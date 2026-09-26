Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Ottawa về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 24 đến ngày 25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Canada Louise Arbour, hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney, hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada, tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Canada (CPC) Drew Garvie, dự Tọa đàm cấp cao doanh nghiệp Việt Nam - Canada, gặp Mạng lưới Chuyên gia và Nhà khoa học Việt Nam tại Canada, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada…

Tại các cuộc hội kiến và hội đàm, lãnh đạo hai nước cùng đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Canada trên nhiều lĩnh vực vẫn còn dư địa lớn để phát triển hơn nữa. Theo đó, hai bên đã nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu hợp tác ngày càng lớn.

Lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Macdonald-Cartier, thủ đô Ottawa. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việc Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm lần này là thành quả của hơn nửa thế kỷ hợp tác và hữu nghị, thể hiện cam kết cùng đầu tư cho tương lai; đồng thời giúp mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho hai nước với nhiều lợi ích tương đồng, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau và cùng chia sẻ khát vọng về một tương lai hòa bình, thịnh vượng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.