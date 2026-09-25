Trung thu đặc biệt của học sinh vùng cao, biên giới Lai Châu

TPO - Đêm hội Trăng rằm tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu mang đến một Trung thu đặc biệt cho 521 học sinh vùng biên, khi các em lần đầu được cùng nhau rước đèn, phá cỗ, nhận quà và đón những món quà tiếp sức cho hành trình học tập.

Video: Đêm hội trăng rằm tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu.

Tối 24/9, hơn 500 học sinh trên địa bàn xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu cùng hội tụ tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử tham gia Đêm hội Trăng rằm. Dịp này, nhiều phần quà ý nghĩa được trao tặng, trong đó 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập được nhận học bổng 5 triệu đồng/suất từ Báo Tiền Phong.

Đêm hội Trăng rằm do Tỉnh Đoàn Lai Châu phối hợp với UBND xã Sì Lở Lầu tổ chức, với sự tham gia của các đơn vị, nhà hảo tâm, giáo viên, phụ huynh và 521 em học sinh của trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sì Lở Lầu; trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vàng Ma Chải; trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử hội tụ tại đêm hội.

Tại chương trình, các em học sinh được tham gia rước đèn, xem múa lân, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, nghe kể “Sự tích Tết Trung thu”, trả lời câu hỏi nhận quà và cùng nhau phá cỗ.

Đây là lần đầu nhiều học sinh ở các điểm trường trên địa bàn xã được tham gia một đêm Trung thu tập trung với quy mô lớn. Trước đây, hoạt động Trung thu tại địa phương chủ yếu được tổ chức ở từng trường, phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh phí và cơ sở vật chất.

Báo Tiền Phong trao tặng 10 suất quà, mỗi suất 5 triệu đồng tiền mặt cho 10 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập tại xã Sì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu.

Một trong những hoạt động được các em mong chờ là chương trình trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Lai Châu trao nhiều phần quà cho học sinh. Đặc biệt, 10 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập được nhận tiền mặt, mỗi suất 5 triệu đồng do Báo Tiền Phong trao tặng.

Cùng với những phần quà trực tiếp dành cho học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội ủy quyền cho đại diện Báo Tiền Phong trao tặng 3 thư viện sách cho Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sì Lở Lầu, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vàng Ma Chải và Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử. Mỗi thư viện có nhiều loại sách tham khảo, sách văn học, sách kỹ năng sống, với tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, học sinh trên địa bàn còn nhận nhiều phần quà do Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356 (Quân khu 2) trao tặng.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội ủy quyền cho đại diện Báo Tiền Phong trao tặng 3 thư viện sách cho Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Sì Lở Lầu, Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Vàng Ma Chải và Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử.

Những cuốn sách trao tặng được sắp xếp ngay ngắn tại thư viện trường, sẵn sàng phục vụ học sinh.

Tại đêm hội, các em học sinh cũng được nghe đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026. Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết: “Dù lớn lên giữa phố phường nhộn nhịp hay bản làng xa xôi, nơi biên cương hay hải đảo, mỗi cháu đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên, được đến trường, được che chở và yêu thương”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới các cháu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi còn nhiều khó khăn. Không để cháu nào thiếu đi sự chăm sóc, không để hoàn cảnh nào lấy đi niềm vui và những ước mơ hồn nhiên của tuổi nhỏ.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhắn nhủ các cháu chăm ngoan, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, thầy cô; đoàn kết, yêu thương bạn bè; chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ.

Đêm hội khép lại trong không khí vui tươi khi các em cùng phá cỗ, rước đèn dưới ánh trăng. Với nhiều học sinh vùng biên, những phần quà không chỉ mang đến niềm vui trong đêm Trung thu mà còn tiếp thêm điều kiện để các em tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ.