Mưa lớn kéo dài ở Đắk Lắk, sơ tán nhiều hộ dân, lúa ngập nặng

TPO - Mưa lớn kéo dài tại Đắk Lắk gây ngập úng, sạt lở cục bộ ở nhiều địa phương; hơn 1.500ha lúa bị ảnh hưởng, một số khu vực phải sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.

Ngày 25/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến 24/9 khiến nhiều khu vực ngập úng, sạt lở cục bộ. Chính quyền các địa phương đã chủ động rà soát những vùng có nguy cơ mất an toàn, tổ chức sơ tán người dân.

Tại phường Xuân Đài, hơn 30 hộ dân bị ngập; trong đó có 2 hộ ở khu phố An Bình Thạnh có nguy cơ sạt lở được sơ tán đến nơi an toàn. Tại xã Tuy An Bắc, chính quyền vận động di dời 23 hộ dân ở khu vực có nguy cơ mất an toàn do đất, cát từ mái taluy cao tốc tràn vào nhà.

Thiệt hại chủ yếu tập trung trong sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê của các địa phương, tổng diện tích lúa bị ảnh hưởng được ghi nhận hơn 1.500ha.

﻿ ﻿ Nhiều diện tích lúa của người dân ở Đắk Lắk bị ngập.

Trong đó, xã Hòa Thịnh có diện tích lớn nhất với khoảng 600ha lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng, gồm 128ha ngập nặng. Ngoài ra, địa phương này có khoảng 300ha sắn có nguy cơ giảm năng suất, thiệt hại ước khoảng 600 triệu đồng.

Xã Phú Hòa 2 có 151,5ha lúa bị ngập, mức thiệt hại trên 70%; xã Tuy An Bắc có 195ha lúa bị ngập, trong đó khoảng 95ha bị đổ ngã. Tại phường Tuy Hòa, khoảng 171ha lúa bị ảnh hưởng; xã Đức Bình có 148ha lúa có nguy cơ thiệt hại, ước khoảng 540 triệu đồng.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê mức độ thiệt hại; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, hoa màu tại những khu vực đủ điều kiện, nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lớn kéo dài.