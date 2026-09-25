Tết Trung thu ở Làng Nủ

TPO - Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao.
TPO - Phát biểu tại chương trình Đêm hội trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026 tại TP. Cần Thơ tối 25/9, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho rằng, chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của đất nước, quyết tâm không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và ước mơ hồn nhiên của trẻ thơ.
TPO - Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà, học bổng đã được trao tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới.
TPO - “Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
TPO - Đêm hội Trăng rằm tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu mang đến một Trung thu đặc biệt cho 521 học sinh vùng biên, khi các em lần đầu được cùng nhau rước đèn, phá cỗ, nhận quà và đón những món quà tiếp sức cho hành trình học tập.
TPO - Anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Thường trực phụ trách Tỉnh Đoàn Nghệ An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2025-2030.
Lần đầu tiên, chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” được tổ chức theo hình thức ngày hội với nhiều hoạt động kết nối diễn ra song song, cho thấy tham vọng của Ban Tổ chức trong việc đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.
TPO - Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, tăng cường phối hợp giữa các tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam - Campuchia tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác thanh niên khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN; chủ động đề xuất các sáng kiến, hoạt động chung chuyển tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh thế hệ trẻ hai nước đoàn kết, gắn bó, tin cậy và hỗ trợ lẫn nhau.
Lần đầu tiên, một không gian thể thao thanh niên được xây dựng giữa lòng khu công nghiệp Mỹ Phước 3, TP. Hồ Chí Minh. Nhân lễ khánh thành công trình ý nghĩa này, bà Arjaree Suwangool, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn TCP đã có nhiều chia sẻ sâu sắc về toàn bộ dự án.
TPO - Tại diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các diễn giả đã khẳng định, công nghệ có thể hỗ trợ thông tin, nhưng chỉ có sách mới nuôi dưỡng được cốt cách, tư duy độc lập và bản lĩnh để người trẻ tự tin làm chủ tương lai.
TPO - Phát hiện hai em nhỏ đang chới với dưới dòng nước, nam sinh Nguyễn Mạnh Hùng, học lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu, đã không ngần ngại lao xuống sông, lần lượt đưa cả hai em vào bờ an toàn. Hành động dũng cảm này vừa được Chủ tịch UBND xã Hải Xuân tặng Giấy khen đột xuất.
Sau hai tuần phát động, cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một tôi khác” đã nhận hàng trăm tác phẩm gửi về từ nhiều địa phương. Từ những chuyến đi, cuộc gặp, công việc đến những khoảnh khắc riêng tư, các tác giả đang kể lại những trải nghiệm đã khiến họ nhìn cuộc sống và chính mình theo một cách khác.
TPO - Dịp Trung thu, các đội múa lân ở Nghệ An kín lịch biểu diễn, có ngày chạy tới 18 show. Lịch diễn dày đặc khiến nhiều đội phải từ chối khách vì không đủ người và không kịp thời gian di chuyển giữa các điểm diễn.
TPO - Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng, thanh niên Việt Nam và Campuchia cần tạo thêm những không gian để thanh niên, startup và doanh nhân trẻ hai nước gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng, tìm kiếm đối tác và cùng phát triển các sáng kiến mới.
TPO - Thấy hai em nhỏ chới với dưới sông, nam sinh lớp 11B1, Trường THPT B Hải Hậu (Ninh Bình) liền lao xuống nước cứu người dù bản thân không biết bơi. Nhờ được ứng cứu kịp thời, cả hai em nhỏ gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn.
TPO - Ngày 24/9, ông Đào Trọng Đức – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì hội nghị tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Campuchia do Ngài Hun Many – Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Dịch vụ công, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc.
TPO - Nhân dịp Tết Trung thu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến thăm và trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng quà của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Làng trẻ em SOS Hà Nội; trao học bổng và quà cá nhân cho các cháu ở Làng.