Ghen vô cớ, vung dao sát hại nhân tình đã có chồng

TPO - Do ghen tuông, Lê Hồng Sang đã dùng dao chém liên tiếp khiến nữ chủ quán cà phê tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Đáng lưu ý là cả Sang và nự chủ quán đã có vợ, chồng riêng.

Ngày 25/9, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Sang (SN 1990, quê TP.Huế) mức án tử hình về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Theo cáo trạng, Lê Hồng Sang và chị Đỗ T. (SN 1980) có quan hệ tình cảm nam nữ từ khoảng tháng 8/2024. Sang thường đến quán cà phê của chị T. tại huyện Hóc Môn (nay là xã Bà Điểm, TPHCM) để chơi và ở lại qua đêm.

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23/11/2024, sau khi cùng chị T. về phòng ngủ tại quán, Sang cãi nhau với T. vì nghi ngờ chị T. đi chơi với người đàn ông khác. Bị chị T. phản ứng, Sang nổi giận và chạy ra trước quán lấy con dao chặt dừa chém liên tiếp vào vùng đầu, cổ khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Sau đó Sang lấy chiếc điện thoại của nạn nhân rồi khóa cửa quán tẩu thoát. Trên đường lẩn trốn, hung thủ vứt chìa khóa, dao gây án xuống kênh và đập vỡ chiếc điện thoại trộm được.

Đến rạng sáng 24/11/2024, Sang chạy xe đến nhà anh ruột tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (cũ). Khi nghe Sang thú nhận toàn bộ hành vi tội lỗi, người anh đã lập tức đưa Sang đến công an xã đầu thú.

Theo cáo trạng, nạn nhân T. đã có chồng. Chồng của T. và (là đại diện bị hại) yêu cầu Lê Hồng Sang bồi thường 450 triệu đồng. Gia đình bị cáo đã bồi thường 50 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Lê Hồng Sang là lao động tự do, đã có vợ. Bị cáo Sang bị bắt tạm giam từ ngày 24/11/2024.