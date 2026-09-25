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Lan tỏa yêu thương tại Đêm hội trăng rằm ở Cần Thơ

Hòa Hội - Nhật Huy - Tân Lộc - Cảnh Kỳ

TPO - Tối 25/9, tại Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế, TP Cần Thơ), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng TP. Cần Thơ tổ chức chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026. Tại chương trình, hàng nghìn phần quà, học bổng đã được trao tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vùng biên giới.

Chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" năm 2026 tại Cần Thơ.

Tham dự chương trình có bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Đỗ Thanh Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban biên tập, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM; cùng lãnh đạo TP. Cần Thơ, đại diện bộ ngành, địa phương, và gần 1.000 em thiếu nhi khó khăn, vùng biên giới, thiếu nhi dân tộc thiểu số tham dự.

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Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ tới với chương trình Lồng đèn thắp sáng ước mơ.

Lan tỏa yêu thương đến 248 xã biên giới

Tết Trung thu từ lâu đã là ngày hội tuổi thơ được mong chờ nhất trong năm với ánh đèn lung linh, tiếng trống lân rộn ràng và niềm vui sum vầy bên mâm cỗ trông trăng. Năm nay, đêm hội lan tỏa đến tận tay các em nhỏ tại 248 xã biên giới và các vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước.

Đây là năm thứ 14 của hành trình “Trung thu cho em” và là năm thứ 6 chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được triển khai. Chương trình tiếp tục thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Đoàn, Đội và toàn xã hội đối với trẻ em; mang đến cho các em một mùa Trung thu vui tươi, an toàn, ấm áp, đồng thời tiếp thêm niềm tin để các em học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Từ điểm cầu chính tại Cần Thơ với sự tham dự của hơn 1.000 em thiếu nhi, chương trình được kết nối trực tuyến với 16 điểm cầu, trong đó có các điểm cầu biên giới tại Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Hòa trong không gian rộn rã tiếng trống lân và ánh đèn lồng rực rỡ, hàng ngàn thiếu nhi đã được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn là liên khúc “Rước đèn Tháng Tám, Ông trăng miệng cười”, màn múa “Giã cốm đêm trăng” đậm đà bản sắc văn hóa Ok om bok của đồng bào Khmer; bên cạnh các giai điệu tươi vui do các ca sĩ và đội nghệ thuật trẻ biểu diễn.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn và TP. Cần Thơ tặng quà Trung thu tới học sinh khó khăn.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn và TP. Cần Thơ tặng quà Trung thu tới học sinh khó khăn.

Đầu tư cho tương lai đất nước

Phát biểu tại chương trình, chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương nhấn mạnh, Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, còn là nét đẹp văn hóa dân tộc, nơi tình thân được vun đắp và những ước mơ trong trẻo của tuổi thơ được nâng niu.

Chị Hồ Hồng Nguyên ghi nhận và biểu dương sự bền bỉ vượt khó, chăm chỉ học tập của các em thiếu nhi dù ở thành thị hay nông thôn, đặc biệt là tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số. “Mỗi điểm tốt, mỗi việc tốt, mỗi bước tiến bộ của các em đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và xã hội, những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi Việt Nam”, chị Nguyên chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đoàn khẳng định, chăm lo cho trẻ em là chăm lo cho tương lai, sự phát triển bền vững của đất nước. Trong suốt 14 năm qua, chương trình “Trung thu cho em” và hành trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” đã trao tổng cộng hơn 7 triệu chiếc lồng đèn cho thiếu nhi cả nước. Mong muốn các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, thiết thực hơn nữa để bảo đảm quyền lợi toàn diện cho trẻ em.

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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương mong muốn các cấp, các ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc, thiết thực hơn nữa để bảo đảm quyền lợi toàn diện cho trẻ em.

Trước đó, từ ngày 14 - 25/9/2026, các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội và cơ sở Đội trên toàn quốc đã triển khai nhiều hoạt động Trung thu, tặng quà cho các em thiếu nhi, đặc biệt trẻ em tại 248 xã biên giới, khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số; đặc biệt các em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang được Hội đồng Đội Trung ương nhận bảo trợ.

Điểm nhấn năm nay là nguồn lực do Trung ương vận động được phân bổ tới đủ 34 tỉnh, thành phố, gắn với Đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030. Tổng nguồn lực Trung ương vận động hơn 7,3 tỷ (gồm hơn 14.700 phần quà, hơn 11.900 chiếc lồng đèn).

Theo báo cáo các địa phương, đến ngày 25/9/2026, tất cả 34 tỉnh, thành phố đã tổ chức chương trình Trung thu. Các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội và cơ sở Đội đã trao gần 798.900 phần quà, trên 6,98 triệu chiếc lồng đèn, thực hiện 6 công trình dành cho thiếu nhi. Nguồn lực do các địa phương vận động đạt hơn 21,2 tỷ đồng.

Trao hơn 1,1 tỷ đồng tiếp sức học sinh đến trường

Tại chương trình chính ở Cần Thơ, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã vận động hơn 1,1 tỉ đồng để trao hơn 1.000 phần quà cho hơn 1.000 em tham dự, 100 xe đạp và 100 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cùng 10 xe đạp và 50 phần quà tại Trung tâm Công tác xã hội thành phố. Trong đó, Báo Tiền Phong trao tặng 100 triệu đồng và 10 xe đạp cho các em thiếu nhi (tổng giá trị 132 triệu đồng).

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Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao học bổng và quà Trung thu tới học sinh khó khăn.
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Bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho học sinh.
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Từng phần quà Trung thu được anh Bùi Quang Huy trao tận tay các em nhỏ.
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Chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương mong các em học sinh tiếp tục nỗ lực, vì mỗi điểm tốt, mỗi việc tốt, mỗi bước tiến bộ của các em đều là niềm vui của gia đình, thầy cô và xã hội.
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Các đại biểu cùng vui Tết Trung thu với các em thiếu nhi, học sinh tại chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ".
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Nhà báo Lý Thành Tâm - Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM trao tặng quà và xe đạp trị giá 132 triệu đồng tại chương trình.
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Kinh Đô ủng hộ hàng nghìn phần quà trị giá hơn 1,1 tỉ đồng cho chương trình Trung thu cho em "Lồng đèn thắp sáng ước mơ".
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Các em học sinh hào hứng tham dự chương trình Tết Trung thu "Lồng đèn thắp sáng ước mơ".
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Nhiều em nhỏ tại Cần Thơ cũng háo hức tới tham gia chương trình từ sớm.

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#Trung thu #Tết Trung thu #Trung thu cho em #Mặt trận Tổ quốc #Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn

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