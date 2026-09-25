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Giới trẻ

Tết Trung thu ở Làng Nủ

Văn Đức

TPO - Tết Trung thu tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh diễn ra trong không khí vui tươi, đầm ấm. Các cháu nhỏ hân hoan xem màn múa lân và rước đèn ngôi sao.

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Hai năm sau trận lũ quét lịch sử, Làng Nủ tổ chức Tết Trung thu﻿ tập trung, các chương trình múa lân, rước đèn, văn nghệ... được chuẩn bị kĩ càng.
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Không khí phấn khởi, hào hứng đêm hội trăng rằm xuyên suốt từ đầu làng đến cuối xóm, trẻ em sắm sửa váy quần đẹp, đèn lồng được trang trí rực rỡ sắc màu.
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Hai bên đường được cắm cờ hoa đỏ rực, xung quanh khu tái định cư Làng Nủ﻿ được dọn dẹp sạch sẽ.
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Từ khoảng 16h, ngày 25/9, các em nhỏ đã có mặt tại điểm nhà văn hóa thôn để chờ đến giờ được rước đèn.
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Công tác phục vụ cũng được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, những phần quà, đèn lồng, các tiết mục văn nghệ được tập rượt vô cùng công phu, tỉ mỉ.
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Đúng 18h cùng ngày, chương trình Tết Trung thu﻿ chính thức diễn ra. Bà Trịnh Thị Duyên - Chủ tịch UBND xã Phúc Khánh xúc động cho biết: "Chúng ta đã đi qua những đau thương, khó khăn do thiên tai gây ra. Nhiều cháu nhỏ ở đây đã dũng cảm vượt qua, vững bước hướng đến tương lai. Chúng ta hy vọng những đêm Trung thu sẽ luôn bình yên, ấm áp đến với thế hệ tương lai".
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Năm nay, Trung thu tại Làng Nủ tràn ngập tiếng nói cười, tiếng nhạc, những nụ cười ấm áp, vui tươi của các cháu nhỏ.
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Thầy giáo Phạm Đức Vinh - Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh cho biết, năm nay địa phương tổ chức gộp giữa Trường Mầm non, Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh cùng các em nhỏ thôn Làng Nủ với số lượng hơn 160 cháu.
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Tại chương trình, những tiết mục văn nghệ cùng màn múa lân khiến các em nhỏ thích thú, háo hức xem.
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Tiếp đó, màn rước đèn ngôi sao được các em nhỏ chờ đợi. Các đoàn cùng diễu hành quanh khu vực tái định cư Làng Nủ.
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Cuối chương trình, các em nhỏ hồ hởi phá cỗ trong không khí vui tươi, ấm áp.

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