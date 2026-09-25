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Giới trẻ

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Thiếu nhi Thủ đô vui hội trăng rằm

Xuân Tùng

TPO - “Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 mang đến không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Tối 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội chỉ đạo, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức chương trình Tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026. Chương trình sôi nổi và ý nghĩa với nhiều hoạt động chăm lo, tuyên dương và cũng như các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dành tặng trẻ em.

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Màn múa Lân Rồng khai hội trăng rằm. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; bà Bùi Huyền Mai – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội.

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Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đêm hội trăng rằm - Lan tỏa yêu thương” năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không gian vui chơi, trải nghiệm văn hóa lành mạnh, an toàn và bổ ích cho thiếu nhi Thủ đô; góp phần gìn giữ nét đẹp Tết Trung thu truyền thống, lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Thông qua hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hoạt động tuyên dương các em có thành tích nổi bật; cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật dành cho trẻ em, chương trình tiếp tục lan tỏa sự quan tâm, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng, để mỗi em nhỏ có một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa và nhiều kỷ niệm đẹp.

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Tiết mục văn nghệ được các bạn nhỏ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
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Không khí đêm hội trăng rằm được khai màn rộn ràng, tươi vui với màn múa Lân Rồng và liên khúc Trung thu do Đoàn Nghệ thuật Măng non Cung Thiếu nhi Hà Nội biểu diễn. Các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam cũng mang đến không gian nghệ thuật sinh động, giàu màu sắc dân gian và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.

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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao tặng quà tới các thiếu nhi dịp Tết Trung thu. Ảnh: Xuân Tùng
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Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao tặng quà tới thiếu nhi.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tuyên dương, tặng quà 30 thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội có tài năng nổi bật, đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia và cấp thành phố.

Chương trình cũng dành nhiều phần quà Trung thu tới đông đảo thiếu nhi đang học tập, sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, các em đến từ các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và học sinh Tiểu học, THCS trên địa bàn Thành phố.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã trao tặng 4.023 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, dành cho 4.023 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trong đó 30 suất quà được trao trực tiếp tại chương trình.

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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Việt Hà trao tặng suất quà tới các em có thành tích cao trong học tập, thể thao... Ảnh: Xuân Tùng
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Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng và Phó Bí thư Thành Đoàn, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội Dương Minh Đức trao tặng quà tới các em thiếu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Ảnh: Xuân Tùng
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Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng quà cho các em nhỏ có mặt tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
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Anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội cùng các đại biểu trao tặng quà tới các em nhỏ có mặt tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
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Niềm vui của các em nhỏ nhận được quà dịp Tết Trung thu. Ảnh: Xuân Tùng
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Chương trình diễn ra sôi động với những màn múa rồng.
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Nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn tại chương trình.
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Nhiều trò chơi vui nhộn thu hút sự tham gia của các em nhỏ có mặt tại chương trình. ưẢnh: Xuân Tùng

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#Tết Trung thu #Đêm hội trăng rằm #Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội #Thành Đoàn Hà Nội #ông Trần Đức Thắng #Ủy viên Bộ Chính trị #Bí thư Thành ủy Hà Nội #anh Nguyễn Tường Lâm #Bí thư T.Ư Đoàn #tặng quà thiếu nhi

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