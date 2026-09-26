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Miền Bắc nắng thu đẹp trước khi đón mưa rào

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ hôm nay (26/9) đến 29/9, miền Bắc sẽ có những ngày thu đẹp, trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát. Từ khoảng 30/9, miền Bắc chuyển mưa rào rải rác. Miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa to vào chiều và tối.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa còn duy trì ở miền Bắc đến 29/9. Khoảng ngày 30/9 đến 2/10, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trời mát.

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Miền Bắc đón nắng thu từ ngày 26-29/9.

Tại miền Trung, đợt mưa lớn nhiều ngày qua đã chấm dứt. Hôm nay, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế chỉ còn mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

Dự báo từ 27-29/9, khu vực từ Thanh Hoá đến Huế ít mưa, trời nắng. Từ khoảng 30/9 đến ngày 2/10, khu vực này có thể đón mưa rào rải rác nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày ít mưa, riêng chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm 26/9 ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Dự báo từ ngày 27-29/9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rải rác cục bộ vào chiều và tối nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

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