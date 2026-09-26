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Pháp luật

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Vô cớ dùng vỏ chai bia ném vào mặt người đi đường

Ngọc Văn

TPO - Chỉ vì nảy sinh ý định đánh người đi đường không quen biết, Lê Chí Tâm cùng đồng phạm dùng vỏ chai bia đuổi theo, ném trúng mặt nạn nhân gây thương tích.

Ngày 25/9, TAND khu vực 1 Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Chí Tâm (SN 2004) và Tôn Thất Nguyễn Trương Khang (SN 2008, cùng trú tại TP. Huế) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng của Viện KSND khu vực 1 TP. Huế, khoảng 0h45 ngày 17/6/2026, Tâm, Khang cùng Dương Quốc Hùng (SN 2009) và Nguyễn Văn Thiện Nhân (SN 2009) đi trên hai xe mô tô qua đường Trường Sa, thuộc xã Phú Vang, TP. Huế.

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Hai bị cáo Lê Chí Tâm và Tôn Thất Nguyễn Trương Khang tại phiên xét xử sơ thẩm.

Tại đây, Tâm phát hiện anh Lê Khắc Thuật (SN 2004) điều khiển xe máy chở anh Lê Đức Cường (SN 2005) và Phan Văn Bắc (SN 2003, cả 3 cùng trú xã Phú Vang) đi chiều ngược lại. Dù không có mâu thuẫn trước đó, Tâm vẫn nảy sinh ý định đánh nhóm anh Thuật và được những người đi cùng đồng ý.

Cả nhóm sau đó đến quán Lương Viện trên đường Trường Sa. Nhân lấy một thùng vỏ chai bia Huda bằng thủy tinh của quán đưa ra cho cả nhóm. Tâm cầm theo một vỏ chai bia rồi cùng Khang đuổi theo nhóm anh Thuật.

Đến đường Võ Phi Trắng, Tâm đuổi kịp và ném vỏ chai bia trúng vào mặt anh Thuật. Nhân cũng ném chai nhưng không trúng người. Sau khi gây thương tích, cả nhóm bỏ chạy, vứt số vỏ chai còn lại dọc đường. Anh Thuật được đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Kết luận giám định xác định nạn nhân bị tổn thương cơ thể 6%.

Ngày 18/6, anh Thuật có đơn yêu cầu khởi tố vụ án và yêu cầu các bị cáo bồi thường 28 triệu đồng. Đến thời điểm xét xử, khoản tiền này chưa được bồi thường.

Quá trình điều tra xác định, Tâm là người khởi xướng và trực tiếp dùng chai bia gây thương tích cho anh Thuật; Khang cùng các đối tượng còn lại tham gia với vai trò giúp sức.

Đáng chú ý, hồ sơ thể hiện Tâm và Khang đều từng bị xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Tâm còn từng bị xử phạt về hành vi mang theo vũ khí thô sơ nhằm mục đích gây thương tích.

Đối với Nhân và Hùng, do tại thời điểm xảy ra vụ việc đều từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, cơ quan tố tụng tách vụ án để điều tra, truy tố, xét xử riêng.

HĐXX xác định các bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và thành khẩn khai báo. Sau khi nghị án, TAND khu vực 1 Huế tuyên phạt Lê Chí Tâm 9 tháng tù, Tôn Thất Nguyễn Trương Khang 7 tháng tù, cùng về tội Cố ý gây thương tích.

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