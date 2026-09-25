Ẩn ý trang phục của bà Melania khi tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân

TPO - Melania Trump chọn bộ đồ đen - trắng tối giản nhưng ẩn chứa thông điệp tinh tế qua họa tiết hoa mẫu đơn, biểu tượng giàu ý nghĩa trong văn hóa Trung Quốc.

Tối 25/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân.

Tại sự kiện, bà Melania diện trang phục đen - trắng, gồm quần gấm Dolce & Gabbana họa tiết hoa mẫu đơn, áo sơ mi Saint Laurent bằng vải poplin cotton đính nơ, đai lưng lụa đen Dolce & Gabbana và giày cao gót đen Christian Louboutin.

Ông bà Trump chủ trì tiệc chiêu đãi cấp nhà nước dành cho vợ chồng ông Tập Cận Bình. Ảnh: AP.

Hình ảnh thanh lịch mà vẫn thời thượng của bà Melania nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Đa số khen ngợi bà Trump về gu thời trang tinh tế, không cần quá cầu kỳ vẫn dễ dàng thành tâm điểm.

Theo The New York Post, đằng sau vẻ ngoài tối giản của Đệ nhất phu nhân Mỹ là thông điệp ngoại giao ý nghĩa.

Khi chọn quần có họa tiết hoa mẫu đơn, bà Melania được cho là tôn vinh “vua của các loài hoa” trong văn hóa Trung Quốc. Hoa mẫu đơn tượng trưng cho sự giàu sang, cao quý, thịnh vượng và vẻ đẹp lãng mạn.

Người Trung Quốc cũng xem mẫu đơn là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính và sự hoàn mỹ.

Thời gian gần đây, bà Melania Trump liên tục lựa chọn trang phục mang cảm hứng menswear. Sáng cùng ngày, bà diện bộ vest đen phong cách quân đội của Alexander McQueen tại lễ đón chính thức vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình.

Năm 2025, bà mặc bộ tuxedo Dolce & Gabbana khi thực hiện chân dung chính thức tại Nhà Trắng.

Trang phục của bà Melania ẩn chứa thông điệp ngoại giao. Ảnh: Reuters/Getty Images.

Phu nhân của ông Tập Cận Bình - bà Bành Lệ Viện - xuất hiện tại tiệc chiêu đãi trong bộ váy đỏ đậm, kết hợp clutch (ví cầm tay) màu đen có khóa cài mạ vàng.

Thiết kế có cổ đứng kiểu Mandarin, mang nét gợi nhớ trang phục Trung Hoa truyền thống. Trong khi đó, tổng thể phom dáng mang phong cách phương Tây.

Theo quan niệm phương Đông, màu đỏ thường gắn với may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng, sức sống và không khí lễ hội.

Màu sắc này cũng phù hợp chủ đề trang trí tiệc của Nhà Trắng. Văn phòng Đệ nhất phu nhân Melania Trump cho biết sắc đỏ được sử dụng vì đây là màu có ý nghĩa văn hóa lâu đời trong lịch sử Trung Quốc.

Bà Melania Trump trực tiếp giám sát các chi tiết của buổi tiệc, từ khăn trải bàn đỏ rực, hoa trang trí gồm thược dược và mao lương cho tới thực đơn với nhiều món hải sản.