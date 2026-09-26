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Pháp luật

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Khởi tố vụ 'lập quỹ trái phép' tại trường cấp 2 ở Cà Mau

Tân Lộc

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án “Lập quỹ trái phép” xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành), liên quan đến hơn 2,9 tỷ đồng thu sai quy định.

Ngày 26/9, nguồn tin của PV Tiền Phong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lập quỹ trái phép” xảy ra tại Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành). Thông báo cũng được gửi đến UBND xã Định Thành và Viện KSND khu vực 8 - tỉnh Cà Mau.

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Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành, Cà Mau) được xác định lập quỹ trái phép trong giai đoạn từ tháng 1/2017 - 7/2025.

Theo thông báo kết quả nguồn tin tội phạm, từ tháng 1/2017 - 7/2025, Trường THCS Hồ Thị Kỷ tổ chức thu tiền từ cho thuê căn tin, nhà xe, hoa hồng từ dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn, với tổng số tiền hơn 2,9 tỷ đồng.

Theo nguồn tin, số tiền trên được ông Trần Quốc Dũng – Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ giao cho Thủ quỹ trường thu, quản lý tiền mặt và chi. Ông Dũng không chỉ đạo kế toán đưa vào hệ thống sổ sách kế toán của đơn vị theo dõi, quản lý, không lập chứng từ chi, không lập báo cáo tài chính. Việc thu, chi cũng không được báo cáo xin ý kiến trong Hội đồng trường trước. Sau khi sử dụng, không quản lý theo cơ chế tự chủ tài chính (tiền cho thuê căn tin, nhà xe). Việc quản lý như trên sai quy định, có dấu hiệu tội phạm “Lập quỹ trái phép”.

Liên quan vụ việc, tháng 2/2026, cơ quan điều tra đã quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin để chờ kết quả giám định.

Như Tiền Phong thông tin, tháng 10/2025, UBND xã Định Thành có kết luận liên quan tới tố cáo ông Trần Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường THCS Hồ Thị Kỷ. Kết luận xác định, việc ông Dũng ký hợp đồng cho thuê căn tin trường với vợ là bà P.T.H.M (giáo viên của trường) đã vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Đối với các khoản 2,9 tỷ đồng tiền cho thuê căn tin, nhà xe, nhận hoa hồng dịch vụ tin nhắn Edu, đồng phục học sinh, bảo hiểm tai nạn từ tháng 1/2017 đến tháng 7/2025, ông Dũng giao cho thủ quỹ trường quản lý thu, chi tiền mặt, không đưa vào sổ kế toán, không lập báo cáo tài chính. Việc này có dấu hiệu vi phạm “lập quỹ không đúng quy định”.

Cùng với kiến nghị xem xét, xử lý kỷ luật ông Dũng, UBND xã Định Thành xem xét chuyển hồ sơ sang công an.

Tháng 1/2026, UBND xã Định Thành có quyết thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Dũng bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Dũng không đồng ý quy trình kỷ luật, nên khiếu nại lại.

Sau khi xác minh, UBND tỉnh Cà Mau kết luận, quá trình xử lý kỷ luật ông Dũng của UBND xã Định Thành có sai sót, nên yêu cầu xã hủy bỏ để thực hiện lại.

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#Cà Mau #lập quỹ trái phép #Trường THCS Hồ Thị Kỷ #kỷ luật #tham nhũng #điều tra #tài chính

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