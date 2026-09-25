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Nhịp sống phương Nam

Đường ngập sâu ở TPHCM sau mưa lớn

Hữu Huy - Anh Nhàn

TPO - Cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ chiều 25/9 khiến nhiều tuyến đường phía Tây TPHCM ngập sâu khiến xe chết máy la liệt, kể cả ô tô. Nhiều người chật vật dắt xe, đẩy qua dòng nước.

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Mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ chiều 25/9 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía Tây TPHCM ngập nước.
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Ghi nhận tại đường Sinco, phường An Lạc, nước dâng khá cao sau cơn mưa lớn. Nhiều đoạn đường ngập khiến xe máy di chuyển khó khăn. Hàng loạt phương tiện chết máy, người dân phải xuống xe dắt bộ qua đoạn ngập.
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Nước ngập dâng cao cũng khiến việc buôn bán của các hàng quán ven đường bị ảnh hưởng.
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Nhiều chủ cửa hàng phải đóng bớt cửa hoặc kê đồ đạc lên cao, trong khi lượng khách giảm hẳn vì ngại di chuyển qua đoạn ngập.
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Một số người cố chạy xe qua khu vực nước sâu và đã ngã giữa đường. Nhiều người khác phải tấp vào lề, chờ nước rút hoặc tìm hướng khác để di chuyển.
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Tại đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc), tình trạng ngập nhẹ hơn nhưng các phương tiện di chuyển khó khăn hơn bình thường.
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Mưa lớn cũng khiến một số đoạn trên tỉnh lộ 10 và quốc lộ 1 bị ngập nước.
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Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, ngày 25/9, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ phổ biến 23-31 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
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Lượng mưa tại TPHCM và Nam bộ trong ngày 25/9 có xu hướng giảm so với những ngày trước. Tuy nhiên, từ ngày 26/9, thời tiết được dự báo chuyển xấu trở lại, mưa xuất hiện nhiều hơn, tập trung chủ yếu vào chiều tối.
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Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

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#Ngập nước TPHCM #Mưa lớn #Giao thông đô thị #An Lạc #Thời tiết Nam Bộ #nước ngập #Ngập lụt mưa #mưa lớn cục bộ

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