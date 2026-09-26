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Giới trẻ

Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai đất nước

Hòa Hội - Cảnh Kỳ - Nhật Huy - Tân Lộc

TPO - Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.

'Không để hoàn cảnh nào lấy đi ước mơ của trẻ thơ'

Mỗi mùa trăng Rằm tháng Tám đều mang đến cho tuổi thơ niềm vui từ những chiếc đèn lồng, tiếng trống lân rộn rã và những phút giây sum vầy bên gia đình, thầy cô, bạn bè. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn “Tết Trung thu là của các em”.

Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, Trung thu không chỉ là một ngày hội mà còn là dịp để tình yêu thương, sự sẻ chia và những ước mơ tuổi thơ được nâng niu, lan tỏa.

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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại chương trình.

Trong đêm hội, niềm vui lớn nhất của các đại biểu, cán bộ Đoàn và phụ trách thiếu nhi là được nhìn thấy những gương mặt rạng ngời, nụ cười trong sáng của các em. Niềm vui ấy càng thêm ý nghĩa khi từ Cần Thơ, ánh sáng của những chiếc lồng đèn được nối dài tới nhiều địa phương, mang theo tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội đến với thiếu nhi trên mọi miền Tổ quốc.

Theo chị Nguyên, Tết Trung thu là dịp đặc biệt để nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bởi chăm lo cho trẻ em chính là chăm lo cho tương lai của đất nước. Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tạo mọi điều kiện để các em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, ngập tràn yêu thương.

Trong Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ”. Đây cũng là lời nhắc nhở sâu sắc, đồng thời là trách nhiệm của gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với mỗi em nhỏ.

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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương tặng quà cho trẻ em.

Quán triệt tinh thần đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực; đặc biệt ưu tiên nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa hơn 7 triệu lồng đèn đến mọi miền Tổ quốc

Bí thư Trung ương Đoàn chia sẻ, trong 14 năm triển khai, chương trình “Trung thu cho em” đã được triển khai rộng khắp, mang niềm vui và sự sẻ chia đến với thiếu nhi. Từ năm 2021, Hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tiếp tục nối dài những yêu thương, sẻ chia đến với thiếu nhi trên khắp mọi miền Tổ quốc.

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Trẻ em háo hức chụp ảnh tại chương trình.

Mùa trung thu năm nay, hơn 7 triệu chiếc lồng đèn và gần 800.000 phần quà được trao tặng cho thiếu nhi tất cả các tỉnh thành, ưu tiên các em tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. “Mỗi món quà, mỗi chiếc lồng đèn trao đi không chỉ góp phần mang lại một mùa Trung thu rực rỡ mà còn gửi gắm niềm tin vào những ước mơ tươi đẹp của các em”, chị Nguyên chia sẻ.

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Trẻ em vui Trung thu.

Từ chương trình ý nghĩa này, Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục dành những hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực chăm lo cho trẻ em vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn, Đội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, làm người bạn gần gũi, tin cậy, luôn đặt lợi ích tốt nhất của trẻ em vào tâm huyết của từng chương trình, hành động.

Biểu dương nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, học giỏi của các em thiếu nhi trong năm học vừa qua, đặc biệt là các em nhỏ tại các vùng biên cương, hải đảo. Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: Mỗi điểm tốt, việc tốt của các em chính là những bông hoa rực rỡ trong vườn hoa “Nghìn việc tốt” của thiếu nhi Việt Nam.

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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương thăm trẻ em tại Trung tâm công tác xã hội.

Nhắn gửi tới thế hệ trẻ, chị Hồ Hồng Nguyên kỳ vọng các em đang lớn lên cùng giai đoạn phát triển mới của đất nước, và đến năm 2045, các em sẽ là lực lượng trực tiếp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. “Dù ở thành phố hay nơi biên cương, dù thuận lợi hay khó khăn, mỗi em đều có quyền nuôi dưỡng ước mơ và vươn lên làm chủ tương lai của chính mình. Các em hãy luôn tin vào bản thân, kiên trì học tập và tiến bộ mỗi ngày. Gia đình, thầy cô, tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội sẽ luôn đồng hành cùng các em”, chị Nguyên bày tỏ.

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#Tết Trung thu #Đoàn Thanh niên #Lồng đèn thắp sáng ước mơ #Chị Hồ Hồng Nguyên

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