai vợ chồng xuất hiện từ đầu tập. Trong trò cướp bóng dưới nước, Trấn Thành và Hari Won thuộc hai đội khác nhau. Nam MC tìm cách đánh lạc hướng vợ trước khi lao đến lấy bóng, nhưng Hari Won kịp đuổi theo, kéo chồng xuống nước và giành phần thắng cho đội mình.

Ở tập 8, Hari Won cũng không lựa chọn về đội Trấn Thành. Cô quyết định đồng hành cùng Jung Il Woo và lý giải hai người có thể trao đổi thuận lợi bằng tiếng Hàn. Nữ ca sĩ khi đó nói vui rằng phần tình cảm dành cho chồng sẽ được bù đắp sau chương trình.

Jung Il Woo thắng cuộc, Lan Ngọc liên tục mất điểm

Sau khi nhiều thành viên lần lượt rời cuộc chơi, Trấn Thành và Jung Il Woo trở thành hai đối thủ cuối.

Màn đấu kéo dài khi Trấn Thành và Jung Il Woo khóa tay, tìm cách đưa đối phương vào thế bất lợi. Khách mời Hàn Quốc cuối cùng giành được bảng tên của nam MC, qua đó đứng đầu tập 9.

Sau cuộc đấu, Trấn Thành xin lỗi vì khiến Jung Il Woo bị trầy xước trong lúc tranh tài. Jung Il Woo nhận xét các thành viên phiên bản Việt đều nhiệt tình, khiến anh phải tập trung cao độ dù gặp trở ngại nhất định về ngôn ngữ.

Tài tử Hàn Quốc trước đó là mục tiêu của những người chơi khác. Quân AP từng xé được bảng tên Jung Il Woo nhưng phải rời cuộc chơi vì có điểm thấp hơn. Lê Xuân Tiền cũng tấn công thành công khách mời, song 62 điểm của anh vẫn kém con số 64 của Jung Il Woo.

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Jung Il Woo loại Trấn Thành sau màn đối đầu.

Kết quả của Jung Il Woo được quyết định đáng kể bởi các nhiệm vụ phụ. Ở một thử thách, nam diễn viên hoàn thành yêu cầu vẽ liên tục năm ngôi sao bằng một nét và nhận thẻ nhân đôi, qua đó tạo khoảng cách điểm với nhiều đối thủ.

Trong khi Jung Il Woo hưởng lợi từ thẻ thưởng, Lan Ngọc trải qua tập đấu kém may mắn. Nữ diễn viên hai lần hoàn thành nhiệm vụ nhưng đều bốc trúng thẻ chia đôi điểm.

Lan Ngọc thất vọng vì thành quả tích lũy từ đầu ngày bị ảnh hưởng bởi yếu tố may rủi. Việc sở hữu điểm thấp cũng đẩy cô vào thế bất lợi khi chạm trán Hari Won và phải dừng cuộc chơi.

Tập 9 khép lại với Jung Il Woo ở vị trí chiến thắng, Trấn Thành về cuối cùng và Hari Won tạo dấu ấn ở các phần thi thể lực trước khi bị chồng loại.

Jung Il Woo sinh năm 1987, được biết đến qua các phim Gia đình là số một, 49 ngày, Mặt trăng ôm mặt trờiHaechi. Anh từng nhiều lần tham gia phiên bản Running Man tại Hàn Quốc. Năm 2025, nam diễn viên góp mặt trong phim Việt Mang mẹ đi bỏ, đóng cùng Hồng Đào và Tuấn Trần.

#Running Man Vietnam #Trấn Thành #Hari Won #Jung Il Woo #Trò chơi truyền hình

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